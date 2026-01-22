Árpa a szemen: ezért alakul ki és így kezelhető korszerűen

Kellemetlen, sokszor fájdalmas, és esztétikailag sem szép látvány: az árpa a szemhéj szélén található faggyú- és verejtékmirigyek fertőzése következtében alakul ki. Leggyakrabban egyetlen szem érintett, de hajlamosító tényezők fennállása esetén ismételten megjelenhet.

Az árpa a szemhéj szélén található faggyú- és verejtékmirigyek fertőzése következtében alakul ki.

Fotó: daniiD / Shutterstock

Mi áll az árpa kialakulásának hátterében?

Az árpa kialakulásának leggyakoribb oka a Staphylococcus baktériumok elszaporodása a szemhéj mirigyeiben. Ezek a kórokozók a bőr normál flórájának részét képezik, azonban a mirigyek kivezető nyílásának elzáródása esetén gyulladást okoznak.

Hajlamosító tényező lehet a nem megfelelő kézhigiéné, a szem dörzsölése, szennyezett sminkeszközök használata vagy a kontaktlencsék helytelen kezelése. Gyengült immunrendszer, krónikus betegségek, fokozott stressz vagy alváshiány szintén növeli az árpa kialakulásának kockázatát.

A szakértők szerint az árpa gyakran társul szemhéjszéli gyulladással, amely tartósan fennállva elősegíti a kórokozók megtelepedését.

Az árpa tünetei és lefolyása

Az árpa kezdeti tünete a szemhéj érzékenysége és enyhe fájdalma, amihez rövid időn belül bőrpír és duzzanat társul. Néhány nap alatt kialakul a jellegzetes, gennyel telt csomó, amely nyomásérzékeny és kellemetlen panaszokat okoz.

A legtöbb esetben az árpa 7–10 nap alatt spontán kifakad, majd fokozatosan gyógyul. A gyulladás megszűnésével a fájdalom és a duzzanat is csökken. Fontos hangsúlyozni, hogy az árpát tilos kinyomni, mivel ez a fertőzés továbbterjedéséhez és szövődményekhez vezethet.

Elhúzódó esetekben az akut gyulladás krónikus csomóvá alakulhat, amely már nem fájdalmas, de esztétikai és funkcionális panaszt okozhat.

Az árpa kezelése szakmai szempontból

Az árpa kezelése elsősorban konzervatív. A legfontosabb terápiás lépés a meleg borogatás, amely elősegíti a mirigyváladék kiürülését és gyorsítja a gyógyulást. A borogatást naponta több alkalommal, tiszta eszközzel ajánlott alkalmazni.

Súlyosabb gyulladás vagy elhúzódó lefolyás esetén antibiotikum tartalmú szemkenőcs vagy szemcsepp alkalmazása válhat szükségessé, kizárólag orvosi javaslatra. Ritkán, makacs esetekben sebészi megnyitás indokolt, amelyet kizárólag szemész szakorvos végezhet steril körülmények között.