Ismét szedi áldozatait a fehér pestis, egyre többen betegednek meg

A tuberkulózis avagy a fehér pestis a világ legveszélyesebb és legfertőzőbb betegsége. Az esetszámok 2020 óta növekednek, és a világ vezető halálokává vált. A fertőzés kezelés nélkül halálos kimenetelű.

A tuberkulózis egyre jobban terjed

Az emberiség egyik legrégebbi és legveszélyesebb fertőző betegsége egyre jobban terjed az emberek között. A fehér pestisként is ismert tuberkulózis 2023-ban lett ismételten a világ leghalálosabb fertőző betegsége. 2020 óta folyamatosan növekszik az esetszám. Csak az Egyesült Államokban 2025-ben a hivatalos adatok szerint több mint 10 ezer esetet regisztráltak, azonban a valós szám ennél magasabb lehet, mert a tuberkulózis tüneteit könnyen össze lehet téveszteni az influenza tüneteivel.

A betegséget egy levegőben terjedő baktérium okozza, amely a tüdőt támadja meg a leggyakrabban, de az agyat, veséket és a gerincet is érintheti.

A tuberkulózisnak két formája van: aktív és látens tuberkulózis. Utóbbi esetében a tünetek évekig rejtve maradhatnak, akkor aktiválódik, amikor az idegrendszer legyengül.

Egyre ellenállóbb a gyógyszerekkel szemben

A tuberkulózis leggyakoribb jelei a tartós köhögés, a mellkasi fájdalom, a véres köpet, a láz, éjszakai izzadság, fogyás és gyengeség. A szakértők felhívják a figyelmet, hogy a tünetek sok esetben lassan alakulnak ki, emiatt sokan későn fordulnak orvoshoz. Ha a fertőzés már a szerveket is érinti, akkor akár hátfájás, zavartság és a vizeletben vér is megjelenhet.

A legnagyobb veszély a fehér pestisben, hogy a baktérium egyre nagyobb ellenállást mutat a gyógyszerekkel szemben, melynek leggyakoribb oka, hogy az érintett betegek nem fejezik be a hosszú kezelést. A tuberkulózis terápia akár 9 hónapig is eltarthat, ilyenkor többféle antibiotikum-kombinációval veszik fel a betegséggel a harcot. Ha a kezelést megszakítják, a baktérium ellenállóvá válik az antibiotikumokkal szemben, emiatt nehezebb lesz a betegség kiirtása.

A betegség kezelés nélkül halálos. A szakértők szerint az aktív tuberkulózissal megfertőzött betegeknek akár a fele is életét vesztheti, ha nem kapja meg a megfelelő ellátást. 1,6 millió embert öl meg világszerte a fertőzés, ez a szám nagyobb, mint a HIV-ben és maláriában elhunytak száma - olvasható az Origo cikkében.