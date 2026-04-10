Hajukat tépik az édesszájú migrénesek: a kedvenc édességük a legveszélyesebb

Évek óta úgy tartják, hogyha egészséges életmódot élnél, de néha megkívánsz egy kis édességet, akkor a cukros, tejes tartalmú táblacsoki helyett inkább étcsokoládét fogyassz. Három fronton is megindokolták ezt a tippet: tele van antioxidánsokkal, feldobja a hangulatod, sőt a szívet is védi. Vannak azonban olyanok, akiknek ez az édesség nem mentőöv a hétköznapokra, hanem kifejezetten káros, ha migrénes tüneteik vannak.
Érdemes messziről elkerülni ezt az édességet, ha rendre migrén gyötör téged. Az étcsokoládé két olyan összetevőt is tartalmaz, amely negatív hatással van az érzékeny idegrendszerre. Ezek a tiramin és a feniletil-amin nevű vegyületek, amelyek befolyásolják az agyi erek tágulását és szűkülését. Az egészségeseknek ez meg se kottyan, ám akik migrénes tünetekkel küzdenek, nekik a fejükben kínzó láncreakció lép életbe:
Fejfájás ide vagy oda, aki imádja az édességet, az bizony nagyon nehezen mond nemet. Jó hír, hogy nem is kell teljesen lemondani az élvezetekről, ugyanis van alternatív megoldás. Ha az étcsoki káros is a migrénesek egészségére, opcióként majszolhat helyette fehércsokit, mert az nem tartalmazza a migrénért felelős kakaó-szárazanyagot, így akár migrén ellen is bevált nassolnivaló lehet.
Nem mindegy a minőség
Aki fogyaszthat étcsokoládét, annak sem mindegy, hogy milyen terméket választ. A boltok polcain rengetegféle sorakozik, ám aki egészségtudatos, az a drágább, 70-80 százalékos kakaótartalmú csokoládéra esküszik. Friss laboratóriumi vizsgálatok ugyanakkor rémisztő képet festenek a prémium étcsokoládékról, a bennük található anyagok ugyanis az alábbiak szerint kifejezetten károsak lehetnek az egészségre:
Szerinted melyik étcsoki a legegéségesebb? A videóból kiderül!
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
