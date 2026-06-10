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Felfoghatatlan hír érkezett: Magyarországról indult útnak, majd tragikus balesetben elhunyt a korábbi sportoló

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors elhunyt
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 07:10 / FRISSÍTÉS: 2026. június 10. 07:11
sportolóbaleset
A korábbi sportoló mindössze 30 éves volt.
Bors
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Tragikus balesetben elhunyt egy korábbi sportoló, miután a helikoptere nekizuhant egy hegynek. Błażej Czarnecki tartózkodott azon a gépen tartózkodott, amely szerdán, június 3-án hajnali fél 1 körül eltűnt a radarokról, majd ezt követően több mint 100 ember részvételével megindult a keresési művelet, amit azonban a sűrű köd jelentősen megnehezített.

Összefogtak az elhunyt mentős családjáért a bajtársai.
Tragikus balesetben elhunyt az egykori sportoló / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Tragikus balesetben elhunyt a korábbi sportoló

Végül reggel 7:40 körül találták meg a tűzoltók a roncsokat egy erdős területen a Lubogoszcz-hegy lejtőin, Kasina Wielka közelében, Dél-Lengyelországban. A balesetben Czarnecki  életét vesztette: a 30 éves férfi holttestét a roncsok közt találták meg, az orvos pedig megerősítette, hogy a halálát többszörös traumás sérülések okozták. 

Czarnecki, egy képzett pilóta, a magyarországi Bodrogkisfaludról szállt fel, és a lengyelországi Zatorba tartott a baleset idején.

A korábbi sportoló külső ütőként több lengyel röplabdaklubnál is játszott: pályafutását a Czarni Radom U21-es csapatában kezdte a 2012/13-as szezonban, majd az LKPS Politechnika Pszczółka Lublin, az MKS Avia Świdnik, a KKS Kozienice és az Arka Tempo Chełm képviseletében folytatta, többek közt a lengyel röplabda másodosztályában. Pályafutását a 2022/23-as szezonban a Międzyrzeckie Towarzystwo Siatkarskie csapatában fejezte be. 

Czarnecki emellett szenvedélyesen szerette a repülést is: a dęblini Lengyel Légierő Egyetemen tanult, miközben továbbra is versenyzett a sportágban. Miután lezárta játékos pályafutását, Czarnecki  teljes munkaidőben a repüléssel foglalkozott: kereskedelmi helikopterpilóta-engedéllyel és repülőgépre szóló magánpilóta-engedéllyel is rendelkezett, valamint repülésoktatóként is dolgozott. 

A katasztrófa oka egyelőre ismeretlen, az ügyet az állami légibaleset-vizsgáló bizottság és az ügyészség vizsgálja - írja a Daily Star.


 

 


 

 


 

 

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