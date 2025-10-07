„Annyit ittam, hogy majdnem meghaltam, de az orvosok azt mondták, nincs függőségem”

Egy nő, aki tinédzserként vált alkoholistává, elmondta, hogyan fajult titkos ivási szokása irányíthatatlan függőséggé.
A Wolverhamptonból származó Lacey Davis elmondása szerint az alkohol gyorsan az egyetlen módja lett annak, hogy megbirkózzon bénító szorongásával. Tinédzser évei végére már gines üvegeket rejtett a táskájába, ivott állásinterjúk előtt, sőt vizes palackokból kortyolta a szeszt a munkahelyén.
A 22 éves nő reggel 7-kor kezdett inni, és folytatta, miközben ügyeket intézett vagy boltba ment, azt mondogatva magának, hogy így normálisnak érzi magát. Azonban a dolgok hamar kicsúsztak irányítása alól, és 20 éves korára szinte az egész fizetését italra költötte.
Először 15 évesen ittam, és azonnal beleszerettem, rögtön hatalmába kerített. Szükségem volt az alkoholra, hogy normálisnak érezzem magam, hogy magabiztos legyek, hogy egyáltalán beszélni tudjak emberekkel. Soha nem gondoltam volna, hogy néhány tinédzserkori ital éveken át tartó függőséghez vezet majd.
- emlékezett vissza a fiatal nő, aki lassanként belül darabokra esett.
Ami szórakozásnak indult a barátokkal, hamar olyasmivé vált, amit már nem tudtam irányítani. Visszatekintve a jelek kezdetektől ott voltak.
Lacey alkoholfogyasztása súlyosan eldurvult, amikor adminisztrátori munkát kapott, ahol a szorongása a tetőfokára hágott. Többet ivott, hogy kezelje az érzéseit, majd amikor otthagyta az állást és távmunkában dolgozott a közösségi médiában, teljesen belemerült a bulizásba. Pánikrohamai annyira súlyossá váltak, hogy már a boltba járáshoz is alkoholra volt szüksége.
A helyzet akkor vált igazán kétségbeejtővé, amikor ismét teljes munkaidős állást vállalt, és újra fellángolt benne a szorongás.
Emlékszem, hogy az állásinterjú előtt megittam egy üveg bort. Amikor elkezdtem ott dolgozni, nem akartam, hogy az emberek ne kedveljenek. Az első héten még a munkahelyemen is ittam, hogy elég magabiztos legyek és megismerjem a többieket, hogy kényelmesen érezzem magam.
Senki sem vette észre, hogy Lacey ivott munka közben, pedig vodkát töltött a vizes palackjába.
Ekkor már tudta, hogy komoly problémája van. Hiába könyörgött orvosi segítségért 18 éves kora óta, elmondása szerint nem vették komolyan, mert túl fiatal volt.
Amikor eljutottam odáig, hogy napi egy üveg volt a minimum, onnantól csak egyre rosszabb lett. Beletörődtem abba, hogy alkoholizmus miatt fogok meghalni. 2023 nyarán felmondtam, hitelkártyát igényeltem és teljesen elveszítettem az önkontrollt. Őszintén szólva sok mindenre nem is emlékszem.
Függősége tetőpontján szállodákban lakott, napokra eltűnt, és gyakran parkokban találták eszméletlenül. 2023 végére szervezete összeomlott: májfunkciói leálltak, és karácsony előtt kórházba került alkohol okozta pszichózissal. Egy hónapig teljesen abbahagyta az ivást, de 2024 májusában visszaesett, még erősebben ivott és félelmetes hallucinációkat tapasztalt.
Végül anyja meg akart vele szakítani a kapcsolatot, amíg nem józanodik ki, Lacey szerint ez volt az a döntés, ami megmentette az életét.
Mindenhová elrejtettem üvegeket a házban, és néha már azt sem tudtam, hova tettem őket... Kiöntöttem mindent, és átéltem a legborzalmasabb elvonási tüneteket: izzadás, remegés, alig tudtam járni. A szorongás elviselhetetlen volt, egy hétig ki sem keltem az ágyból.
Több mint másfél évig tartó napi szintű ivás után Lacey több mint egy éve józan. Helyrehozta kapcsolatát az édesanyjával, újra egészséges barátságokat ápol, és visszanyerte családja bizalmát.
Bár még mindig fél attól, hogy megtudja, milyen károkat okozott a májában az alkohol, a józansága mindazt visszaadta neki, amit elveszettnek hitt. Most segíteni akar más fiatalokon, akik rejtett függőséggel küzdenek - írta a Mirror.
