Sokkoló tény: a szívrohamok és a stroke-ok 99 százaléka megelőzhető lenne

A szívrohamról sokan úgy gondolkodnak, mint egy kiszámíthatatlan tragédiáról: egy rossz pillanat, amikor a szív egyszer csak megáll. A valóság viszont egészen más.
Egy friss nemzetközi kutatásban több mint 600 ezer koreai és 1200 amerikai ember adatait vizsgálták meg, olyanokét, akik valamilyen súlyos szív- vagy érrendszeri betegségen estek át. A számok lesújtók, ugyanakkor biztatók is: a résztvevők 99 százalékánál már a krízis előtt jelen volt legalább egy kockázati tényező, vagyis nem egyik napról a másikra történt a baj.
Mint kiderült: a test hónapokon, sőt éveken át próbálja jelezni, ha valami nincs rendben. Csak nem mindig hallgatunk rá.
A kutatók összesen négy fő tényezőt azonosítottak, amely szinte minden esetben közrejátszik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában.
A legtöbb embernél ezek a tényezők nem külön-külön, hanem együtt vannak jelen. Ha valaki dohányzik, nagyobb eséllyel magas a vérnyomása is. Ha túlsúlyos, gyakran a koleszterinszintje és a vércukra is kicsúszik a normál tartományból. Ezek a tényezők egymás hatását erősítik, és együtt vezetnek oda, hogy a szív egyszer csak nem bírja tovább.
A tanulmány szerint a legtöbben egészen addig biztosak voltak benne, hogy egészségesek, amíg meg nem történt a baj. Nem tudták, hogy a vérnyomásuk magas, vagy hogy a laboreredményeik már rég figyelmeztető értékeket mutatnak. Ez az egyik legnagyobb veszély: a szív- és érrendszeri betegségek gyakran csendben pusztítanak a háttérben, pedig sok esetben elég lenne egy rutinvizsgálat, egy vérnyomásmérés vagy koleszterinszint-ellenőrzés ahhoz, hogy időben léphessünk. A legtöbb szívroham megelőzhető lenne, ha ezek az alapértékek rendben lennének.
A felsorolt kockázati tényezők mind kezelhetők, sőt sokszor visszafordíthatók. Sok ember már azzal is rengeteget tesz a szívéért, ha naponta sétál fél órát, kevesebb sót használ, vagy igyekszik levezetni a stresszt. A mozgás, az alvás és az étkezés hármasa sokkal többet számít, mint gondolnánk.
A következő öt szokás segíthet abban, hogy elkerüld a legrosszabbat.
Ezek mind apró, hétköznapi lépések, de hosszú távon életet menthetnek.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
