Életmentés a Pilisben: bajbajutott, beteg emberhez vonultak ki a mentők

Bajbajutott egy ember a Pilisben: a helyszínre több egységet is értesíteni kellett, mert egy nehezen megközelíthető erdős területen lett rosszul.
Több egység is annak az embernek a segítségére sietett, aki vasárnap egy nehezen megközelíthető erdős területen lett rosszul a Pilisben. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat a Facebookon számolt be arról, hogy segítségkérés érkezett hozzájuk.
Két egységet indítottak a gyors reagálás érdekében két különböző irányból: az egyik egység Pilisszentkereszt felől, a másik pedig a mentőkkel együtt Pilismarót irányából közelítették meg a bajbajutott személyt.
A kétoldali megközelítés célja az volt, hogy lecsökkentsék az időveszteséget, és a lehető leggyorsabban elérjék a bajbajutott személyt az általa megadott koordináták alapján.
A mentési művelet végül sikerrel zárult, a bajbajutottat ellátták, majd az Országos Mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.
