Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Taksony névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Öl, butít, nyomorba dönt: így találd meg a kiutat az alkoholizmusból

Öl, butít, nyomorba dönt: így találd meg a kiutat az alkoholizmusból

alkoholfüggőség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 11:20
alkoholizmusbetegség
Az alkoholizmus nem jellembeli gyengeség, hanem krónikus betegség, amely kezelést igényel. A szakértők szerint a felépülés kulcsa a megfelelő támogatás, a testi és lelki tényezők együttes kezelése, valamint a hosszú távú életmódbeli változtatások. Cikkünkben részletesen kifejtjük, hogyan zajlik pontosan az alkoholizmus kezelése, és hogyan tartható fenn hosszú távon a józanság.
Zedna Life
A szerző cikkei

Az alkoholfüggőség lassan és észrevétlenül alakul ki. A kezdeti társas ivásból idővel rendszeres, majd kényszeres alkoholfogyasztás válhat, amelyet a szervezet és az idegrendszer már nem képes kontrollálni. Az alkoholizmus egyszerre testi, lelki és szociális probléma, amely befolyásolja az egészséget, a kapcsolatokat és a mindennapi működést. Az alkoholizmus kezelése nem merül ki az alkoholfogyasztás abbahagyásában; a célja az életminőség helyreállítása.

Alkoholizmus kezelése anonim csoportterápián
Az alkoholizmus kezelése többek között anonim csoportterápiával történik.
Fotó: FilippoBacci / GettyImages

Hogyan ismerhető fel az alkoholfüggőség?

A szakértők szerint az alkoholizmus egyik legfontosabb jele, hogy az ivás nem az örömről, hanem a megkönnyebbülésről szól. A függőség kialakulását jelzi, ha valaki nem tudja korlátozni a mennyiséget, rendszeresen többet iszik a tervezettnél, vagy ha az ivás hiánya szorongást, ingerlékenységet, kézremegést okoz. A reggeli ivás, az elvonási tünetek és az ivás titkolása mind figyelmeztető jelek.

A test is reagál: magas vérnyomás, májkárosodás, alvászavarok, súlyvesztés, gyomorpanaszok és memóriazavarok alakulhatnak ki. A kapcsolatok romlása, munkahelyi problémák és anyagi gondok szintén a függőség körébe tartoznak. A felismerés az első lépés: ha az alkohol már irányítja a mindennapokat, szakember segítségére van szükség.

Az alkoholizmus kezelése: lehetőségek a testi és lelki felépülés támogatására

Az alkoholfüggőség kezelésének első szakasza a biztonságos méregtelenítés, amelyet súlyosabb függőség esetén orvosi felügyelet mellett kell végezni a megvonási tünetek miatt. Ezek a tünetek lehetnek remegés, verejtékezés, szorongás, hányinger, álmatlanság vagy akár életveszélyes állapotok is. A detox során gyógyszeres támogatás segíti a szervezet stabilizálását.

A következő lépés a pszichoterápia, amely a felépülés lelki oldalát célozza. A kognitív viselkedésterápia és a motivációs tanácsadás segít feltárni a kiváltó okokat, legyenek azok stressz, traumák vagy önértékelési problémák. A szakértők szerint a felépülés akkor a legeredményesebb, ha a beteg megtanulja felismerni azokat a helyzeteket, amelyek újraiváshoz vezethetnek.

A támogató közösségek, például az Anonim Alkoholisták, sokaknak jelentenek stabil támaszt. A sorstársak támogatása, a megértő közeg és a folyamatos kapcsolattartás csökkentik a visszaesés esélyét. A család bevonása szintén fontos: a hozzátartozók szerepe jelentős a motiváció fenntartásában és a mindennapi támogatásban.

Gyógyszeres kezelés is elérhető: egyes készítmények csökkentik az alkohol utáni sóvárgást, mások kellemetlen reakciót váltanak ki alkoholfogyasztás esetén. Ezek csak orvosi felügyelettel alkalmazhatók.

Hogyan tartható fenn hosszú távon a józanság?

A felépülés nem ér véget a detox-szal vagy a terápiás ülésekkel. A tartós józanság alapja a stabil, támogató életmód kialakítása. A szakértők szerint a legfontosabb tényezők közé tartozik: 

  • a rendszeres mozgás,
  • a strukturált napirend, az egészséges társas kapcsolatok,
  • a stresszkezelési technikák megtanulása,
  • és a kerülendő helyzetek felismerése (például ivásra ösztönző társaságok).

A kiegyensúlyozott étkezés és a megfelelő vitaminpótlás segít helyreállítani az alkohol által károsított szervezet működését. A B-vitaminok, a magnézium és a cink különösen fontosak a regenerációban. A felépülés hosszú távú folyamat, amely türelmet és következetességet igényel. A visszaesés nem kudarc, hanem a gyógyulás része lehet – a lényeg az, hogy a beteg újra segítséget kérjen és folytassa az utat. A megfelelő szakmai támogatás és a környezet megértése mellett a józanság tartósan fenntartható.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu