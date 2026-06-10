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Gajdos Tamás: „Most minden kerek, és valóban boldog vagyok”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Gajdos Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 07:00
családTV2
Ami először eszébe jut róla az embernek, az a szakmai hitelesség. Gajdos Tamás életét két tevékenység: a sport és a televíziózás határozza meg. A napokban felröppent a hír, hogy esetleg ő lesz a TV2 régi-új arca.

Gajdos Tamás nevéhez rengeteg műsor köthető, aki a sportos életmódnak sem fordított hátat: számos világversenyen lett szenior bajnok, és a mai napig fontosnak tartja, hogy másokat is az egészséges életmódra neveljen. A hot! magazinnak terveiről mesélt, és azt is elárulta, hogy van alapja annak, hogy egyre többször kerül szóba a neve a TV2 új hírműsorával kapcsolatban.

Gajdos Tamás életkorát meghazudtolóan néz ki
Gajdos Tamás korát meghazudtolóan néz ki 
Fotó:  hot! magazin/Szabolcs László

Gajdos Tamás panaszkodás helyett sportol

Gajdos Tamás, aki A Nagy Duettben is szerepelt korábban, azt mondja, a teste nem több negyven-ötven évesnél, és a külső szemlélő is ezt látja. Persze ő maga is mindent megtesz annak érdekében, hogy ne legyen ideje megöregedni, sőt, másokat is arra buzdít, hogy a sportolást építsék bele az életükbe. 

Nagyon fontos, hogy az ember ­aszerint is éljen, amit mások felé kép­viselni szeretne

– kezdte Tamás. „Ezért van az, hogy rendszeresen részt veszek a 60+-os korosztály összejövetelein. ­Hiszem, hogy életkortól függetlenül ­elengedhetetlen, hogy mindenki meg­találja a hozzá illő fizikai és szellemi aktivitást. Nem panaszkodni kell, és nem szabad a genetikára fogni bármit is, ­hiszen a legújabb kutatások szerint az csupán 20-30 százalékban felelős az életminőségünkért.”

Gajdos Tamás rendszeresen szervez programokat a hatvan pluszos korosztálynak
Gajdos Tamás rendszeresen szervez programokat a hatvan pluszos korosztálynak 
Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Gajdos Tamás új párjáról:  „Katica tizennégy évvel fiatalabb nálam”

Tamásra két éve ismét rátalált a szerelem, azóta érzi úgy, hogy valóban kerek lett az élete. Két házasságából összesen négy gyermeke született, és valamennyien elfogadták édesapjuk döntését. Gajdos Tamás családjában tökéletes a harmónia, mint mondja, mára minden a helyére ­került. Alapvetően nyugodt természe­tű embernek tartja magát, de azért van, hogy a mediterrán vér­mérséklete felülkerekedik. 

„A kedvesem közel két éve mindenhová elkísér” – árulta el Tamás. 

Katica tizennégy évvel fiatalabb nálam, és ez most egy teljesen ideális helyzet, mivel én magam is úgy érzem, mintha a negyvenes-ötvenes éveimet élném. 

„Ő maga is aktívan sportol, és ez volt az, aminek köszönhetően egymás mellé sodort bennünket az élet. A korábbi kapcsolataimban is próbálták velem fölvenni a tempót, de ez csak ideig-óráig működött, idővel mindig elmentünk egymás mellett. Most minden kerek, és valóban boldog vagyok. Két hónapja voltunk együtt, amikor úgy döntöttem, hogy elmegyünk a gyerekekkel síelni. Nagyon jól fogadták a kedvesemet, sőt, nemrég a születésnapomat is együtt ünnepeltük. A volt párom szintén megtalálta az új partnerét, szóval ott is nyugalom van.” 

Nincs feszültség semmilyen irányba, és ezt a gyerekek is érzik.

 „Alapvetően egy mediterrán vérmérsékletű ember vagyok, de ha valamin felkapom a vizet, akkor is igyekszem kordában tartani az indulataimat. Az emberi ­butaság, értetlenség viszont nagyon felbosszant.”

Gajdos Tamás új párja Katica mellett két éve megtalálta a boldogságot
Gajdos Tamás új párja, Katica mellett két éve megtalálta a boldogságot 
Fotó: hot! magazin/Archív

Gajdos Tamás: „Egy megtisztelő feladatról beszélünk”

Egy ideje köztudott, hogy a TV2 hírműsora, a Tények megszűnik, a korábbi műsorvezetőket új arcok váltják majd. Gajdos Tamás neve ismét ott kering a köztudatban – ha élne a lehetőséggel, tulajdonképpen visszatérne az egykori munkahelyére. 

„A felkérést egyelőre sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, de egy ­valóban megtisztelő feladatról beszélünk, ami ráadásul szinte keretbe fog­lalja a szakmai pályafutásomat, hiszen harminc évvel ezelőtt a TV2-nél kezdtem. Csak olyan dolgokban kívánok részt venni, ami vállalható a számomra, és szeretném távol tartani magam attól, hogy véleményezzem a híreket, mert ezt szakmailag soha nem tartottam ­elfogadhatónak. Az objektív hírközlésben hiszek, ahol a nézők maguk dönthetik el, hogy miről mi a véleményük.”

Tom Cruise ma sem kér kaszkadőrt

Bár még „csak” a hatvanas évei elején jár, ha az abszolút korhűtlenségről és a fizikai fiatalosságról van szó, ő az első számú hollywoodi példa: saját maga végzi el a legveszélyesebb kaszkadőrmutatványokat is.

 

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Fotó: hot! magazin

 

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