Aranyér terhesség idején? Így enyhítsd a tüneteket

Van a várandósságnak egy idealizált képe, ami mindannyiunk fejében él: a kismama, aki sugárzik a boldogságtól, miközben átszellemülten simogatja a pocakját, és legfeljebb azon aggódik, hogy pasztellzöld vagy babakék legyen a gyerekszoba fala. Aztán szembejön a valóság. És a valóságban a kismama sokszor nem azért fészkelődik a széken, mert a baba épp rugdos, hanem mert úgy érzi, mintha egy sündisznón ülne.

Az aranyér tipikusan az a téma, ami a „kínos” és a „tabu” metszetében helyezkedik el, pedig nagyjából annyira természetes velejárója ennek a kilenc hónapnak, mint a gyomorégés vagy a hangulatingadozás. Csak épp erről ritkábban posztolunk. Pedig beszélni kellene róla, már csak azért is, hogy tudd: nem vagy egyedül, és nem a te tested mondta fel a szolgálatot.

Miért pont most? A biológia "kegyetlen" logikája

Sokan érzik úgy, hogy az aranyér megjelenése afféle személyes kudarc, mintha valamit rosszul csináltak volna. Pedig szó sincs erről. Ha belegondolsz, a tested épp extrém sportot űz. A helyzet tiszta fizika: a babád növekszik, a méhed pedig egyre nagyobb teret követel magának a hasüregben. Ez a megnövekedett súly közvetlenül a kismedencei vénákra nehezedik, akadályozva a vér visszaáramlását. Mintha rálépnél egy slagra – a nyomás megnő, az érfal pedig enged. Ráadásul a terhességi hormonok (főleg a progeszteron) alapvető feladata, hogy lazítsák a szöveteket a szülésre készülve. Sajnos ők nem válogatnak: lazítják a méhszájat, az ízületeket, de az erek falát és a bélrendszert is. Ez utóbbi okozza a lassabb emésztést és a székrekedést, ami az aranyér legfőbb cinkosa. Szóval nem, nem te rontottad el. A természet egyszerűen így oldja meg a helyhiányt.

A jelek, amiket nehéz figyelmen kívül hagyni

A "fura" érzés: Kezdetben talán csak annyit érzel, hogy valami nincs rendben odalent. Feszít, nyom, mintha lenne ott valami, aminek nem kéne.

Viszketés: Ez sokszor idegesítőbb, mint a fájdalom. Az ember legszívesebben nyilvános helyen is vakarózna, de a társadalmi konvenciók (szerencsére) visszatartják.