Egyre rejtélyesebb a több száz áldozatot követelő ételmérgezés - kiderült, hogy Budapest mellett Veresegyházán is rengeteg a beteg

A budapesti ételmérgezéssel egy időben Veresegyháza iskoláiban is kísértetiesen hasonló, tömeges megbetegedéseket jelentkeztek. Ezek erős hányással és hasmenéssel jártak, és többen szorultak orvosi, illetve kórházi ellátásra. A megbetegedéseket feltehetően az iskolákban pénteken felszolgált ebéd okozta. Információnk szerint összesen 3000 adag étel került pénteken több településre is kiszállításra, de megbetegedésekről Budapest mellett, csak Veresegyházáról érkezett hír.

Ételmérgezés tüneteivel 80-an szorultak kórházi ellátásra

A gyerekeket ellátó orvosok a történtek után bejelentést tettek a NÉBIH felé, ami után az érintett ételekből mintát vettek. A jelenlegi állás szerint a jelentős számú megbetegedést egy erős hányással és hasmenéssel járó agresszív megbetegedést egy tojásos étel lehet a felelős. Azt még mindig nem lehet tudni pontosan mi okozta a rosszulléteket, de a szalmonella-fertőzést kizárták.

A csütörtöki és pénteki ételek mintáit a NÉBIH laboratóriuma bevizsgálja, az eredmények megérkezéséig a szolgáltatóval együttműködve vizsgáljuk az esetet. Más intézményekből és fogyasztóktól nem érkezett panasz az adott napok menüjével kapcsolatban, de természetesen minden bejelentést komolyan veszünk, kiemelten fontos számunkra a gyermekek biztonságos étkezése

– olvasható Veresegyház város hivatalos honlapján.

A kommentek között rengeteg érintett szülő számolt be hasonló betegségről ahol a tünetek azonosak vagy teljesen megegyezőek voltak. Többen fejezték ki az aggodalmukat, és izgatottan várják a vizsgálatok eredményeit.

A legfrissebb információk szerint ételmérgezés tüneteivel összesen 80-an szorultak kórházi ellátásra, akik közül a többség azóta hazamehetett. A kórházban ellátottak közül a legtöbben infúziót kaptak, mert fennállt a kiszáradás veszélye.

Lapunk információi szerint az elkövetkező 24-48 órában az utolsó megbetegedettet is hazaengedhetik a kórházból.