Finom, népszerű, de halálos – Ez a hétköznapi összetevő növeli a szívroham és a stroke kockázatát

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 09:45
A legtöbben rajongunk a gasztronómiai élvezetekért, viszont míg a lelkünknek jót teszünk, nem biztos, hogy a testünk is meghálálja. Nemrég ugyanis fény derült arra, hogy egy népszerű összetevő, ami rengeteg ételben megtalálható, növelheti a stroke és a szívroham kockázatát. Vajon te mennyit eszel belőle?
Összevesztél a főnököddel, elfelejtetted a prezentációd szövegét vagy az egész nap egy konkrét katasztrófa volt? Rohanó világunkban, amikor folyamatosan a magas teljesítmény és a maximalizmus lebeg a szemünk előtt, sokan az ínycsiklandó ételekben keresik a menedéket. Biztosan veled is előfordult már, hogy hazaértél egy fárasztó nap után, lehuppantál a kanapéra és valami finomság után nyúltál, ami adott némi vigaszt. A tudósok azonban most figyelmeztetnek, hogy egy rendkívül népszerű összetevő, amit számos étel tartalmaz, növeli a stroke, a szívroham és a korai halál esélyét.

stroke, magas vérnyomás, betegség
Rengeteg ételben megtalálható, pedig magas vérnyomáshoz és strokehoz vezethet!
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Finom, de halálos? Strokehoz vezethet ez az ismert hozzávaló

Köztudott, hogy a túl sok só fogyasztása hozzájárul a magas vérnyomáshoz, de arra csak most derült fény, hogy a cukor ugyanilyen hatással van a szervezetre. Több tanulmány ugyanis felfedte, hogy azok, akik a napi kalóriájuk negyedét hozzáadott cukorból viszik be, háromszor nagyobb eséllyel halnak meg szívbetegségben. Hozzáadott cukrot pedig szinte minden élelmiszer tartalmaz, mint a cukros üdítők, a készételek, a szószok, a kenyérfélék vagy éppen a müzliszeletek.

A túlzott sóbevitel vagy a jelentős cukorfogyasztás a károsabb?

A magas vérnyomás már népbetegségnek számít, amivel hazánkban is rengetegen küzdenek és komoly problémákhoz vezethet, ha nem diagnosztizálják időben. Bár mind a só, mind pedig a cukor negatívan befolyásolja a szív egészségét, az utóbbi túlzott bevitele számos más következményt vonhat maga után. A cukor ugyanis például kapcsolatban áll a metabolikus szindrómával (inzulin rezisztencia szindrómával), ami fokozza a 2-es típusú cukorbetegség és a stroke esélyét. Egyes tudósok emellett úgy vélik, hogy a hozzáadott cukrot tartalmazó élelmiszerek túlzott fogyasztása növeli a húgysav szintjét, ami negatív hatással lehet a vese működésére és növelheti a vérnyomást.

stroke, ultrafeldolgozott élelmiszer, fánkozó lány
Az ultrafeldolgozott élelmiszerek növelik a stroke esélyét.
Fotó: SimpleImages / Getty Images

Korábbi kutatások, amik szintén megdöbbentő eredményre jutottak

Egy korábbi, kínai kutatás is alátámasztotta a cukor és ezzel együtt az ultrafeldolgozott élelmiszerek káros hatását, melynek során arra is fény derült, hogy a túlzott cukor- és nátriumbevitel közel 15 százalékkal növelte a vérnyomás kockázatát a felnőttek körében. Az egy évvel ezelőtti adatok pedig azt mutatták, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések miatti korai halál az utóbbi évtizedben hatalmas méreteket öltött.

Az alábbi videóban egy orvos magyarázza el, miért lenne érdemes elkerülnöd a cukrot:

