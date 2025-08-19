UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
5 tünet, amit rengeteg nő figyelmen kívül hagy, pedig az endometriózis jele is lehet

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 18:15
Nem minden fájdalomra igaz, hogy „csak” a menstruációval jár. Az endometriózis tünetei gyakran apró jelek, amiket sokan félvállról vesznek, pedig mindnek jelzésértéke van.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Az endometriózis sok nő életét beárnyékolja, mégis kevesen ismerik fel időben a jeleit. Gyakran apró, hétköznapinak tűnő tünetek jelzik csak, amelyek fölött könnyen elsiklunk. Pedig ezek a jelek fontos üzenetek a testedtől. Ha figyelsz rájuk, időben segítséget kaphatsz, és nem kell éveken át szenvedned.

Ismerd fel az endometriózis tüneteit!
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A /  Shutterstock 

Az endometriózis 5 tünete, amit sokan figyelmen kívül hagynak

1. Krónikus, nem menstruációhoz kötött alhasi fájdalom 

A legtöbb nő megtanulta, hogy a menstruációhoz „jár” egy kis (vagy sokszor nagy) görcs. De amikor a fájdalom nem a ciklushoz kötött, hanem állandósul, az már komoly figyelmeztető jel lehet. Az endometriózis egyik leggyakoribb tünete, hogy a fájdalom szinte beépül a mindennapokba, megszokott tünetté válik. 

2. Fájdalmas intim együttlét 

Az együttlét közben érzett erős fájdalom nem normális. Sok nő mégis csendben tűri, szégyelli vagy ezt is inkább „megszokja”. Pedig az endometriózis gyakran érinti a kismedence szöveteit, ezért az együttlét nem ritkán kellemetlen, sőt, kifejezetten fájdalmas is lehet az érintettek számára. 

3. Nehézkes, problémás vizelés vagy bélmozgás 

Felfúvódás, székrekedés, fájdalmas székelés vagy vizelés – ezek is jelezhetik, hogy valami nincs rendben. Az endometriózis olykor a hólyagot vagy a beleket is érinti, így a tünetek könnyen összetéveszthetők más emésztőrendszeri problémákkal. 

4. Állandó fáradtság, energiahiány 

Sokan azt hiszik, a kimerültség csak a rohanó életvitel mellékhatása lehet. Az endometriózissal élők viszont gyakran számolnak be arról, hogy még pihenés után is kimerültnek érzik magukat. Ez nemcsak egyszerű fáradtság lehet, hanem a betegség egyik láthatatlan következménye is. 

5. Erős, rendszertelen menstruáció 

A bő vérzés, a hosszú, elhúzódó ciklusok vagy az erős görcsök szintén tipikus, ám gyakran alábecsült jelek. Sok nő évekig hiszi azt, hogy a fájdalmas menzesz normális. Azonban a túl erős vagy rendszertelen menstruáció mögött gyakran ott húzódik az endometriózis, mint magyarázat. 

Miért hajlamosak figyelmen kívül hagyni a nők az endometriózis tüneteit?

endometiózis, fájdalom, hasfájás, tünetek, menstruáció, nő
Nem biztos, hogy menstruációs fájdalomról van szó!
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A /  Shutterstock 

Mert a fájdalmat a társadalom gyakran a női lét természetes velejárójának tartja. Sokan nem akarnak panaszkodni vagy „hisztisnek” tűnni, vagy attól félnek, hogy az orvos úgyis csak legyint majd a problémákra. Nem ritka, hogy a diagnózisig 6–8 év is eltelik. Ennyi ideig élnek a nők bizonytalanságban, miközben a testük nap mint nap jelez. 

Mit tehetsz, ha magadra ismersz? 

Ne hagyd magad! Írj naplót a tüneteidről, hogy lásd, mikor, milyen helyzetben erősödnek fel. Ha az orvosod nem veszi komolyan, keress fel másik szakembert! Jogod van ahhoz, hogy kivizsgáljanak. Eljutni az endometriózis diagnózisáig sokszor nem könnyű, de a kitartás és az önérvényesítés kulcsfontosságú. 

Figyelj a testedre, mert üzen!

Az endometriózis alattomos betegség: nem mindig a klasszikus tünetekkel jelentkezik, mégis képes teljesen felborítani a mindennapjaidat. Ha bármelyik jel ismerős, ne söpörd a szőnyeg alá! 

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.  

Az endometriózis figyelmeztető jelei:

