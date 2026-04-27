Miss Bee: „Jó anya lennék, de úgy érzem, gyerekem már nem lesz”

Miss Bee-t közel harminc éve ismerte meg az ország a Bestiák szőke énekesnőjeként; most új albumon dolgozik, amely ősszel jelenik meg. Saját bevallása szerint a kilencvenes évekbeli siker egyszerre volt áldás és átok: ismertséget hozott, ugyanakkor komoly belső és szakmai munka kellett ahhoz, hogy egyre mélyebb összhangba kerüljön önmagával.

A Bestiák Miss Bee személyében tovább él a színpadon (Fotó: hot! magazin/archív)

A Miss Bee daloknak volt miből meríteniük

– Mindig is érzékeny alkat voltam, és a legnagyobb munka mélyen zajlott – mesélte Somorjai Ilona, azaz Miss Bee a hot! magazinnak. – Nem a nulláról indultam lelkileg, hanem mínusz háromról. Az éneklés továbbra is az utam, de érzem a hívást arra, hogy a saját önismereti tapasztalataimmal másokat is támogassak. A retró pedig mindig örök szerelem marad.

„Vannak skicceim a jövőről”

A lánytrió sikerei után évekig énekelt skandináv hajókon és magyar zenekarokkal, majd rendezvény- és esküvőszervezéssel is foglalkozott, később ceremóniamesterként is dolgozott.

– Soha nem gondoltam, hogy az esküvőkből fejlődök majd a legtöbbet önszeretetben. Közvetlen visszajelzéseket kaptam, ami teljesen más volt, mint a színpadi taps. Ezek a tapasztalatok igazán építőek voltak. Ma már tudom, hogy nem kell félnem a jövőtől, mert bízom abban, hogy az életem pontosan úgy alakul, ahogy alakulnia kell.

„Már nem akarok harcolni”

Korábbi párjával közösen építette fel mai retró műsora alapjait, amellyel egész évben fellép. A jelenlegi párjával közel három éve vannak együtt; egy társkeresőn ismerkedtek meg. Négy nap alatt négy randi – és a negyedik férfi lett a kedvese.

– Nem élünk együtt, nekem rendben van ez is. Már nem akarok harcolni, sem megfelelni. Sokkal fontosabb lett számomra az, hogy önazonos maradjak. Amikor együtt vagyunk, meg tudom élni a női minőségemet – könnyedén, de jelenléttel. Az önszeretet számomra már nem egy cél, hanem alapállapot: a jóllétem nem függ a másiktól.

Bee szerint a legmélyebb változás ebben a kapcsolatban történt meg benne.

– A legtöbb ember folyamatos elvárásokkal van a párja felé. Mi nem vagyunk egymásra tapadva. Ő egy fontos mérföldkő az életemben: ha együtt maradunk, az jó, ha nem, akkor is teljes vagyok. Jól működünk, de azt is megengedem magamnak, hogy néha legyen bennem hiányérzet. Jó anya lennék, de úgy érzem, gyerekem már nem lesz. Az életem más irányt vett, és ezt elfogadom – vallotta be őszintén az énekesnő.

Perre mentek A Bestiák lánytrió 1997-ben alakult Budapesten. A menedzserük Kozso volt, akivel később perre is mentek.