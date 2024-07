Kiderült: akár egy pohár alkohol is hónappokkal megrövidítheti az életünket

Egy-egy pohár alkohol egy nehéz nap után megérdemelt. Szokták gondolni néhányan nem is sejtve, milyen hatással is lehet ez a szervezetünkre azon kívül, hogy károsítja a májat. Most ugyanis kiderült, komolyan képes megrövidíteni az életet. Erről egy kanadai kutatóintézet vezetője, Dr. Tim Stockwell számolt be, ők ugyanis kikutatták, megfigyelték hány pohárka alkoholtól rövidül az élet. Nos, a rossz hír, már csak napi egy is ezt teszi. És, hogy mennyivel: két és fél hónappal.

Egy pohár alkohol mínusz két és fél hónap életünk hátralévő részéből Fotó: Illusztráció - Pexels

És mi a helyzet azokkal, akik jóval többet isznak egy héten? Nos, 35 pohár pia egy héten például két évvel korábbi halált jelent. Ezt az eredményt pedig öt év kutatása után állítják magabiztosan.

Az alkohol az emberek kedvenc rekreációs drogja. Örömre és relaxációra használjuk épp ezért az utolsó az, amit hallani akarunk róla, hogy mennyire káros. Komfortos tudat az ugyanis, hogy jót tehet számunkra.

- mesélte Dr. Stockwell.

De természetesen az alkohol nem csak rövidíti élettartalmunk, hanem olyan komoly betegségekhez is vezethet mint a rák, a szívproblémák, a magas vérnyomás, stroke, máj problémák. És az átlagfogyasztás ennek ellenére nő. Évről évre egyre több ember iszik. Erről az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézetének alkoholizmusát figyelő részleg számolt be.

Kiderült, hogy 1970-hez képet például 2021-ben egy átlagos amerikai 21 éves 603 italt fogyaszt egy évben - írja az UNILAD.