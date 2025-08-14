UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
32°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Te is veszélyben lehetsz! Ezek a szerek növelhetik a Parkinson-kór kialakulásának kockázatát

Te is veszélyben lehetsz! Ezek a szerek növelhetik a Parkinson-kór kialakulásának kockázatát

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 18:45
Parkinson-kórgyomirtóegészségkutatás
A zöld gyep látványa megnyugtató. Kiderült azonban, hogy mégsem lehetünk annyira nyugodtak: egy kutatás összefüggést talált a vegyszerezett zöldfelületek és a Parkinson-kór kialakulása között.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A frissen nyírt gyep illatát szinte mindenki szereti, de lehet, hogy nem minden esetben tesz jót az egészségünknek – és itt most nem az allergiára gondolunk. Egy friss kutatás szerint a szépen gondozott, ám vegyszerekkel kezelt zöldterületek közelsége összefüggésbe hozható a Parkinson-kór kialakulásával.

Parkinson-kór, növényvédő szerrel permetező férfi védőfelszerelésben
Kutatások szerint a növényvédő szerek használata összefügghet a Parkinson-kór kialakulásával
Fotó: David Moreno Hernandez /  Shutterstock 

Miről szól a kutatás?

A JAMA Network Open tudományos folyóiratban megjelent tanulmányban több ezer ember egészségügyi adatait elemezték és azt találták, hogy akik nagy, rendszeresen vegyszerezett, gyomirtózott zöldterületek közvetlen közelében élnek – például golfpálya, városi park, sportpálya vagy mezőgazdasági terület –, azoknál nagyobb eséllyel alakul ki Parkinson-kór. A kutatás szerint annál, aki 1,6 kilométeren belül lakik egy ilyen területtől, 126 százalékkal nagyobb eséllyel alakul ki a betegség. 

Mi állhat a háttérben?

A kutatók óvatosak a következtetésekkel: a vizsgálat összefüggést mutat, de nem ok-okozati kapcsolatot. A legvalószínűbb magyarázat a peszticid-használat. A növényvédő szerek, mint a különböző gyomirtók, rovarölők és gombairtó szerek könnyen bekerülhetnek a talajvízbe, a levegőbe, majd az emberi szervezetbe.

Mit mondanak a szakértők?

A Parkinson-kór egy összetett, több tényező által befolyásolt idegrendszeri betegség. A környezeti hatások mellett szerepet játszhat a genetikai hajlam, a foglalkozási kitettség és korábbi fejsérülések is. Idegtudósok szerint a tanulmány egyik legnagyobb értéke, hogy pontos földrajzi adatokat kapcsolt egészségügyi nyilvántartásokhoz, így jobban látszik a helyi környezeti tényezők szerepe. A résztvevők peszticid-kitettségét viszont közvetlenül nem mérték – ez a következő kutatási lépés lehet.

Mit tehetünk a Parkinson-kór kockázatának csökkentéséért?

A Parkinson-kór kialakulását nem tudjuk teljesen megelőzni, de bizonyos életmódbeli változtatásokkal és egyéb óvintézkedésekkel csökkenthetjük a kockázatot.

1. Mozgás, mozgás, mozgás!

A rendszeres testmozgás – különösen az egyensúlyt, koordinációt és nagy izomcsoportokat megmozgató tevékenységek, mint a tánc, a nordic walking vagy a tai chi – segíthet az idegrendszer egészségének megőrzésében.

2. Táplálkozás mediterrán módra

A zöldségekben, gyümölcsökben, teljes kiőrlésű gabonákban, hüvelyesekben és olívaolajban gazdag étrend antioxidánsokkal és gyulladáscsökkentő anyagokkal látja el a szervezetet.

3. Környezeti kitettség csökkentése

Nemcsak a golfpályák, hanem a városi parkok, sportpályák, díszkertek és mezőgazdasági területek gondozására is használnak vegyszereket. Ha ilyen környéken élünk, érdemes jó minőségű vízszűrőt beszerezni, és a saját kertünkben minimalizálni a gyomirtók, rovarölők alkalmazását.

4. Szellemi aktivitás

Ne csak a testünket, az agyunkat is eddzük! Például tanuljunk új nyelveket, fejtsünk rejtvényt, végezzünk kézműves tevékenységeket, melyek erősíthetik az idegi kapcsolatokat.

5. Rendszeres orvosi ellenőrzés

A Parkinson-kór korai jelei gyakran észrevétlenek maradnak. Tartós vagy fokozódó tünetek esetén érdemes neurológushoz fordulni.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu