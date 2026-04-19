Gyakran küzdesz aftákkal? Így tehetsz ellenük házilag

Az afta az egyik leggyakrabban előforduló szájüregi probléma.

Több okot is feltételeznek a kialakulása mögött a szakemberek.

Az afta kezelése házi módszerekkel is könnyen lehetséges.

Vannak olyan esetek, amikor elengedhettlen az orvosi kivizsgálás.

Kifejezetten gyakori szájüregi probléma az afta, amely bármilyen életkorban előfordulhat, és amely az emberek 60 százalékát, különösen a 10 és 40 év közöttieket érinti életük során. Az első és legfontosabb tudnivaló, hogy nem egy fertőző betegségről van szó, és nem is súlyos egészségügyi problémáról. Mégis kifejezetten kellemetlen tud lenni az afta, főleg hogy a kis elváltozás az olyan mindennapos tevékenységeket is megkeserítheti, mint az evés, a beszéd, vagy éppen a fogmosás. Szerencsére az afta kezelése nem nagy ördöngősség. Mutatjuk, hogyan tehetsz ellene házilag!

A legjobb, ha az afta kezelése minél előbb megkezdődik, a probléma ugyanis még evést is megkeserítheti. Érdemes ilyenkor óvatosabbnak lenni, hogy ne okozzunk további sérülést a nyálkahártyán.

Fotó: Olga by Shefer / shutterstock

Mi az afta?

Az afta egy fájdalmas, jellemzően 2-5 mm-es, belül sárgás-fehér árnyalatú, kívül piros, gyulladásos szegélyű kerek seb vagy fekély, legpontosabban hámhiány, amely a szájüregi nyálkahártyán, azon belül is az arc belső felén, az ínyen, az ajkak közelében vagy a nyelven alakul ki. Ritka esetben a torokban és garatban is megjelenik, valamint léteznek óriás afták is, amelyek akár 2-3 cm-esek is lehetnek.

Melyek az afta tünetei?

Az afta első tünete általában az erős és bosszantó fájdalom a szájban, ami fokozódik, ha valami hozzáér, így ebből azonnal felismerhetjük. Ezután a tükörben megvizsgálva hamar észrevehetjük a jellegzetes fehér, enyhén lapos, hólyagszerű képződményt.

Az afta típusai Mikulicz: a leggyakoribb afta, általában pár mm-es. Legfeljebb egy hét alatt magától eltűnik, de előidézhet nyirokcsomó megnagyobbodást a nyak területén. Sutton: 2-3 cm-es seb, amely mélyebb szöveteket is érint, ezért elengedhetetlen a kivizsgálás. A gyógyulási idő elhúzódó, az afta a nyálkahártyán heget is hagyhat maga után. Ez a típus komolyabb egészségügyi gondot is jelezhet. Cook: sok, kifejezetten apró afta. Sűrűn egymás mellett jelennek meg, de néhány nap alatt elmúlnak.

Mitől alakul ki az afta a szájban?

Habár jól ismerjük az afta természetét, a kialakulási okok tekintetében pontos tényállás még ma sincs a szakértők körében. Több lehetséges tényezőt is megfogalmaztak viszont a probléma kialakulásával kapcsolatban. Az egyik ilyen az immunrendszer legyengülése, de szóba jöhet vitaminhiány, családi hajlam, illetve nők esetében hormonális változások. Fontos kiemelni a stresszt is, ami egyre több betegség és egészségügyi gond kapcsán merül fel kiváltó okként. A leggyakoribb feltételezések szerint az aftát valamilyen szájüreget érintő mechanikai sérülés, továbbá egyes irritációt okozó, például csípős, túl fűszeres, savanyú vagy savas ételek és italok fogyasztása okozhatja.