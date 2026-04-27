Bakancslistás túra: különleges barlangok és pálos falak a híres sorozat helyszínén, Pilisszentléleken

A Pilis és a Visegrádi-hegység találkozásánál fekvő falu festői környezete már számos filmest megihletett. Itt rögzítették például a Szívzűr vagy az Isteni műszak egyes jeleneteit, az országos ismertséget pedig egy magyar sorozat hozta meg számára, ahol Pajkaszeg néven híresült el. Pilisszentlélek azonban jóval több egy televíziós díszletnél: a völgyben megbújó település középkori emlékei, különleges geológiai képződményei és néprajzi öröksége miatt is figyelemre méltó úti cél.

Pilisszentlélek idilli környezete számos filmes stábot ide csábított, azonban a csendes falu ennél jóval többel is büszkélkedhet.

Pilisszentlélek történelme dióhéjban

A falu területe már az őskorban lakott volt, amiről számos, itt talált kőeszköz tanúskodik. A középkorban Bytholcz vagy Bitolcz néven említették az oklevelek. Virágkorát a XIV. században élte, amikor Károly Róbert, majd 1378-ban Nagy Lajos király is gazdag adományokkal és kiváltságokkal támogatta a monostort. A török hódoltság idején, 1541 és 1543 között a falu és a kolostor is elpusztult, a környék pedig teljesen elnéptelenedett. A XVIII. századi újratelepítés után kezdetben Huta-Szent-Lélek néven említették, utalva az ipari tevékenységre és a vallási múltra. 1985-ig önálló község volt, azóta közigazgatásilag Esztergomhoz tartozik.

Az egykori pálos kolostor romjait 1985-1992 között tárták fel, a helyszín azóta népszerű kirándulóhely úti célja. Fotó: (Fotó: Dr. Korom János / Flickr.com)

A falu pálos öröksége: a kolostorrom

A falu feletti domboldalon láthatók az egykori pálos kolostor maradványai, amelyek az egyetlen magyar alapítású férfiszerzetesrend múltját idézik. IV. Béla 1263-ban adományozta oda a „Benedek-völgy” nevű erdős területet a szerzeteseknek, akik az Árpád-házi királyok egykori vadászkastélyát alakították át monostorrá. Az építkezés IV. László uralkodása alatt, 1287-re fejeződött be.

Bár a legkorábbi épületrészeket még nem sikerült azonosítani, a romok között ma is jól kivehetők a XIV-XV. századi egyhajós gótikus templom falai, a sekrestye és a kolostorépület alaprajza. Az ásatások során előkerült díszes kályhacsempék arról árulkodnak, hogy az épület belső díszítése a budai vár pompáját idézte.