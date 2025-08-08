8 étel, ami enyhíti a terhességi hányingert

Ha ébredés után az első gondolatod nem a reggeli kávé, hanem hogy vajon ma mikor jön az első hányingerhullám, akkor nem vagy egyedül. A várandós nők körülbelül 70 százaléka tapasztal hányingert az első trimeszterben. Van, akinél gyorsan enyhül, másnál hosszabb ideig is kitart – de a jó hír, hogy bizonyos ételek tényleg segíthetnek a hányinger leküzdésében.

A terhességi hányinger

A hormonális változások – különösen a hCG (humán koriongonadotropin) szint gyors emelkedése – játszanak főszerepet a terhességi rosszullétben. Leggyakrabban ez a terhesség első jele. Érdekes módon ez evolúciós védő mechanizmus lehet: a korai terhességben a szervezet érzékenyebb a potenciálisan káros anyagokra. Ez persze sovány vigasz, amikor épp a mosdó felé rohansz. De amikor azt mondják, hogy a hányinger általában jó jel, mert azt mutatja, hogy a terhességi hormonok megfelelően termelődnek, ez tényleg igaz. A legtöbb kismamánál a 14-16. hétre enyhülnek vagy elmúlnak a tünetek. Addig viszont érdemes felfegyverkezni azokkal az ételekkel, amelyek tudományosan bizonyítottan segítenek.

A 8 legjobb étel a terhességi rosszullét ellen

1. Sós keksz – a reggeli mentőöv

A jó öreg sós keksz az egyik legjobb választás reggeli rosszullét ellen. Tarts egy csomag kekszet az éjjeliszekrényeden, és kezdd a reggelt néhány falattal – ez segíthet megelőzni a reggeli hányingert. Az egyszerű kekszek és pirított kenyér felszívják a felesleges gyomorsavat és megnyugtatják az émelygő gyomrot.

2. Banán – a vércukor-stabilizátor

Ez a semleges ízű gyümölcs kíméli az emésztőrendszert, és egy kis mogyoróvajjal párosítva segít egyensúlyban tartani a vércukorszintet. A vércukor ingadozása ugyanis ronthatja a hányingert. Ráadásul a banán kiváló folsavforrás, ami csökkenti az idegcsőzáródási rendellenességek kockázatát.

3. Gyömbér – a természet hányingercsillapítója

A kutatások igazolták, hogy a gyömbér hatékony a terhességi hányinger és hányás csökkentésében. Akár gyömbéres cukorka, vagy friss, reszelt gyömbérből készült tea formájában fogyasztod, segíthet megnyugtatni a gyomrodat. Napi 1-1,5 gramm szárított gyömbér teljesen biztonságos a várandósság alatt. (Nekem a gyömbéres keksz vált be legjobban – mindig volt belőle a táskámban.)