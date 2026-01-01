Te is rendszeresen lebetegszel télen? Most kiderül, mi az oka a megfázásnak

A téli hónapok alatt feltűnően megnő a betegek, köztük is a megfázással küszködők száma. Bár sokan ezért kapásból a hideget okolják, nem az alacsony hőmérséklet az egyetlen felelős a megbetegedésekért. A Köpönyeg nemrég kitért arra, pontosan mik ezek az okok.

Most végre kiderül: ezek a megfázás okai / Fotó: Dragana Gordic / Shutterstock

A hideg csak közvetve játszik szerepet a megfázásban

Bár a megfázás megnevezéséből sokan rögtön arra asszociálnak, hogy a hideg miatt lesz valaki beteg, ez közel sem igaz.

A nátha és az influenza valódi forrásai a vírusok, ugyanakkor a téli körülmények számos ponton segítik őket, miközben a szervezetünk védekezőrendszerére is kedvezőtlenül hatnak. Nem a fagy az ellenség, hanem az a környezet, amelyet a tél teremt: a száraz levegő, a kevesebb napfény, a zárt terek, és persze az immunrendszer természetes gyengülése.

A hideg hónapok egyik legfontosabb jellemzője, hogy sajnos sokkal több időt töltünk emberekkel összezárva. Lakásokban, irodákban, tömegközlekedésen, és ezek mind olyan helyek, ahol a levegő nem cserélődik elég gyorsan. A vírusok így könnyebben halmozódnak fel, és nagyobb eséllyel jutnak át egyik emberről a másikra. A fűtés ráadásul kiszárítja a levegőt, ettől pedig az orr és a torok nyálkahártyája is veszíthet a nedvességtartalmából. Ezek a felületek normál esetben csapdába ejtik a kórokozókat, ha viszont kiszáradnak, sérülékenyebbé válnak, és a vírusok gyorsabban utat találnak a szervezetbe.

Persze, a hidegnek is van némi szerepe a dologban.

A legújabb kutatások szerint a hideg közvetlenül befolyásolja az orr immunfolyamatait. Ha az orrunk belső hőmérséklete néhány fokot csökken, a felszíni védekező sejtek és az általuk kibocsátott kis apró védekező részecskék száma visszaesik. Innentől kezdve egyenes az út a vírusoknak, baciknak. Ugyanebben az időszakban a napfényhiány miatt a szervezet D-vitamin-szintje is csökken, ami tovább gyengíti az immunrendszert. A kettő együtt pedig megágyaz a téli megbetegedéseknek.

A hideg ráadásul önmagában is jócskán megterheli a szervezetünket. Amikor átfázunk, a vérkeringés a végtagokban és a felső légutakban is lelassulhat, ez pedig gyengíti az ottani védekezősejteket. Hasonló folyamat játszódik le a húgyutakban is: nem a hideg okozza a felfázást, hanem az, hogy az átfázott állapotunkban a baktériumok sokkal könnyebben szaporodnak. Tehát az elnevezés egyikre sem illik igazán.