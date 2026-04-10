Hajukat tépik az édesszájú migrénesek: a kedvenc édességük a legveszélyesebb

Az étcsokoládé felerősítheti a migrénes fejfájást, amely napokig eltarthat.

A fejfájásért az étcsokiban lévő tiramin és feniletil-amin nevű vegyületek a felelősek.

Alternatív édességként a fehércsoki ajánlott, mert nem tartalmaz kakaó-szárazanyagot.

Évek óta úgy tartják, hogyha egészséges életmódot élnél, de néha megkívánsz egy kis édességet, akkor a cukros, tejes tartalmú táblacsoki helyett inkább étcsokoládét fogyassz. Három fronton is megindokolták ezt a tippet: tele van antioxidánsokkal, feldobja a hangulatod, sőt a szívet is védi. Vannak azonban olyanok, akiknek ez az édesség nem mentőöv a hétköznapokra, hanem kifejezetten káros, ha migrénes tüneteik vannak.

Miért kerüld az étcsokit, ha migrénes vagy?

Érdemes messziről elkerülni ezt az édességet, ha rendre migrén gyötör téged. Az étcsokoládé két olyan összetevőt is tartalmaz, amely negatív hatással van az érzékeny idegrendszerre. Ezek a tiramin és a feniletil-amin nevű vegyületek, amelyek befolyásolják az agyi erek tágulását és szűkülését. Az egészségeseknek ez meg se kottyan, ám akik migrénes tünetekkel küzdenek, nekik a fejükben kínzó láncreakció lép életbe:

beindul a lüktetés,

fényérzékenység lép fel,

és máris menekülnek a sötét szobába abban a reményben, hogy talán véget ér a pokoli kín.

Mit tegyen egy édesszájú migrénes?

Fejfájás ide vagy oda, aki imádja az édességet, az bizony nagyon nehezen mond nemet. Jó hír, hogy nem is kell teljesen lemondani az élvezetekről, ugyanis van alternatív megoldás. Ha az étcsoki káros is a migrénesek egészségére, opcióként majszolhat helyette fehércsokit, mert az nem tartalmazza a migrénért felelős kakaó-szárazanyagot, így akár migrén ellen is bevált nassolnivaló lehet.

Nem mindegy a minőség Aki fogyaszthat étcsokoládét, annak sem mindegy, hogy milyen terméket választ. A boltok polcain rengetegféle sorakozik, ám aki egészségtudatos, az a drágább, 70-80 százalékos kakaótartalmú csokoládéra esküszik. Friss laboratóriumi vizsgálatok ugyanakkor rémisztő képet festenek a prémium étcsokoládékról, a bennük található anyagok ugyanis az alábbiak szerint kifejezetten károsak lehetnek az egészségre: ronthatják a veseműködést;

idegrendszeri zavart okozhatnak;

fokozhatják a már meglévő gyulladásos folyamatokat.

Szerinted melyik étcsoki a legegéségesebb?

(DailyMail)

