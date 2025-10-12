Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Miksa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szívrohamot kapó férfi segítése

Sokkoló tény: a szívrohamok és a stroke-ok 99 százaléka megelőzhető lenne

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 16:15
strokeszívrohambetegségkutatásmegelőzés
Sokan azt hiszik, a szívroham hirtelen csap le, minden előjel nélkül. A legtöbb esetben azonban már évekkel korábban elkezdődnek a bajok. Egy nagyszabású kutatásban nemrég bebizonyították: a szívrohamok és a stroke-ok szinte minden esetben megelőzhetők lennének, ha időben odafigyelnénk a testünk jelzéseire.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A szívrohamról sokan úgy gondolkodnak, mint egy kiszámíthatatlan tragédiáról: egy rossz pillanat, amikor a szív egyszer csak megáll. A valóság viszont egészen más.

Szívrohamot átélő idős asszony
A szívroham megelőzhető lenne.
Fotó: Quality Stock Arts /  Shutterstock 

Egy friss nemzetközi kutatásban több mint 600 ezer koreai és 1200 amerikai ember adatait vizsgálták meg, olyanokét, akik valamilyen súlyos szív- vagy érrendszeri betegségen estek át. A számok lesújtók, ugyanakkor biztatók is: a résztvevők 99 százalékánál már a krízis előtt jelen volt legalább egy kockázati tényező, vagyis nem egyik napról a másikra történt a baj. 

Mint kiderült: a test hónapokon, sőt éveken át próbálja jelezni, ha valami nincs rendben. Csak nem mindig hallgatunk rá.

3+1 dolog, ami szinte minden szívroham és stroke okozója

A kutatók összesen négy fő tényezőt azonosítottak, amely szinte minden esetben közrejátszik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában.

  1. Magas vérnyomás: ez a leggyakoribb és legártalmasabb ok, mert sokáig semmilyen tünetet nem okoz.
  2. Magas koleszterinszint: alattomosan szűkíti az ereket.
  3. Magas vércukorszint: a cukorbetegség előszobája, komolyan terheli a szívet.
  4. Dohányzás: nemcsak a tüdőt, hanem az egész érrendszert mérgezi.

A legtöbb embernél ezek a tényezők nem külön-külön, hanem együtt vannak jelen. Ha valaki dohányzik, nagyobb eséllyel magas a vérnyomása is. Ha túlsúlyos, gyakran a koleszterinszintje és a vércukra is kicsúszik a normál tartományból. Ezek a tényezők egymás hatását erősítik, és együtt vezetnek oda, hogy a szív egyszer csak nem bírja tovább.

Sokan nem tudják, hogy bajban vannak

A tanulmány szerint a legtöbben egészen addig biztosak voltak benne, hogy egészségesek, amíg meg nem történt a baj. Nem tudták, hogy a vérnyomásuk magas, vagy hogy a laboreredményeik már rég figyelmeztető értékeket mutatnak. Ez az egyik legnagyobb veszély: a szív- és érrendszeri betegségek gyakran csendben pusztítanak a háttérben, pedig sok esetben elég lenne egy rutinvizsgálat, egy vérnyomásmérés vagy koleszterinszint-ellenőrzés ahhoz, hogy időben léphessünk. A legtöbb szívroham megelőzhető lenne, ha ezek az alapértékek rendben lennének.

A szívroham és stroke nem elkerülhetetlen

A felsorolt kockázati tényezők mind kezelhetők, sőt sokszor visszafordíthatók. Sok ember már azzal is rengeteget tesz a szívéért, ha naponta sétál fél órát, kevesebb sót használ, vagy igyekszik levezetni a stresszt. A mozgás, az alvás és az étkezés hármasa sokkal többet számít, mint gondolnánk.

5 egyszerű dolog, amivel megvédheted a szíved és az agyad

A következő öt szokás segíthet abban, hogy elkerüld a legrosszabbat.

  • Aludj eleget. A felnőtteknek legalább hét órára van szükségük éjszakánként. Az alváshiány hosszú távon megemeli a vérnyomást.
  • Mozogj rendszeresen. Nem kell edzőterembe menni; egy tempós séta vagy egy rövid kerékpározás is sokat számít.
  • Rendszeresen ellenőriztesd a koleszterin- és vércukorszinted. Egy egyszerű laborvizsgálatból sok minden még időben kiderülhet.
  • Figyelj a testsúlyodra. A túlsúly nemcsak a mozgásszerveket terheli, hanem a szívet is.
  • Tartsd kordában a vérnyomásod. Ha szükséges, konzultálj orvossal, és ne félj az esetleges kezeléstől.

Ezek mind apró, hétköznapi lépések, de hosszú távon életet menthetnek. 

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu