8 étel, ami enyhíti a terhességi hányingert

Ha ébredés után az első gondolatod nem a reggeli kávé, hanem hogy vajon ma mikor jön az első hányingerhullám, akkor nem vagy egyedül. A várandós nők körülbelül 70 százaléka tapasztal hányingert az első trimeszterben. Van, akinél gyorsan enyhül, másnál hosszabb ideig is kitart – de a jó hír, hogy bizonyos ételek tényleg segíthetnek a hányinger leküzdésében.
A hormonális változások – különösen a hCG (humán koriongonadotropin) szint gyors emelkedése – játszanak főszerepet a terhességi rosszullétben. Leggyakrabban ez a terhesség első jele. Érdekes módon ez evolúciós védő mechanizmus lehet: a korai terhességben a szervezet érzékenyebb a potenciálisan káros anyagokra. Ez persze sovány vigasz, amikor épp a mosdó felé rohansz. De amikor azt mondják, hogy a hányinger általában jó jel, mert azt mutatja, hogy a terhességi hormonok megfelelően termelődnek, ez tényleg igaz. A legtöbb kismamánál a 14-16. hétre enyhülnek vagy elmúlnak a tünetek. Addig viszont érdemes felfegyverkezni azokkal az ételekkel, amelyek tudományosan bizonyítottan segítenek.
1. Sós keksz – a reggeli mentőöv
A jó öreg sós keksz az egyik legjobb választás reggeli rosszullét ellen. Tarts egy csomag kekszet az éjjeliszekrényeden, és kezdd a reggelt néhány falattal – ez segíthet megelőzni a reggeli hányingert. Az egyszerű kekszek és pirított kenyér felszívják a felesleges gyomorsavat és megnyugtatják az émelygő gyomrot.
2. Banán – a vércukor-stabilizátor
Ez a semleges ízű gyümölcs kíméli az emésztőrendszert, és egy kis mogyoróvajjal párosítva segít egyensúlyban tartani a vércukorszintet. A vércukor ingadozása ugyanis ronthatja a hányingert. Ráadásul a banán kiváló folsavforrás, ami csökkenti az idegcsőzáródási rendellenességek kockázatát.
3. Gyömbér – a természet hányingercsillapítója
A kutatások igazolták, hogy a gyömbér hatékony a terhességi hányinger és hányás csökkentésében. Akár gyömbéres cukorka, vagy friss, reszelt gyömbérből készült tea formájában fogyasztod, segíthet megnyugtatni a gyomrodat. Napi 1-1,5 gramm szárított gyömbér teljesen biztonságos a várandósság alatt. (Nekem a gyömbéres keksz vált be legjobban – mindig volt belőle a táskámban.)
4. Hideg ételek – amikor a szag is sok
Jégnyalóka, zselé, hűtött zöld turmixok mind csodákat tehetnek. Sok kismama nem bírja a főzés közben tapasztalt szagokat, különösen a zsíros ételekét. Ha te is így vagy vele, próbálkozz hideg tejtermékekkel, szendvicsekkel és gyümölcsökkel. A hideg ételek kevésbé bocsátanak ki erős illatokat, így kevésbé váltják ki a rosszullétet.
5. Almaszósz – a gyomor barátja
Még egy semleges ízű választás, amit a szervezetünk könnyen emészt. Tökéletes, amikor azon töprengsz, mit egyél rosszullét esetén. De figyelj oda: válassz minimálisan feldolgozott változatot, lehetőleg csak egy-két összetevővel. A házi készítésű a legjobb – csak alma és egy kis fahéj.
6. Tojás – a fehérjebajnok
Gyakori, hogy a várandósság alatt irtózol a húsoktól – marhától, csirkétől, sertéstől. De fehérjére szükséged van! A tojás nagyszerű módja annak, hogy fehérjét, B-vitaminokat és kolint juttass a szervezetedbe, még akkor is, ha más fehérjeforrásokat nem bírsz. Főtt tojás, rántotta vagy akár tojássaláta formájában is fogyaszthatod.
7. Levesek – a folyékony táplálék
Az étkezés „ivása” könnyebbnek és kíméletesebbnek tűnhet az emésztőrendszered számára várandósság alatt. A leves lényegében tápanyagok koncentrált gyűjteménye – remek módja annak, hogy zöldségekből és fehérjeforrásokból származó tápanyagokat juttass be.
8. Magas fehérjetartalmú ételek – a tartós enyhülés titka
Kutatások kimutatták, hogy a magas fehérjetartalmú étkezések tartósabb enyhülést nyújtanak a hányinger ellen, mint a magas zsír- vagy szénhidráttartalmúak. Mogyoróvaj, sajt vagy más fehérje hozzáadása a kekszekhez általában tovább távol tartja a hányingert, mint az egyszerű szénhidrátok. A görög joghurt is kiváló választás lehet.
Az apró falatok stratégiája
A nagy, kiadós étkezések gyakran csak rontanak a helyzeten. Inkább egyél napi öt-hat kisebb adagot. Az üres gyomor paradox módon rosszabbítja a hányingert – ezért működik az ágy melletti keksz trükkje.
A folyadékbevitel
A dehidratáció csak ront a helyzeten. A trükk: igyál a két étkezés között, ne közben – így nem telik meg túlságosan a gyomrod. A citromos víz sokaknak beválik, de próbálkozhatsz enyhén szénsavas vízzel is. Ha nehéz inni, jégkockát is rágcsálhatsz. (Nekem a szívószál használata vált be.)
Amit jobb elkerülni
A zsíros, nehéz ételek lassítják az emésztést és fokozhatják a rosszullétet. Az erős fűszerek és szagok szintén kiválthatják a hányingert. A kávé üres gyomorra katasztrófa lehet, és a nagyon édes ételek vércukor-hullámvasúthoz vezetnek. (És a sok kávé amúgy sem ajánlott várandósság alatt.)
Ha naponta többször hánysz, fogysz, kiszáradás jeleit tapasztalod, vagy semmit nem tudsz magadnál tartani 24 órán át, azonnal keresd fel orvosodat.
A legjobb étel a terhességi hányinger ellen gyakran az, ami jól esik – ez mindenkinél más, és ugyanannál a személynél is változhat napról napra. Légy türelmes magaddal és emlékezz: ez átmeneti. A babád érkezése után már csak halvány emlék lesz ez az időszak. Addig is minden falat számít, minden jobb nap győzelem! Kitartás a hányingeres kismamáknak!
