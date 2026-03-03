Most kaptuk: tűz pusztít Szentendre határában, mindent elleptek a tűzoltók

Kigyulladt egy dízelautó a 11-es főúton, Szentendre határában.
A 16-17-es kilométer között égő járműhöz a város hivatásos és önkéntes tűzoltóit riasztották. A rajok vízsugárral megfékezték a lángokat, áramtalanítottak is. A motortér teljesen kiégett. Az autóban ketten utaztak, időben kiszálltak a kocsiból. A főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.
