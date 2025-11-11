Egyre rejtélyesebb a több száz áldozatot követelő ételmérgezés - kiderült, hogy Budapest mellett Veresegyházán is rengeteg a beteg

A budapesti ételmérgezéssel egy időben Veresegyháza iskoláiban is kísértetiesen hasonló, tömeges megbetegedéseket jelentkeztek. Ezek erős hányással és hasmenéssel jártak, és többen szorultak orvosi, illetve kórházi ellátásra. A megbetegedéseket feltehetően az iskolákban pénteken felszolgált ebéd okozta. Információnk szerint összesen 3000 adag étel került pénteken több településre is kiszállításra, de megbetegedésekről Budapest mellett, csak Veresegyházáról érkezett hír.
A gyerekeket ellátó orvosok a történtek után bejelentést tettek a NÉBIH felé, ami után az érintett ételekből mintát vettek. A jelenlegi állás szerint a jelentős számú megbetegedést egy erős hányással és hasmenéssel járó agresszív megbetegedést egy tojásos étel lehet a felelős. Azt még mindig nem lehet tudni pontosan mi okozta a rosszulléteket, de a szalmonella-fertőzést kizárták.
A csütörtöki és pénteki ételek mintáit a NÉBIH laboratóriuma bevizsgálja, az eredmények megérkezéséig a szolgáltatóval együttműködve vizsgáljuk az esetet. Más intézményekből és fogyasztóktól nem érkezett panasz az adott napok menüjével kapcsolatban, de természetesen minden bejelentést komolyan veszünk, kiemelten fontos számunkra a gyermekek biztonságos étkezése
– olvasható Veresegyház város hivatalos honlapján.
A kommentek között rengeteg érintett szülő számolt be hasonló betegségről ahol a tünetek azonosak vagy teljesen megegyezőek voltak. Többen fejezték ki az aggodalmukat, és izgatottan várják a vizsgálatok eredményeit.
A legfrissebb információk szerint ételmérgezés tüneteivel összesen 80-an szorultak kórházi ellátásra, akik közül a többség azóta hazamehetett. A kórházban ellátottak közül a legtöbben infúziót kaptak, mert fennállt a kiszáradás veszélye.
Lapunk információi szerint az elkövetkező 24-48 órában az utolsó megbetegedettet is hazaengedhetik a kórházból.
