Aranyér terhesség idején? Így enyhítsd a tüneteket

Van a várandósságnak egy idealizált képe, ami mindannyiunk fejében él: a kismama, aki sugárzik a boldogságtól, miközben átszellemülten simogatja a pocakját, és legfeljebb azon aggódik, hogy pasztellzöld vagy babakék legyen a gyerekszoba fala. Aztán szembejön a valóság. És a valóságban a kismama sokszor nem azért fészkelődik a széken, mert a baba épp rugdos, hanem mert úgy érzi, mintha egy sündisznón ülne.
Az aranyér tipikusan az a téma, ami a „kínos” és a „tabu” metszetében helyezkedik el, pedig nagyjából annyira természetes velejárója ennek a kilenc hónapnak, mint a gyomorégés vagy a hangulatingadozás. Csak épp erről ritkábban posztolunk. Pedig beszélni kellene róla, már csak azért is, hogy tudd: nem vagy egyedül, és nem a te tested mondta fel a szolgálatot.
Sokan érzik úgy, hogy az aranyér megjelenése afféle személyes kudarc, mintha valamit rosszul csináltak volna. Pedig szó sincs erről. Ha belegondolsz, a tested épp extrém sportot űz. A helyzet tiszta fizika: a babád növekszik, a méhed pedig egyre nagyobb teret követel magának a hasüregben. Ez a megnövekedett súly közvetlenül a kismedencei vénákra nehezedik, akadályozva a vér visszaáramlását. Mintha rálépnél egy slagra – a nyomás megnő, az érfal pedig enged. Ráadásul a terhességi hormonok (főleg a progeszteron) alapvető feladata, hogy lazítsák a szöveteket a szülésre készülve. Sajnos ők nem válogatnak: lazítják a méhszájat, az ízületeket, de az erek falát és a bélrendszert is. Ez utóbbi okozza a lassabb emésztést és a székrekedést, ami az aranyér legfőbb cinkosa. Szóval nem, nem te rontottad el. A természet egyszerűen így oldja meg a helyhiányt.
A "fura" érzés: Kezdetben talán csak annyit érzel, hogy valami nincs rendben odalent. Feszít, nyom, mintha lenne ott valami, aminek nem kéne.
Viszketés: Ez sokszor idegesítőbb, mint a fájdalom. Az ember legszívesebben nyilvános helyen is vakarózna, de a társadalmi konvenciók (szerencsére) visszatartják.
A fájdalom: Főleg a vécézés válik kritikus ponttá. Ha minden alkalommal rettegve lépsz be a mosdóba, az már egyértelmű jel.
A tapintható valóság: Zuhanyzás közben érezhetsz egy kis duzzanatot vagy csomót a végbélnyílásnál. Ijesztő lehet elsőre, de ez maga a kitágult véna.
Vérzés: A vécépapíron megjelenő friss, piros vér látványa minden kismamában beindítja a vészcsengőt. Bár aranyér esetén ez gyakori és (a maga módján) ártalmatlan, azért mindig érdemes jelezni az orvosnak, a lelki béke kedvéért.
Mivel a kiváltó ok (a várandósság) még egy darabig fennáll, a cél a tűzoltás és a karbantartás. Nem kell némán tűrni, rengeteg eszközöd van a komfortérzeted javítására.
1. Belülről kifelé: Az emésztés rendbetétele Ez az alapok alapja. Ha a széklet kemény, és erőlködnöd kell, azzal minden alkalommal olajat öntesz a tűzre. A rostbevitel növelése nem csak egy unalmas dietetikai tanács, hanem a legjobb fegyvered.
Tipp: Nem kell azonnal nyúlketrec-diétára fogni magad. Kezd a reggelt egy nagy pohár langyos vízzel, egyél zabkását, és barátkozz meg az aszalt szilvával vagy a lenmaggal. A vízivás pedig legyen kötelező program, ne csak lehetőség.
2. A higiénia új szintje: Felejtsd el a durva, száraz vécépapírt. Az irritált területnek a dörzsölés az utolsó dolog, amire szüksége van.
Tipp: Otthon a legjobb megoldás a bidé vagy a zuhanyhasználat minden "nagyügy" után. Ha úton vagy, a nedves törlőkendő (lehetőleg illatmentes, babáknak való) életmentő lehet.
3. Patikai segítség – ne légy hős! Sokan félnek gyógyszert használni terhesen, de az aranyér elleni kúpok és krémek többsége helyi hatású és biztonságos.
Tipp: Vannak remek gyógynövényes, hűsítő kenőcsök, amik azonnal enyhítik a feszülést. Kérdezd meg a gyógyszerészt vagy a védőnőt, mit ajánlanak, és használd bátran. A szenvedésért nem jár pluszpont a szülőszobán.
4. Trükkök a gravitáció ellen: Ha sokat ülsz (például irodában dolgozol), a súly folyamatosan lefelé nyom.
Tipp: Szerezz be egy lyukas párnát (úszógumi is megteszi vészhelyzetben). Lehet, hogy viccesen néz ki, de tehermentesíti a fájdalmas területet. És próbálj meg feküdni, amikor csak tudsz – a vízszintes helyzet a vénák legjobb barátja.
Ez a leggyakoribb aggodalom: "Ha most ilyen, mi lesz, ha nyomni kell?" Nem fogok hazudni: a szülés ronthat az állapoton ideiglenesen, hiszen a kitolási szakaszban óriási a nyomás. De a jó hír az, hogy ez nem marad így. A szülés után a méhed visszahúzódik, a hormonjaid rendeződnek, a vérkeringésed pedig fellélegzik. A legtöbb nőnél az aranyér a gyermekágyi időszak alatt szépen, fokozatosan visszahúzódik. Addig pedig maradnak a fenti praktikák, kiegészítve egy nagy adag türelemmel.
Az aranyér nem szexi, nem kellemes, és biztosan nem ez lesz az a része a terhességnek, amire nosztalgiával gondolsz majd vissza. De egy dolgot ne felejts el: ez is azt mutatja, hogy a tested milyen elképesztő munkát végez. Alkalmazkodik, változik, helyet ad egy új életnek. Ha ennek az az ára, hogy néhány hétig kényelmetlen az ülés, hát legyen. Kezeld a helyén, ápold magad, és ne szégyellj segítséget kérni, ha túlságosan fáj. Ez csak egy állapot, nem az ítélet.
