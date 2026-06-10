Gajdos Tamás: „Most minden kerek, és valóban boldog vagyok”

Gajdos Tamás nevéhez rengeteg műsor köthető, aki a sportos életmódnak sem fordított hátat: számos világversenyen lett szenior bajnok, és a mai napig fontosnak tartja, hogy másokat is az egészséges életmódra neveljen. A hot! magazinnak terveiről mesélt, és azt is elárulta, hogy van alapja annak, hogy egyre többször kerül szóba a neve a TV2 új hírműsorával kapcsolatban.
Gajdos Tamás, aki A Nagy Duettben is szerepelt korábban, azt mondja, a teste nem több negyven-ötven évesnél, és a külső szemlélő is ezt látja. Persze ő maga is mindent megtesz annak érdekében, hogy ne legyen ideje megöregedni, sőt, másokat is arra buzdít, hogy a sportolást építsék bele az életükbe.
Nagyon fontos, hogy az ember aszerint is éljen, amit mások felé képviselni szeretne
– kezdte Tamás. „Ezért van az, hogy rendszeresen részt veszek a 60+-os korosztály összejövetelein. Hiszem, hogy életkortól függetlenül elengedhetetlen, hogy mindenki megtalálja a hozzá illő fizikai és szellemi aktivitást. Nem panaszkodni kell, és nem szabad a genetikára fogni bármit is, hiszen a legújabb kutatások szerint az csupán 20-30 százalékban felelős az életminőségünkért.”
Tamásra két éve ismét rátalált a szerelem, azóta érzi úgy, hogy valóban kerek lett az élete. Két házasságából összesen négy gyermeke született, és valamennyien elfogadták édesapjuk döntését. Gajdos Tamás családjában tökéletes a harmónia, mint mondja, mára minden a helyére került. Alapvetően nyugodt természetű embernek tartja magát, de azért van, hogy a mediterrán vérmérséklete felülkerekedik.
„A kedvesem közel két éve mindenhová elkísér” – árulta el Tamás.
Katica tizennégy évvel fiatalabb nálam, és ez most egy teljesen ideális helyzet, mivel én magam is úgy érzem, mintha a negyvenes-ötvenes éveimet élném.
„Ő maga is aktívan sportol, és ez volt az, aminek köszönhetően egymás mellé sodort bennünket az élet. A korábbi kapcsolataimban is próbálták velem fölvenni a tempót, de ez csak ideig-óráig működött, idővel mindig elmentünk egymás mellett. Most minden kerek, és valóban boldog vagyok. Két hónapja voltunk együtt, amikor úgy döntöttem, hogy elmegyünk a gyerekekkel síelni. Nagyon jól fogadták a kedvesemet, sőt, nemrég a születésnapomat is együtt ünnepeltük. A volt párom szintén megtalálta az új partnerét, szóval ott is nyugalom van.”
Nincs feszültség semmilyen irányba, és ezt a gyerekek is érzik.
„Alapvetően egy mediterrán vérmérsékletű ember vagyok, de ha valamin felkapom a vizet, akkor is igyekszem kordában tartani az indulataimat. Az emberi butaság, értetlenség viszont nagyon felbosszant.”
Egy ideje köztudott, hogy a TV2 hírműsora, a Tények megszűnik, a korábbi műsorvezetőket új arcok váltják majd. Gajdos Tamás neve ismét ott kering a köztudatban – ha élne a lehetőséggel, tulajdonképpen visszatérne az egykori munkahelyére.
„A felkérést egyelőre sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, de egy valóban megtisztelő feladatról beszélünk, ami ráadásul szinte keretbe foglalja a szakmai pályafutásomat, hiszen harminc évvel ezelőtt a TV2-nél kezdtem. Csak olyan dolgokban kívánok részt venni, ami vállalható a számomra, és szeretném távol tartani magam attól, hogy véleményezzem a híreket, mert ezt szakmailag soha nem tartottam elfogadhatónak. Az objektív hírközlésben hiszek, ahol a nézők maguk dönthetik el, hogy miről mi a véleményük.”
Bár még „csak” a hatvanas évei elején jár, ha az abszolút korhűtlenségről és a fizikai fiatalosságról van szó, ő az első számú hollywoodi példa: saját maga végzi el a legveszélyesebb kaszkadőrmutatványokat is.
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