A kisgyermekek veszélyben – Ezek a skarlát tünetei

A skarlát régóta ismert, heveny lefolyású fertőző betegség, amely főként gyermekeket érint, de felnőttek körében is előfordulhat. A kórokozó egy, a torokban és a bőrön megtelepedő baktérium, a Streptococcus pyogenes, amely toxinokat termel. Ezek váltják ki a betegségre jellemző tüneteket. A skarlát tünetei gyakran hirtelen, magas lázzal kezdődnek, amelyet torokfájás, nyelési nehézség és általános rossz közérzet kísér. Néhány nappal később a kiütések is megjelennek, amelyekről a betegség a nevét kapta.

A skarlát tünetei közé tartoznak a kiütések.

Fotó: Marina Demidiuk / Shutterstock

A skarlát tünetei

A betegség korai szakaszában a torok és a mandulák erősen begyulladnak, a nyelv eleinte fehéres lepedékkel borított, majd élénkvörös, ún. „málnanyelv” alakul ki. A skarlát tünetei közül a leglátványosabb a testet beborító, apró piros pöttyökből álló kiütés, amely érdes tapintású és először a mellkason, majd az egész testen elterjed. Az arcon gyakran élénkpiros bőrpír jelentkezik, miközben a száj környéke feltűnően sápadt marad. A beteg gyerek ingerlékeny, étvágytalan lehet, és a láz több napig fennmaradhat.

A kiütések általában egy hét alatt eltűnnek, de a bőr hámlása még hetekig tart. Ez a folyamat leginkább a tenyéren és a talpon figyelhető meg. A skarlát tüneteinek súlyossága egyénenként változó: van, akinél enyhébb lefolyású, másoknál komolyabb panaszokat okozhat. Fontos, hogy minden gyanús esetben orvosi vizsgálat történjen, mert a megfelelő kezelés nélkül a betegség súlyos szövődményekhez vezethet.

A málnanyelv tipikus skarlát tünet.

Fotó: Lukassek / Shutterstock

Hogyan zajlik a skarlát lefolyása?

A lappangási idő általában 2–5 nap. A betegség elején a láz és a torokfájás dominál, ezt követi a kiütések megjelenése. A skarlát tünetei fokozatosan enyhülnek, ha a beteg időben kap antibiotikumos kezelést. Kezelés nélkül a gyógyulás hosszabb ideig tart, és nagyobb a szövődmények kialakulásának veszélye. Az antibiotikum-terápia nemcsak a gyógyulást gyorsítja, hanem a fertőzőképességet is jelentősen csökkenti, így a beteg rövid időn belül nem jelent veszélyt a környezetére.

A skarlát lefolyása általában kedvező, ha a diagnózis időben megtörténik és a kezelés megfelelő. Ennek ellenére a szülőknek érdemes odafigyelni minden gyanús tünetre, és azonnal gyermekorvoshoz fordulni, mert az elhanyagolt betegség maradandó egészségkárosodást is okozhat.