Életmentés a Pilisben: bajbajutott, beteg emberhez vonultak ki a mentők

Bajbajutott egy ember a Pilisben: a helyszínre több egységet is értesíteni kellett, mert egy nehezen megközelíthető erdős területen lett rosszul.

A bajbajutott személyt végül sikerrel kimentették az erdős területről, majd kórházba szállították

Bajbajutott, beteg ember kért segítséget

Több egység is annak az embernek a segítségére sietett, aki vasárnap egy nehezen megközelíthető erdős területen lett rosszul a Pilisben. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat a Facebookon számolt be arról, hogy segítségkérés érkezett hozzájuk.

Két egységet indítottak a gyors reagálás érdekében két különböző irányból: az egyik egység Pilisszentkereszt felől, a másik pedig a mentőkkel együtt Pilismarót irányából közelítették meg a bajbajutott személyt.

Két irányból közelítették meg a beteget

A kétoldali megközelítés célja az volt, hogy lecsökkentsék az időveszteséget, és a lehető leggyorsabban elérjék a bajbajutott személyt az általa megadott koordináták alapján.

A mentési művelet végül sikerrel zárult, a bajbajutottat ellátták, majd az Országos Mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.