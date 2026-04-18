Kulcsár Edina végre megtörte a csendet: „Egy egész ország volt ellenünk”

Kulcsár Edina mindig is hozzá volt szokva, hogy a kommentmezőben támadások érik. Sokan kíváncsiak voltak arra, hogyan viseli ezt a nyomást, ő pedig most egy Instagram kérdezz-felelekben válaszolt, és meglepően őszintén mesélt arról, mi zajlott benne az elmúlt években.

G.w.M és Kulcsár Edina gyermekei édestestvérekként szeretik egymást (Fotó: Markovics Gábor)

Kulcsár Edina sosem úszta meg a kritikát

Kulcsár Edina nem tagadta, hogy volt egy időszak, amikor szinte minden oldalról kritikák érték, de szerinte ezt sokan nem látták teljes egészében. Amikor Kulcsár Edina és G.w.M, vagyis Varga Márk összejött, akkor kaptak hideget-meleget, ami természetesen nem volt könnyű időszak kettejüknek.

Lehet, hogy kívülről azt látjátok, hogy sok támadás ér, de én máshogy élem ezt meg. Amikor Márkkal összejöttünk, mondhatni, hogy szinte egy egész ország volt ellenünk. Senki nem látott az életünk valódi történései mögé, de mi tudtuk, hogy hosszú távon minket és ezáltal a gyerekeink életét is ez fogja szolgálni. Akkor senki nem hitt bennünk, de minket ez nem érdekelt, mára pedig nagyjából mindenki, aki csúnyákat írt, elnézést kért és olyan kapcsolatot kívánnak, amilyenben mi élünk

– írta.

A szavai alapján egyértelmű, hogy az elején komoly nyomás nehezedett rájuk, de idővel teljesen megváltozott a helyzet.

Megtanulta kezelni a kritikát

Az anyuka azt is elárulta, hogy korábban sokkal nehezebben viselte a bántó megjegyzéseket, mára viszont teljesen más szemlélettel áll hozzájuk.

Márk tanította meg nekem azt, hogy hogyan kell ezt reálisan nézni. Régen hajlamos voltam egy-két csúnyán megfogalmazott vélemény miatt összeroppanni, miközben a másik oldalon volt egy csomó pozitív dolog. Mi emberek hajlamosak vagyunk csak a rosszat észrevenni, ebben nagyon sokat változtam. Ma már úgy nézek erre, hogy hiába írnak százan rosszat, csúnyát, ha több ezer like van egy fotón vagy videón, akkor azt veszem figyelembe, hiszen magunkból kiindulva én sem kommentelek, ahogy szerintem az emberek többsége sem

– fogalmazott Kulcsár Edina.

Ez a hozzáállás segített neki abban, hogy ne a negatív hangok dominálják a mindennapjait. Kulcsár Edina szerint teljesen természetes, hogy ismert emberként mindig lesznek olyanok, akik kritikát fogalmaznak meg.