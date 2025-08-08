8 étel, ami enyhíti a terhességi hányingert

AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 08:15
terhességi rosszullétterhességi émelygés
A terhességi hányinger nem csak reggeli kellemetlenség – sok kismamát egész nap kísér. Van azonban néhány egyszerű, gyomorkímélő étel, ami segíthet könnyebbé tenni ezt az időszakot.

Ha ébredés után az első gondolatod nem a reggeli kávé, hanem hogy vajon ma mikor jön az első hányingerhullám, akkor nem vagy egyedül. A várandós nők körülbelül 70 százaléka tapasztal hányingert az első trimeszterben. Van, akinél gyorsan enyhül, másnál hosszabb ideig is kitart – de a jó hír, hogy bizonyos ételek tényleg segíthetnek a hányinger leküzdésében.

A terhességi hányinger

A hormonális változások – különösen a hCG (humán koriongonadotropin) szint gyors emelkedése – játszanak főszerepet a terhességi rosszullétben. Leggyakrabban ez a terhesség első jele. Érdekes módon ez evolúciós védő mechanizmus lehet: a korai terhességben a szervezet érzékenyebb a potenciálisan káros anyagokra. Ez persze sovány vigasz, amikor épp a mosdó felé rohansz. De amikor azt mondják, hogy a hányinger általában jó jel, mert azt mutatja, hogy a terhességi hormonok megfelelően termelődnek, ez tényleg igaz. A legtöbb kismamánál a 14-16. hétre enyhülnek vagy elmúlnak a tünetek. Addig viszont érdemes felfegyverkezni azokkal az ételekkel, amelyek tudományosan bizonyítottan segítenek.

 

A 8 legjobb étel a terhességi rosszullét ellen

1. Sós keksz – a reggeli mentőöv

A jó öreg sós keksz az egyik legjobb választás reggeli rosszullét ellen. Tarts egy csomag kekszet az éjjeliszekrényeden, és kezdd a reggelt néhány falattal – ez segíthet megelőzni a reggeli hányingert. Az egyszerű kekszek és pirított kenyér felszívják a felesleges gyomorsavat és megnyugtatják az émelygő gyomrot.

2. Banán – a vércukor-stabilizátor

Ez a semleges ízű gyümölcs kíméli az emésztőrendszert, és egy kis mogyoróvajjal párosítva segít egyensúlyban tartani a vércukorszintet. A vércukor ingadozása ugyanis ronthatja a hányingert. Ráadásul a banán kiváló folsavforrás, ami csökkenti az idegcsőzáródási rendellenességek kockázatát.

3. Gyömbér – a természet hányingercsillapítója

A kutatások igazolták, hogy a gyömbér hatékony a terhességi hányinger és hányás csökkentésében. Akár gyömbéres cukorka, vagy friss, reszelt gyömbérből készült tea formájában fogyasztod, segíthet megnyugtatni a gyomrodat. Napi 1-1,5 gramm szárított gyömbér teljesen biztonságos a várandósság alatt. (Nekem a gyömbéres keksz vált be legjobban – mindig volt belőle a táskámban.)

4. Hideg ételek – amikor a szag is sok

Jégnyalóka, zselé, hűtött zöld turmixok mind csodákat tehetnek. Sok kismama nem bírja a főzés közben tapasztalt szagokat, különösen a zsíros ételekét. Ha te is így vagy vele, próbálkozz hideg tejtermékekkel, szendvicsekkel és gyümölcsökkel. A hideg ételek kevésbé bocsátanak ki erős illatokat, így kevésbé váltják ki a rosszullétet.

5. Almaszósz – a gyomor barátja

Még egy semleges ízű választás, amit a szervezetünk könnyen emészt. Tökéletes, amikor azon töprengsz, mit egyél rosszullét esetén. De figyelj oda: válassz minimálisan feldolgozott változatot, lehetőleg csak egy-két összetevővel. A házi készítésű a legjobb – csak alma és egy kis fahéj.

6. Tojás – a fehérjebajnok

Gyakori, hogy a várandósság alatt irtózol a húsoktól – marhától, csirkétől, sertéstől. De fehérjére szükséged van! A tojás nagyszerű módja annak, hogy fehérjét, B-vitaminokat és kolint juttass a szervezetedbe, még akkor is, ha más fehérjeforrásokat nem bírsz. Főtt tojás, rántotta vagy akár tojássaláta formájában is fogyaszthatod.

7. Levesek – a folyékony táplálék

Az étkezés „ivása” könnyebbnek és kíméletesebbnek tűnhet az emésztőrendszered számára várandósság alatt. A leves lényegében tápanyagok koncentrált gyűjteménye – remek módja annak, hogy zöldségekből és fehérjeforrásokból származó tápanyagokat juttass be. 

8. Magas fehérjetartalmú ételek – a tartós enyhülés titka

Kutatások kimutatták, hogy a magas fehérjetartalmú étkezések tartósabb enyhülést nyújtanak a hányinger ellen, mint a magas zsír- vagy szénhidráttartalmúak. Mogyoróvaj, sajt vagy más fehérje hozzáadása a kekszekhez általában tovább távol tartja a hányingert, mint az egyszerű szénhidrátok. A görög joghurt is kiváló választás lehet.

Mi segíthet még?

Az apró falatok stratégiája

A nagy, kiadós étkezések gyakran csak rontanak a helyzeten. Inkább egyél napi öt-hat kisebb adagot. Az üres gyomor paradox módon rosszabbítja a hányingert – ezért működik az ágy melletti keksz trükkje. 

A folyadékbevitel

A dehidratáció csak ront a helyzeten. A trükk: igyál a két étkezés között, ne közben – így nem telik meg túlságosan a gyomrod. A citromos víz sokaknak beválik, de próbálkozhatsz enyhén szénsavas vízzel is. Ha nehéz inni, jégkockát is rágcsálhatsz. (Nekem a szívószál használata vált be.)

Amit jobb elkerülni

A zsíros, nehéz ételek lassítják az emésztést és fokozhatják a rosszullétet. Az erős fűszerek és szagok szintén kiválthatják a hányingert. A kávé üres gyomorra katasztrófa lehet, és a nagyon édes ételek vércukor-hullámvasúthoz vezetnek. (És a sok kávé amúgy sem ajánlott várandósság alatt.)

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha naponta többször hánysz, fogysz, kiszáradás jeleit tapasztalod, vagy semmit nem tudsz magadnál tartani 24 órán át, azonnal keresd fel orvosodat. 

Minden elmúlik

A legjobb étel a terhességi hányinger ellen gyakran az, ami jól esik – ez mindenkinél más, és ugyanannál a személynél is változhat napról napra. Légy türelmes magaddal és emlékezz: ez átmeneti. A babád érkezése után már csak halvány emlék lesz ez az időszak. Addig is minden falat számít, minden jobb nap győzelem! Kitartás a hányingeres kismamáknak!

 

 

