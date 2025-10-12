Sokkoló tény: a szívrohamok és a stroke-ok 99 százaléka megelőzhető lenne

A szívrohamról sokan úgy gondolkodnak, mint egy kiszámíthatatlan tragédiáról: egy rossz pillanat, amikor a szív egyszer csak megáll. A valóság viszont egészen más.

A szívroham megelőzhető lenne.

Fotó: Quality Stock Arts / Shutterstock

Egy friss nemzetközi kutatásban több mint 600 ezer koreai és 1200 amerikai ember adatait vizsgálták meg, olyanokét, akik valamilyen súlyos szív- vagy érrendszeri betegségen estek át. A számok lesújtók, ugyanakkor biztatók is: a résztvevők 99 százalékánál már a krízis előtt jelen volt legalább egy kockázati tényező, vagyis nem egyik napról a másikra történt a baj.

Mint kiderült: a test hónapokon, sőt éveken át próbálja jelezni, ha valami nincs rendben. Csak nem mindig hallgatunk rá.

3+1 dolog, ami szinte minden szívroham és stroke okozója

A kutatók összesen négy fő tényezőt azonosítottak, amely szinte minden esetben közrejátszik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában.

Magas vérnyomás: ez a leggyakoribb és legártalmasabb ok, mert sokáig semmilyen tünetet nem okoz. Magas koleszterinszint: alattomosan szűkíti az ereket. Magas vércukorszint: a cukorbetegség előszobája, komolyan terheli a szívet. Dohányzás: nemcsak a tüdőt, hanem az egész érrendszert mérgezi.

A legtöbb embernél ezek a tényezők nem külön-külön, hanem együtt vannak jelen. Ha valaki dohányzik, nagyobb eséllyel magas a vérnyomása is. Ha túlsúlyos, gyakran a koleszterinszintje és a vércukra is kicsúszik a normál tartományból. Ezek a tényezők egymás hatását erősítik, és együtt vezetnek oda, hogy a szív egyszer csak nem bírja tovább.

Sokan nem tudják, hogy bajban vannak

A tanulmány szerint a legtöbben egészen addig biztosak voltak benne, hogy egészségesek, amíg meg nem történt a baj. Nem tudták, hogy a vérnyomásuk magas, vagy hogy a laboreredményeik már rég figyelmeztető értékeket mutatnak. Ez az egyik legnagyobb veszély: a szív- és érrendszeri betegségek gyakran csendben pusztítanak a háttérben, pedig sok esetben elég lenne egy rutinvizsgálat, egy vérnyomásmérés vagy koleszterinszint-ellenőrzés ahhoz, hogy időben léphessünk. A legtöbb szívroham megelőzhető lenne, ha ezek az alapértékek rendben lennének.