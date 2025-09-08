Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Hirtelen összefolytak a szavai, halálos diagnózis sújtotta a kétgyermekes apukát

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 13:30
Most naponta küzd betegségével.

A 60 éves David Scottnál 2024 februárjában diagnosztizálták az MND-t (motoros neuron betegség), amely egy végstádiumú, progresszív neurológiai állapot, izomgyengeséget okozva. Tünetei a beszéd nehézségével kezdődtek.

Hirtelen összefolytak a szavai, halálos diagnózis sújtotta a kétgyermekes apukát Fotó: Tom Werner /  GettyImages

Lelkes futballista és golfozó, Mr. Scott, ismertebb nevén Davy, elismerte, hogy az MND-ről akkoriban korlátozottak voltak az ismeretei. Tudta azonban, hogy ez egy halálos betegség. A diagnózis felállításakor két-négy évet jósoltak neki.

Elmondta, hogy a betegség elvette tőle a szeretett munkáját és az evés képességét, ami miatt 23 kilogrammot fogyott, valamint a beszélgetés lehetőségét is. Úgy hiszi, hogy a következő hónapban már járni sem fog tudni.

Tápszerszondán keresztül veszi fel az ételt és a gyógyszereket, kommunikációs segédeszközként pedig egy iPadet használ. Hangsúlyozta, hogy 80 százalékban feleségére, Claire-re és gondozóira támaszkodik.

Két gyermeke van: a 34 éves Nathan és a 24 éves Megan. Eltökélt szándéka, hogy minél több MND-ben szenvedőnek és családjuknak segítsen. A fotózás erejét felhasználva létrehozott egy portfóliót, amely bemutatja a diagnózis valóságát, például olyan képeken keresztül, amelyeken a szonda használata közben látható.

Elmondta:

Ez egy érzelmi hullámvasút, mert vannak jó és rossz napok. Azonban a legnehezebb dolog a frusztráció. Tudod, mit akarsz tenni, tudod, mit akarsz mondani, de nem tudod megtenni. A tested napról napra, apránként haldoklik, és nincs kontrollod afelett, hogy milyen irányt vesz. Vannak napok és éjszakák, amikor sírok, és azt kérdezem: »Miért én? Miért nem más?«, de nincs válasz. Vannak pillanatok, amikor azt kívánod, bárcsak ne lennél itt, hogy ne okozz fájdalmat és szenvedést a családodnak és barátaidnak a betegségem miatt.

Mielőtt MND diagnózist kapott, azt mondta, hogy nem tapasztalt egészségügyi problémákat, és viszonylag fitt volt, egészen 2021-ig, amikor mellkasi fájdalmai kezdődtek.

Elmondta, hogy mások a diagnózisa óta körülbelül 60 ezer fontot (29 millió forint) gyűjtöttek az MND-kutatás és az MND Egyesület jótékonysági szervezetének támogatására, olyan rendezvényekkel, mint a séták, golfnapok, kerékpározás és egy zenei fesztivál - írja az AOL.

 

