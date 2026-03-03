Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Kövér László: A Tisza Párt a magyar történelem egyik leggusztustalanabb hazaárulását hajtja végre

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 19:55
Egy sorsdöntő történelmi jelentőségű választás előtt állunk, amelynek hatóköre nem áll meg a 93 ezer négyzetkilométert körülhatároló államhatárnál, hanem kihat majd egész Közép-Európa, egész Európa jövőjére is. Jelentette ki Kövér László kedden a Fejér vármegyei Nagyvenyimen, a kormánypártok országjárásának fóruma előtt a közmédiának nyilatkozva.
Kövér László a választás tétjéről szólva azt mondta: "a tét minden", az ország által az elmúlt 16 évben elért eredményeink, legyen szó gazdaságpolitikáról, a nemzeti vagyon gyarapodásáról, a családpolitikai rendszerünk kiépítéséről, vagy a szuverenitásunk megvédéséről.

Kövér László: A Tisza Párt a magyar történelem egyik leggusztustalanabb hazaárulását hajtja végre 

Az Országgyűlés elnöke jelezte: egy olyan helyzetben van a világ, amely komoly fenyegetést jelent az ország biztonságára nézve. Háború zajlik nemcsak a szomszédságunkban, hanem éppen kibontakozóban van egy regionális konfliktus Irán körül is. Emiatt egekbe szökni készülnek az árak az olaj ára és a gáz ára - tette hozzá.

A házelnök megjegyezte: 

közben az ukránok gyakorlatilag szabotázst hajtanak végre Magyarországgal szemben, és beavatkoznak a választási kampányba. Megpróbálják Brüsszel segítségével elmozdítani a jelenlegi kormányt, illetve megakadályozni, hogy a választásokon sikeres legyen 

- mutatott rá.

Kövér László úgy fogalmazott: eközben a Tisza Párt "a magyar történelem egyik leggusztustalanabb hazaárulását hajtja végre" azáltal, hogy melléjük szegődik "társnak, ügynöknek".

Az Országgyűlés elnöke arról is beszélt: az Egyesült Államok ma Magyarország fontos szövetségese ideológiai, politikai és gazdasági értelemben egyaránt. Ennek kapcsán nem túlzás azt is mondani, hogy egy olyan világpolitikai küzdelem zajlik, amiben a magyarországi választások egy fontos tényezőt jelentenek - jelezte Kövér László.

 

