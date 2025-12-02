Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Figyelj erre az 5 vészjósló tünetre – A szakértő szerint súlyos fehérjehiányt jelezhet

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 07:45
Hiába próbálsz egészségesen étkezni, előfordulhat, hogy a szervezeted nem jut hozzá bizonyos tápanyagokhoz. Ilyen lehet például a fehérje, ami az egyik legfontosabb építőköve a testünknek, mégis sokan alábecsülik megfelelő mennyiségű bevitelét. Nézzük, milyen hátrányod származhat ebből!
Kelle Fanni
A fehérje egy nélkülözhetetlen makrotápanyag, ami számos testi folyamatban, köztük az izomerőben és az anyagcserében is kulcsfontosságú szerepet tölt be. Továbbá hozzájárul a haj, a bőr, és köröm egészségéhez, építi és fenntartja az izmokat, támogatja a kötőszövetet és csillapítja az éhségérzetet. Ezért összeszedtük azokat a vészjósló jeleket, amiket nem szabad félvállról venned.

fehérjebevitel, hajhullás, tükör
Sokan alábecsülik a fehérjebevitel fontosságát, pedig hajhullást is okozhat
Fotó: Ekaterina Demidova /  GettyImages

5 baljós tünet, ami fehérjehiányra utalhat

A fehérjebevitel általános irányelveit figyelembe véve is nehéz megmondani, hogy mi a megfelelő mennyiség számodra. Az orvostudomány azonban azt mondja, hogy egy egészséges felnőttnek 0,8 gramm/testsúlykilogramm fehérjére van szüksége naponta. Ezt természetesen befolyásolhatja az életmód, a kor vagy egy betegség, sérülés is. Most pedig vegyük górcső alá a fehérjehiány főbb jeleit!

  • Folyamatosan sóvárogsz az étel után 

Lehetséges, hogy éppen most ettél valamit, de úgy érzed, máris szükséged van valami kis nasira. Jessica Cording dietetikus szerint, aki a Womens’s Health-nek adott interjút, ez az egyik legszembeötlőbb jelen annak, ha fehérjehiányban szenvedsz. A makrotápanyag ugyanis segít fenntartani a jóllakottság érzését.

  • Hosszú időbe telik, mire a sebek begyógyulnak

A fehérje hatalmas szerepet játszik a sebgyógyulásban, mivel ez adja az új szövetek és a kollagén képződésének alapját, amikre a szervezetnek szüksége van a növekedéshez.

Néha, ha nem fogyasztunk elég fehérjét, a szervezetünk nem regenerálódik olyan jól

 – magyarázta a szakértő.

sóvárgás, fehérjehiány, éhes férfi
A folyamatos étel utáni sóvárgás is utalhat fehérjehiányra
Fotó: MAYA LAB /  Shutterstock 
  • Nem tudsz izmot építeni

Hiába nyújtasz 110 százalékot a teremben, ha a konyhában nem teszed oda magad. A fehérjeszegény táplálkozás ugyanis egyet jelent azzal, hogy lemondhatsz a nagyobb izomtömegről. Sokaknál az okozza legnagyobb nehézséget, hogy normál ételekből szeretné bevinni a kellő fehérjemennyiséget. Azonban Cording szerint a fehérjeporok tökéletes opciók, ha ez a probléma nálad is fennáll.

  • Elkezd hullani a hajad

Bár a hajhullás hátterében rengeteg magyarázat állhat, viszont, ha úgy érzed, hogy a problémának nincsen nyilvánvaló oka, a fehérje lehet a bűnös.

A hajhagymák folyamatosan növekedési, átmeneti és nyugalmi fázisokon mennek keresztül. Fehérjékre van szükség ahhoz, hogy támogassák ezt az állandó átalakulást 

– mondta Dr. Gary Goldenberg bőrgyógyász a lapnak.

  • Töredezettek lesznek a körmeid

A körmök nagy részt keratinból állnak, ami a fehérje egy formája. Így, ha nincs elegendő fehérje a szervezetedben, körmeid könnyedén töredezetté válhatnak. Emellett a kalcium, a C-vitamin, a biotin és az E-vitamin is kulcsfontosságú a köröm egészségének szempontjából, ezért a diófélékkel, a zöldségekkel és a tojással biztosan nem lősz mellé.

Az alábbi videóban egy orvos magyarázza el, miért olyan fontos a megfelelő fehérjebevitel:

