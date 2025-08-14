Te is veszélyben lehetsz! Ezek a szerek növelhetik a Parkinson-kór kialakulásának kockázatát

A frissen nyírt gyep illatát szinte mindenki szereti, de lehet, hogy nem minden esetben tesz jót az egészségünknek – és itt most nem az allergiára gondolunk. Egy friss kutatás szerint a szépen gondozott, ám vegyszerekkel kezelt zöldterületek közelsége összefüggésbe hozható a Parkinson-kór kialakulásával.

Kutatások szerint a növényvédő szerek használata összefügghet a Parkinson-kór kialakulásával

Fotó: David Moreno Hernandez / Shutterstock

Miről szól a kutatás?

A JAMA Network Open tudományos folyóiratban megjelent tanulmányban több ezer ember egészségügyi adatait elemezték és azt találták, hogy akik nagy, rendszeresen vegyszerezett, gyomirtózott zöldterületek közvetlen közelében élnek – például golfpálya, városi park, sportpálya vagy mezőgazdasági terület –, azoknál nagyobb eséllyel alakul ki Parkinson-kór. A kutatás szerint annál, aki 1,6 kilométeren belül lakik egy ilyen területtől, 126 százalékkal nagyobb eséllyel alakul ki a betegség.

Mi állhat a háttérben?

A kutatók óvatosak a következtetésekkel: a vizsgálat összefüggést mutat, de nem ok-okozati kapcsolatot. A legvalószínűbb magyarázat a peszticid-használat. A növényvédő szerek, mint a különböző gyomirtók, rovarölők és gombairtó szerek könnyen bekerülhetnek a talajvízbe, a levegőbe, majd az emberi szervezetbe.

Mit mondanak a szakértők?

A Parkinson-kór egy összetett, több tényező által befolyásolt idegrendszeri betegség. A környezeti hatások mellett szerepet játszhat a genetikai hajlam, a foglalkozási kitettség és korábbi fejsérülések is. Idegtudósok szerint a tanulmány egyik legnagyobb értéke, hogy pontos földrajzi adatokat kapcsolt egészségügyi nyilvántartásokhoz, így jobban látszik a helyi környezeti tényezők szerepe. A résztvevők peszticid-kitettségét viszont közvetlenül nem mérték – ez a következő kutatási lépés lehet.

Mit tehetünk a Parkinson-kór kockázatának csökkentéséért?

A Parkinson-kór kialakulását nem tudjuk teljesen megelőzni, de bizonyos életmódbeli változtatásokkal és egyéb óvintézkedésekkel csökkenthetjük a kockázatot.

1. Mozgás, mozgás, mozgás!

A rendszeres testmozgás – különösen az egyensúlyt, koordinációt és nagy izomcsoportokat megmozgató tevékenységek, mint a tánc, a nordic walking vagy a tai chi – segíthet az idegrendszer egészségének megőrzésében.