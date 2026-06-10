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Rettenetes tragédia történt a turistaparadicsomban, egy tini az áldozat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors túrázó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 07:30
tinitragédia
Egy 18 éves fiatal életét vesztette a Grand Canyonban egy rendkívül megterhelő túra során.

Tragikus véget ért a túrázás az Egyesült Államok egyik legismertebb nemzeti parkjában: egy 18 éves fiatal meghalt, miután vélhetően hőgutát kapott a Grand Canyonban.

Túrázás közben érte tragédia a tinit
Túrázás közben érte tragédia a tinit
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A Nemzeti Park Szolgálat közlése szerint június 3-án, szerdán kora délután érkezett riasztás a Bright Angel Trail ösvényről, egy túrázó rosszullétéről számoltak be. A parkőrök mintegy 9 méterrel az ösvény alatt, egy nehezen megközelíthető sziklafal közelében találták meg a fiút.

A mentőegységek azonnal megkezdték az életmentést, majd helikopterrel szállították kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni.

A meleg miatt halt meg a fiatal túrázás közben

A hatóságok szerint a fiatal azt tervezte, hogy egy nap alatt teszi meg az utat a South Rim-től a Colorado folyóig, majd vissza. A park szolgálata ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ez az útvonal rendkívül megterhelő és nem ajánlott egynapos túrára.

A Nemzeti Park Szolgálat korábban figyelmeztetett is:

Forduljon parkőrökhöz, mielőtt a Colorado folyó felé indul. A Havasupai Gardens alatti útszakaszok nem ajánlottak egynapos túrára a nagy távolság, a szélsőséges hőmérséklet-változások, valamint a szintkülönbség miatt, amely mindkét irányban körülbelül 5000 láb (körülbelül 1500 méter).

A Bright Angel Trail a Grand Canyon egyik legnépszerűbb útvonala, amely több mint 1,2 millió hektáros területen húzódik Arizona államban. A park leírása szerint az ösvény jól karbantartott és viszonylag könnyen járható lefelé, azonban ez sok túrázót megtéveszthet.

A tágas kilátás gyakran eltereli a figyelmet arról, milyen messzire is jutottak le valójában a túrázók.

A visszaút azonban jelentősen nehezebb, amit a hatóságok külön is kiemelnek. A Nemzeti Park Szolgálat szerint a felfelé vezető szakasz legalább kétszer annyi időt igényel, mint a lefelé vezető út.

A nyári hónapokban a hőmérséklet az árnyékban is meghaladhatja a 38 fokot, ezért a park külön figyelmeztet:

Kerüljék a túrázást 10 és 16 óra között, ez a nap legforróbb időszaka.

A hatóságok közlése szerint az eset vizsgálata még zajlik – írja a People.

 

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