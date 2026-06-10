Újabb fordulat a Schumacher-ügyben: döntött a bíróság az autóversenyző sorsáról

A versenyzéshez való visszatérését tervezi Joey Mawson, miután felmentették Michael Schumacher ápolónőjének szexuális zaklatása alól. Az ausztrál pilóta a múlt héten állt bíróság elé azzal a váddal, hogy hét évvel ezelőtt szexuálisan molesztált egy eszméletlen állapotban lévő nőt a hétszeres Forma-1-es legenda svájci otthonában.
A 30 éves Mawson - aki közeli barátságban áll Schumacher fiával, Mickkel -, az évek során végig tagadta a vádakat, és állította, hogy az együttlét kölcsönös megegyezésen alapult. Mawsont végül minden vádpont alól felmentették, miután nem találtak elegendő bizonyítékot az elítéléséhez. Az autóversenyző, aki a hírek szerint könnyek közt hagyta el a tárgyalótermet, egy Instagram-bejegyzésben üzent a történtek után.
Kedves követőim és támogatóim, az elmúlt három évben nagyrészt csendben viseltem el életem egyik legnehezebb időszakát. Ez idő alatt hamis vádakkal és a nevem védelmének kihívásával kellett szembenéznem intenzív nyilvános vizsgálat alatt. A kezdetektől fogva az ártatlanságomat hangoztattam, és bíztam abban, hogy az igazság győzedelmeskedik
- írta Mawson, aki ezután háláját fejezte ki a jogi csapatának a fáradhatatlan munkájáért és professzionalizmusáért.
Hálás vagyok, hogy a svájci igazságszolgáltatási rendszer meghozta az ítéletét, és hogy minden vádpont alól felmentettek. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki mellettem állt: a családomnak, a barátaimnak, a partnereimnek, a rajongóimnak és a támogatóimnak szerte a világon. A hitetek és a bátorításotok erőt adott nekem a legsötétebb pillanatokban, ezt pedig soha nem fogom elfelejteni
- tette hozzá, majd egy izgalmas bejelentéssel is előállt.
Büszkén jelentem be a visszatérésemet a motorsportba. Alig várom, hogy visszavegyem a sisakomat, beüljek a volán mögé, és arra koncentráljak, ami mindig is a legnagyobb szenvedélyem volt: a versenyzésre. A múlt nem határoz meg engem. A jövőre koncentrálok, és izgatottan várom mindazt, ami még előttem áll. Köszönöm, hogy velem tartotok ezen az úton. Találkozunk a versenypályán!
- zárta a bejegyzését.
Mindeközben az ápolónő az alábbi közleményt adta ki:
Szörnyen érzem magam. Először megtámadtak, azután kirúgtak, és most a bíróság lényegében kijelentette, hogy hazug vagyok. Az elmúlt hat évben a poklon mentem keresztül, és a bíróság most így döntött.
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