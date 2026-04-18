Kulcsár Edina végre megtörte a csendet: „Egy egész ország volt ellenünk”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 10:30
Nem hallgat tovább. Kulcsár Edina őszintén beszélt arról, hogyan élte meg a rengeteg támadást amit kapott, és mi változott meg benne az évek alatt.
Kulcsár Edina mindig is hozzá volt szokva, hogy a kommentmezőben támadások érik. Sokan kíváncsiak voltak arra, hogyan viseli ezt a nyomást, ő pedig most egy Instagram kérdezz-felelekben válaszolt, és meglepően őszintén mesélt arról, mi zajlott benne az elmúlt években.

Kulcsár Edina nem tagadta, hogy volt egy időszak, amikor szinte minden oldalról kritikák érték, de szerinte ezt sokan nem látták teljes egészében. Amikor Kulcsár Edina és G.w.M, vagyis Varga Márk összejött, akkor kaptak hideget-meleget, ami természetesen nem volt könnyű időszak kettejüknek.

Lehet, hogy kívülről azt látjátok, hogy sok támadás ér, de én máshogy élem ezt meg. Amikor Márkkal összejöttünk, mondhatni, hogy szinte egy egész ország volt ellenünk. Senki nem látott az életünk valódi történései mögé, de mi tudtuk, hogy hosszú távon minket és ezáltal a gyerekeink életét is ez fogja szolgálni. Akkor senki nem hitt bennünk, de minket ez nem érdekelt, mára pedig nagyjából mindenki, aki csúnyákat írt, elnézést kért és olyan kapcsolatot kívánnak, amilyenben mi élünk

 – írta.

A szavai alapján egyértelmű, hogy az elején komoly nyomás nehezedett rájuk, de idővel teljesen megváltozott a helyzet.

Az anyuka azt is elárulta, hogy korábban sokkal nehezebben viselte a bántó megjegyzéseket, mára viszont teljesen más szemlélettel áll hozzájuk.

Márk tanította meg nekem azt, hogy hogyan kell ezt reálisan nézni. Régen hajlamos voltam egy-két csúnyán megfogalmazott vélemény miatt összeroppanni, miközben a másik oldalon volt egy csomó pozitív dolog. Mi emberek hajlamosak vagyunk csak a rosszat észrevenni, ebben nagyon sokat változtam. Ma már úgy nézek erre, hogy hiába írnak százan rosszat, csúnyát, ha több ezer like van egy fotón vagy videón, akkor azt veszem figyelembe, hiszen magunkból kiindulva én sem kommentelek, ahogy szerintem az emberek többsége sem

– fogalmazott Kulcsár Edina.

Ez a hozzáállás segített neki abban, hogy ne a negatív hangok dominálják a mindennapjait. Kulcsár Edina szerint teljesen természetes, hogy ismert emberként mindig lesznek olyanok, akik kritikát fogalmaznak meg.

Ezek az emberek mindig fognak találni valamit, amit kifogásolhatnak. Nagyon sokan ismernek minket, így a nagy számok törvénye alapján teljesen normális, ha van egy olyan oldal, akinek nem tetszik, amit mondasz, vagy amit csinálsz. Ha valaki felvállalja a véleményét, akkor ezzel számolni kell – írta.

Az influenszer azt is kiemelte, hogy szerinte valójában sokkal több a pozitív visszajelzés, csak ezt hajlamosak vagyunk kevésbé észrevenni.

Sokkal több a pozitív visszajelzés, mint a negatív. A legtöbb ember nem szereti kitenni magát annak, hogy nyilvános véleményt írjon, mert nincs kedvük másokkal vitázni. Az a réteg pedig, akinek soha semmi nem jó, mindig hangosabbnak tűnik

 – fogalmazott.

A vallomása alapján egyértelmű, hogy Kulcsár Edina ma már sokkal tudatosabban kezeli a kritikákat, és nem hagyja, hogy azok határozzák meg az életét.

