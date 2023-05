Dr. Bánusz Rita a Mokka péntek reggeli adásában beszélt arról, hogy a skarlát továbbra is egy jelenlévő betegség, a szülők is könnyen felismerhetik a tünetek alapján.

Egy erős megbetegedési hullám zajlik

– mondta a szakember, aki szerint jelenleg rengeteg a megbetegedés járványos formában.

A skarlát tipikus tüneteit nagyon könnyű felismerni: piros kiütés a hajlatokban, ami később tovább terjed a végtagokra, láz és torokfájás. A betegséget ugyanaz a kórokozó okozza, mint a tüszős mandulagyulladást, az antibiotikum létezése óta azonban a kezelése könnyűvé vált. Rengeteg szülő megijed, amikor meghallja a skarlát szót, a gyermekgyógyász szerint valószínűleg a régi járványokból fennmaradt magas halálozási arány miatt, a megfelelő gyógyszerek megjelenése óta ez a betegség azonban általánossá vált és közel sem életveszélyes.

A szinte az egész testet ellepő kiütések az arcon nem jelentkeznek, az mindössze kicsit rózsássá válik, de a száj körüli bőr fehér és sápadt lesz, az ajkak intenzíven kipirosodnak, a mandula és a garat is gyulladtak lesznek. A nyelven először egy fehér lepedékréteg jelenik meg, leválása után pedig szaknyelven úgynevezett málnanyelv alakul ki, ez is piros és duzzadt lesz.

Kórházi kezelésre csak nagyon súlyos, szövődményes esetben van szükség, enyhébb esetekben pedig az antibiotikum kúra során a gyógyulás már 24 óra múlva megindul, a kicsik pedig otthon is lábadozhatnak. A spontán gyógyulás akár 3-5 nap alatt is végbemehet, de kezelés hiányában még több hétig is fertőzhet. Ez a betegség általában az 5 és 15 éves korosztályt érinti.