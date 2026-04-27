Könnyen összetéveszthető mással a súlyos, gyerekeket támadó betegség

A skarlátot a Streptococcus pyogenes baktérium okozza.

Elsősorban 5-15 éves gyerekeket érinti, de felnőtteknél is előfordulhat.

Jellegzetes tünete a váladékos nyelv, a torokfájás és a homokpapír-tapintású kiütés.

Antibiotikummal jól kezelhető, a kezelés megkezdése után 24 órán belül nem fertőző.

Kezelés nélkül szívbillentyű-gyulladás és vesegyulladás is kialakulhat.

A betegség lezajlása után sem alakul ki tartós védettség.

Az idei év elején hazánkban is tombolt a skarlát járvány a köznevelési intézményekben. Habár a skarlát régen súlyos gyerekbetegségnek számított, ma már antibiotikummal megbízhatóan kezelhető. A tüneteket fontos időben felismerni, a nem kezelt fertőzés ugyanis komoly szövődményekhez vezethet.

A skarlát jellegzetes tünete 1-2 nappal a láz után, egész testet borító kiütések formájában jelentkezik. Fotó: Forewer / Shutterstock

A skarlát tünetei – hogyan ismerhető fel?

A skarlát tünetei általában hirtelen kezdődnek. Az első jelek között szerepel a magas láz – amely gyakran 38,5-40 fok közé emelkedik –, az erős torokfájás, a nehézlégzés és a nyelési nehézség. Sokszor hányinger, hányás és fejfájás is kíséri a betegség kezdetét.

A legjellegzetesebb tünet az 1-2 nappal a láz után megjelenő kiütés: a testet, majd a végtagokat apró, sűrűn elhelyezkedő, élénkpiros pontok borítják, amelyek tapintásra homokpapírhoz hasonló érzetűek.

A kiütés az arc bőrét is érinti, de jellemző módon a száj körüli terület halványabb marad – ezt sápadtsági háromszögnek nevezik. Az arc bőrpíros, mintha leégett volna, a szájkörnyék viszont feltűnően fehér. A nyelven való jelek megjelenése szintén árulkodó: az első napokban fehér lepedék fedi, amelyen keresztül pirosak a szemölcsök – ezt málnanyelvnek hívják. Néhány nap elteltével a lepedék eltűnik, és a nyelv mélyvörös, szintén szemölcsös felszínű marad. A torokban és a mandulán szürkésfehér lepedék jelenhet meg.

Hogyan terjed, és kik a legveszélyeztetettebbek?

A skarlát cseppfertőzéssel terjed: köhögés, tüsszentés vagy közvetlen érintkezés útján kerül át egyik emberről a másikra. A fertőzőképesség már a tünetek megjelenése előtt fennállhat, a kezelés megkezdése nélkül pedig napokig, hetekig is tarthat. Antibiotikumos kezelés megkezdése után 24 órával az érintett személy már nem fertőz.