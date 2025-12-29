Rémisztő: idegen nyelven szólalt meg a műtét után az édesapa – senki sem értette, mit mond

Egy műtét után spanyolul kezdett beszélni anyanyelvi szinten egy édesapa, aki korábban tízig is alig bírt idegen nyelven elszámolni. Mint kiderült, mindezt egy ritka idegrendszeri rendellenesség okozta nála, amely azóta is megjelenik minden műtétet követően. Sokszor zavarba jön, és kellemetlenül érzi magát, amiért nem értik a körülötte lévő ápolók, hogy mit mond.

Egy édesapa egy műtét után spanyolul kezdett beszélni - pedig nem ez az anyanyelve

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Műtéti ébredés spanyol nyelvet hozott

Ledöbbent egy édesapa, miután egy műtét után folyékonyan kezdett spanyolul beszélni, pedig az iskolában alig tanult valamit spanyolul. Amikor az amerikai Utah-ban élő Stephen Chase 19 éves volt, a jobb térdét meg kellett operálni egy futball sérülés miatt. A spanyoltudása az említett műtétig mindössze abból állt, hogy el tudott számolni tízig. Elmondása szerint az iskolában egyáltalán nem figyelt a spanyol órákon, de valami mégis megmaradhatott az agyában, ezért is beszélhetett folyékonyan spanyolul az ébredést követően, közel 20 percen át. Mint kiderült, minden műtét után megismétlődött a furcsa reakció.

A nővérek épp ellenőrizték az állapotomat, amikor először spanyolul beszéltem hozzájuk. Nem igazán emlékszem, hogy spanyolul beszéltem volna, csak arra, hogy az emberek angolul kérdeztek, és nagyon zavarban voltam. Akkoriban még nem tudtam olyan sokáig spanyolul beszélni, nagyon megdöbbentem

– magyarázza a ma már 33 éves férfi, aki szerint mindez annak is köszönhető, hogy spanyol ajkú emberek között nőtt fel, így „ráragadhatott” a nyelv.

Az első műtétet követően két évig Chilében tartózkodott egy egyházi misszió keretében, itt pedig jól tudta hasznosítani újonnan felfedezett képességét. Az elmúlt tíz évben több sportbaleset miatti műtéten esett át, és (alighanem ennek köszönhetően) mára anyanyelvi szinten beszél spanyolul. Stephen, minden alkalommal, az ébredést követő kérdésekre spanyolul válaszolt, emiatt mindig össze van zavarodva, hogy miért nem értik, amit mond. Azóta minden beavatkozás előtt előre jelzi a furcsa tünetet.

Elég jól beszélek idegen nyelveket, de ez anyanyelvi szintű folyékonysággá vált. Érdekes, hogy az agy milyen dolgokat tárol, amelyekhez nem tudunk hozzáférni

– tette hozzá az édesapa.