Műfogsorod van? Így tartsd karban, hogy minél tovább ép maradjon

A műfogsor napi tisztítást igényel, amihez speciális tisztítószer javasolt.

Éjszakára célszerű kivenni.

A szájnyálkahártya ápolása is fontos.

Időszakos fogorvosi kontroll szükséges.

Sérülés esetén nem szabad házilag javítani.

A fogpótlás viselése új szokásokat kíván meg. A műfogsor karbantartása nem merül ki az esti leöblítésben, hiszen a lepedék, az ételmaradék és a baktériumok ugyanúgy megtapadnak rajta, mint a természetes fogakon. A nem megfelelő higiénia kellemetlen szájszaghoz, ínygyulladáshoz, vagy akár gombás fertőzéshez is vezethet.

A műfogsor épségének hosszú távú megőrzése érdekében nagyon fontos a rendszeres tisztítás.

Fotó: giocalde / Shutterstock

Hogyan történjen a napi tisztítás?

A műfogsor karbantartása minden étkezés után alapos öblítéssel kezdődik. Naponta legalább egyszer puha kefével és kifejezetten műfogsorhoz készült tisztítószerrel kell megtisztítani. A hagyományos fogkrémek túl abrazívak lehetnek, és mikrosérüléseket okozhatnak a felszínen.

Fontos, hogy a tisztítást vízzel telt mosdó fölött végezzük, mert ha a műfogsort leejtjük, az könnyen megsérülhet. A rendszeres áztatás speciális tisztítóoldatban segít eltávolítani a lerakódásokat és csökkenti a baktériumok számát.

A szájüreg ápolása sem maradhat el

A műfogsor karbantartása nemcsak a pótlás tisztítását jelenti. A fogíny, a nyelv és a szájnyálkahártya tisztítása szintén elengedhetetlen. Puha sörtéjű kefével vagy nedves gézlappal érdemes finoman áttörölni a nyálkahártyát, ezzel serkentve a vérkeringést és csökkentve a fertőzésveszélyt.

Éjszakára a műfogsor kivétele ajánlott, hogy a szövetek regenerálódhassanak. A száraz tárolás nem javasolt, mert az anyag deformálódhat.

Mikor szükséges szakemberhez fordulni?

Ha a műfogsor nyom, fájdalmat okoz vagy kilazul, mielőbb fogorvosi ellenőrzés szükséges. A nem megfelelő illeszkedés hosszabb távon gyulladást és csontsorvadást okozhat.

Repedés vagy törés esetén nem szabad ragasztóval házilag javítani a pótlást, mert az további károsodáshoz vezethet. A rendszeres kontrollvizsgálat biztosítja, hogy a műfogsor karbantartása hosszú távon is eredményes maradjon.

A műfogsor élettartamának meghosszabbítása

A műfogsor karbantartása kapcsán a hosszú távú állapotmegőrzés is fontos. A fogpótlás anyaga idővel természetes módon kopik, elszíneződhet vagy mikroszkopikus repedések jelenhetnek meg rajta. A túl forró víz használata, az agresszív tisztítószerek vagy a kemény sörtéjű kefe mind gyorsíthatják ezt a folyamatot. Érdemes kerülni a hirtelen hőmérséklet-változásokat is, mert ezek deformációhoz vezethetnek. A műfogsor időszakos professzionális tisztítása segít eltávolítani azokat a lerakódásokat, amelyeket otthoni körülmények között nehéz maradéktalanul eltávolítani. A rendszeres ellenőrzés során a fogorvos szükség esetén alábélelést is javasolhat, amely javítja az illeszkedést és növeli a komfortérzetet. A gondos ápolás nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi szempontból is befektetés a jövőbe.

A lényeg röviden A műfogsor karbantartása a mindennapi higiénia része. A rendszeres tisztítás, az éjszakai pihentetés és a fogorvosi ellenőrzés együttesen biztosítja a komfortos viselést és a száj egészségének megőrzését. A tudatos ápolás meghosszabbítja a műfogsor élettartamát és csökkenti a szövődmények kialakulásának kockázatát.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: