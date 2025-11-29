Öl, butít, nyomorba dönt: így találd meg a kiutat az alkoholizmusból

Az alkoholfüggőség lassan és észrevétlenül alakul ki. A kezdeti társas ivásból idővel rendszeres, majd kényszeres alkoholfogyasztás válhat, amelyet a szervezet és az idegrendszer már nem képes kontrollálni. Az alkoholizmus egyszerre testi, lelki és szociális probléma, amely befolyásolja az egészséget, a kapcsolatokat és a mindennapi működést. Az alkoholizmus kezelése nem merül ki az alkoholfogyasztás abbahagyásában; a célja az életminőség helyreállítása.

Az alkoholizmus kezelése többek között anonim csoportterápiával történik.

Fotó: FilippoBacci / GettyImages

Hogyan ismerhető fel az alkoholfüggőség?

A szakértők szerint az alkoholizmus egyik legfontosabb jele, hogy az ivás nem az örömről, hanem a megkönnyebbülésről szól. A függőség kialakulását jelzi, ha valaki nem tudja korlátozni a mennyiséget, rendszeresen többet iszik a tervezettnél, vagy ha az ivás hiánya szorongást, ingerlékenységet, kézremegést okoz. A reggeli ivás, az elvonási tünetek és az ivás titkolása mind figyelmeztető jelek.

A test is reagál: magas vérnyomás, májkárosodás, alvászavarok, súlyvesztés, gyomorpanaszok és memóriazavarok alakulhatnak ki. A kapcsolatok romlása, munkahelyi problémák és anyagi gondok szintén a függőség körébe tartoznak. A felismerés az első lépés: ha az alkohol már irányítja a mindennapokat, szakember segítségére van szükség.

Az alkoholizmus kezelése: lehetőségek a testi és lelki felépülés támogatására

Az alkoholfüggőség kezelésének első szakasza a biztonságos méregtelenítés, amelyet súlyosabb függőség esetén orvosi felügyelet mellett kell végezni a megvonási tünetek miatt. Ezek a tünetek lehetnek remegés, verejtékezés, szorongás, hányinger, álmatlanság vagy akár életveszélyes állapotok is. A detox során gyógyszeres támogatás segíti a szervezet stabilizálását.

A következő lépés a pszichoterápia, amely a felépülés lelki oldalát célozza. A kognitív viselkedésterápia és a motivációs tanácsadás segít feltárni a kiváltó okokat, legyenek azok stressz, traumák vagy önértékelési problémák. A szakértők szerint a felépülés akkor a legeredményesebb, ha a beteg megtanulja felismerni azokat a helyzeteket, amelyek újraiváshoz vezethetnek.