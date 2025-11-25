Szokatlan tünet jelezte a bajt: alig pár hónappal a diagnózis után elhunyt a kétgyermekes édesapa

Borzasztó tagédia dúlta fel egy kétgyermekes család életét Angliában. Az addig makkegészséges édesapa, Rob Collingwood tüdőrákban vesztette életét, alig néhány hónappal azután, hogy megkapta a diagnózist. A férfi halála sokkolta a környezetét, mivel soha nem dohányzott, és a betegségre jellemző tünetek egyike sem jelentkezett nála. Felesége, Harriet Connell, egy wiltshire- i háziorvos most a The Sunnal osztotta meg a történetük megrázó részleteit.

Alig pár hónappal a diagnózis után hunyt el a kétgyermekes édesapa / Fotó: Pexels (Képünk illuszráció)

A nő elmesélte, hogy a férjénél 2022. április 29-én diagnosztizáltak 4. stádiumú tüdőrákot, majd néhány héttel a 43. születésnapja előtt, 2023. április 4-én hunyt el, a családja körében.

Teljes sokk volt. Rob a hadsereg légierejének volt a pilótája, nagyon fitt és egészséges. Soha nem dohányzott, soha nem nyúlt kábítószerhez, és világéletében aktív volt. Szerette a rögbit, minden hétfőn és a hétvégén játszott a fiunkkal, Thomasszal

- tette hozzá Harriet, kiemelve, hogy Robnál a tüdőrákra jellemző, klasszikus tünetek sem jelentkeztek: nem köhögött, nem volt mellkasi fájdalma és légszomja, valamint fáradságot és étvágytalanságot sem tapasztalt. A nő ehelyett valami egészen másra lett figyelmes a férfival kapcsolatban.

Körülbelül három hónappal a diagnózisa előtt apró személyiségváltozásokat vettem észre rajta. Semmi drasztikusat, de azért különös volt. Rob hirtelen paranoiás és dühös lett, szorongó érzés kezdett kialakulni benne, mialatt arra gyanakodott, hogy videóra veszik, vagy bántani akarják

- árulta el az özvegy.

Aztán nagyon rosszul lett, tüdőgyulladást kapott, és borzasztóan köhögött. Ez vezetett végül a mellkasröntgenhez, és ekkor fedeztek fel az orvosok egy 9 centiméteres daganatot a jobb alsó tüdejében. Addigra a rák már átterjedt az agyára és a csontjaira is. A legszívszorítóbb az egészben az, hogy Rob 18 hónappal korábban, a Covid alatt már elkapott egy súlyos tüdőgyulladást, de ez akkoriban történt, amikor az NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) korlátozta a vizsgálatokat, így nem küldtek rutinszerűen mellkasröntgenre embereket. Talán, ha korábban észreveszik, mindez egészen másként alakulhatott volna

- emelte ki Harriet, majd elmondta, Rob ezután is minden erejével küzdött, mialatt nagy nehézséget okozott számukra az, hogyan mondják el a gyerekeiknek, Lulunak és Thomasnak - akik öt-, és hétévesek voltak akkor –, mi történik.

Bár tudta, hogy nem fogja túlélni, Rob minden létező pillanatot megragadott, hogy emlékeket szerezzen a gyerekekkel. Nevetéssel, játékkal, élettel. És bátor volt, hihetetlenül bátor. A mottója az volt, hogy „A nehéz dolgokat is meg tudjuk oldani”, és valóban így élt

- tette hozzá az özvegy.