„Annyit ittam, hogy majdnem meghaltam, de az orvosok azt mondták, nincs függőségem”

Egy nő, aki tinédzserként vált alkoholistává, elmondta, hogyan fajult titkos ivási szokása irányíthatatlan függőséggé.

A fiatal nő egész életét behálózta az alkoholfüggőség. (Képünk illusztráció) Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Napi egy üveggel kezdődött minden, majd függősége a halál szélére sodorta

A Wolverhamptonból származó Lacey Davis elmondása szerint az alkohol gyorsan az egyetlen módja lett annak, hogy megbirkózzon bénító szorongásával. Tinédzser évei végére már gines üvegeket rejtett a táskájába, ivott állásinterjúk előtt, sőt vizes palackokból kortyolta a szeszt a munkahelyén.

A 22 éves nő reggel 7-kor kezdett inni, és folytatta, miközben ügyeket intézett vagy boltba ment, azt mondogatva magának, hogy így normálisnak érzi magát. Azonban a dolgok hamar kicsúsztak irányítása alól, és 20 éves korára szinte az egész fizetését italra költötte.

Először 15 évesen ittam, és azonnal beleszerettem, rögtön hatalmába kerített. Szükségem volt az alkoholra, hogy normálisnak érezzem magam, hogy magabiztos legyek, hogy egyáltalán beszélni tudjak emberekkel. Soha nem gondoltam volna, hogy néhány tinédzserkori ital éveken át tartó függőséghez vezet majd.

- emlékezett vissza a fiatal nő, aki lassanként belül darabokra esett.

Ami szórakozásnak indult a barátokkal, hamar olyasmivé vált, amit már nem tudtam irányítani. Visszatekintve a jelek kezdetektől ott voltak.

Lacey alkoholfogyasztása súlyosan eldurvult, amikor adminisztrátori munkát kapott, ahol a szorongása a tetőfokára hágott. Többet ivott, hogy kezelje az érzéseit, majd amikor otthagyta az állást és távmunkában dolgozott a közösségi médiában, teljesen belemerült a bulizásba. Pánikrohamai annyira súlyossá váltak, hogy már a boltba járáshoz is alkoholra volt szüksége.

A helyzet akkor vált igazán kétségbeejtővé, amikor ismét teljes munkaidős állást vállalt, és újra fellángolt benne a szorongás.

Emlékszem, hogy az állásinterjú előtt megittam egy üveg bort. Amikor elkezdtem ott dolgozni, nem akartam, hogy az emberek ne kedveljenek. Az első héten még a munkahelyemen is ittam, hogy elég magabiztos legyek és megismerjem a többieket, hogy kényelmesen érezzem magam.

Senki sem vette észre, hogy Lacey ivott munka közben, pedig vodkát töltött a vizes palackjába.