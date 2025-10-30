Ez történik a szemeddel, ha kontaktlencsében alszol

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 10:15
Amikor fáradtan zuhansz az ágyba, a kontaktlencse levétele az utolsó dolog, amire gondolsz. Pedig ha rajtad marad alvás közben, nemcsak kellemetlenséget, hanem komoly problémát is okozhat. Mutatjuk, mi történik, ha bent hagyod a kontaktlencséd.
A kontaktlencse felszabadító érzést ad, megszabadít a szemüveghordással járó kényelmetlenségektől, sokaknak az önbizalmát is visszaadja. Ha azonban alvás közben is rajtunk marad, a kényelemből hamar kellemetlenség, sőt komoly probléma is lehet.

Kontaktlencse viselés miatt műkönnyet használó fiatal nő a kanapén
Kontaktlencse viselése mellett sok esetben ajánlott műkönny használata
Fotó: Ahmet Misirligul /  Shutterstock 

Az éjszakai kontaktlencse viselés hátrányai

A szemünknek oxigénre van szüksége. A szaruhártya nem kap vért, így közvetlenül a levegőből jut oxigénhez, amelyet az úgynevezett könnyfilm réteg közvetít. Amikor alszunk, a szemhéjunk lezárja ezt a folyamatot. Ha még kontaktlencse is fedi a szaruhártyát, az oxigénellátás szinte teljesen megszűnik. Ez magyarázza, miért lesz reggelre a szemed vörös, miért ég, ha bent marad a kontaktlencse. Ennél is fontosabb azonban, hogy a lencse alatt könnyebben elszaporodhatnak a kórokozók, ami fertőzéshez vezethet.

Milyen következményei lehetnek?

Az enyhébb kellemetlenség az, amikor a lencse rátapad a szemedre, és csak nagy nehezen tudod eltávolítani azt. Ilyenkor könnyezel, szúró, feszülő érzést tapasztalsz, ám a szem pár óra alatt megnyugszik. Súlyosabb esetekben viszont

  • a baktériumok bent rekedhetnek, és gyulladást okozhatnak;
  • a száraz lencse felsértheti a szaruhártyát;
  • a kontaktlencse elmozdulhat, becsúszhat a szemhéj alá, ami fájdalmas és veszélyes lehet.

A rendszeres oxigénhiány továbbá olyan betegségeket idézhet elő, mint a szaruhártya-fekély vagy a keratitis, amelyek maradandó látásromláshoz vezethetnek.

Mi a helyzet az éjjel-nappali lencsékkel?

Valóban kapható olyan kontaktlencse, amelyet a gyártó szerint alvás közben is lehet viselni. Csakhogy a szemészek többsége óvatosságra int. Minden szem más, és nincs garancia arra, hogy nem alakul ki fertőzés vagy irritáció. Lehet, hogy a csomagoláson azt ígérik, hogy biztonságos, de a szemednek pihenésre van szüksége. A legtöbb szemészorvos azt tanácsolja, hogy alvás előtt mindig vedd ki a lencsét.

Mit tegyél, ha kontaktlencsében aludtál?

Előfordulhat, hogy egyszer-egyszer rajtad marad. Nem kell pánikba esned, de légy óvatos. 

Így távolítsd el biztonságosan:

  1. Ne próbáld azonnal kiszedni a kontaktlencsét, mert ilyenkor száraz és le lehet tapadva. Először finoman masszírozd át a szemed, hogy visszanedvesedjen.
  2. Ezután óvatosan próbáld meg kivenni a lencsét. Ne húzogasd, ne erőltesd, mert csak jobban feldörzsölheted a szemed.
  3. Ha nem mozdul könnyen, cseppents pár csepp műkönnyet vagy kontaktlencse-folyadékot a szemedbe, majd pislogj néhányat.
  4. Ekkor újra próbáld meg eltávolítani. A plusz nedvesség általában sokat segít.

Ha sikerült kivenni, adj egy nap pihenőt a szemednek, ha megteheted. Figyelj rá, nem jelentkezik-e pirosság, túlzott könnyezés, váladékozás vagy bármilyen látásváltozás. Ha ilyet tapasztalsz, ne halogasd, fordulj szemészhez.

