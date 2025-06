Ezek a legjobb magyar strandok 2025-ben: ide menekülj az extrém hőség elől

A nyári hőség beköszöntével egyre többen vágyunk arra, hogy vízparton hűsítsük magunkat. Most olyan helyeket mutatunk be, ahol a legjobb magyar strandok mellett a négylábú kedvencek fürdőhelyei és az éjszakai fürdőzések helyszínei is bemutatkoznak.

Brutális erővel rúgta be az ajtót a nyár, a hőmérő pedig egyre gyakrabban kúszik fel harminc fok fölé. Ilyenkor nincs is jobb, mint egy jó strandolás, ahol a víz frissítő ölelése feledteti a hőséget. De vajon hová érdemes idén ellátogatni, ha nem akarunk zsúfolt helyeken izzadni, és szeretnénk élvezni a legújabb strandnyitásokat? 2025-ben is bőven akad választék, csak tudni kell, hol keressük a legjobb magyar strandokat és a legfelejtetetlenebb pancsolási lehetőségeket. Ezek a legjobb magyar strandok 2025-ben Fotó: MTI Legjobb magyar strandok idén, ahol garantált a hűsölés és a jókedv A strandok nyitási időpontjai manapság már nem a naptárhoz, hanem az időjáráshoz igazodnak. Ez pedig azt jelenti, hogy a kánikula beköszöntével egyre több helyen nyitnak ki a medencék, csúszdák és élményparkok, de nem mindenütt egyszerre. Nézzük, hol kezdődött meg a szezon, és hol várhatunk még a teljes nyitásra! Korán nyitottak – hol csobbanhatunk akár már most is? Az országban több strandfürdő is előre hozta a nyitást, hogy a hőségben minél többen élvezhessék a vízparti kikapcsolódást. Győrben például az RQ Vízi Élménypark már június elején, hétvégenként várja a vendégeket, bár hétköznapokon még csak később, június 21-től nyitnak ki teljesen.

Tatabányán a Gyémánt Fürdő is „előnyitással” rukkolt elő: a pünkösdi hétvégén már fogadta a strandolókat, és a nyitva tartás az időjárástól függően alakul a június 14-i, 15-i hétvégén is.

Sárváron már a csúszdák is üzemelnek, pedig eredetileg csak később tervezték a nyitást.

Nem marad el a mogyoródi Aquarena sem, ahol az aquapark csúszdái már a nyári szünet előtt beindultak, így a családok már most csúszdázhatnak kedvükre. A Pünkösdfürdői Strand csak június 15-én nyit ki teljesen Fotó: Bors Fokozatos nyitás a nagyobb fürdőkben A fővárosban és a nagyobb fürdőkben még nem minden medence üzemel teljes kapacitással. A margitszigeti Palatinus például már húsvét óta nyitva tart egy-két medencével, de a hullámmedence és a csúszdák csak június közepétől várják a látogatókat.

A Római és a Pünkösdfürdői Strand is csak június 14-én, illetve 15-én nyitnak ki teljesen, így aki ezeket célozza meg, annak még egy kicsit várnia kell. Más vidéki fürdők is hasonlóan járnak el. A ceglédi fürdő strandja június 7-én nyílt meg, az aquapark pedig csak később, a nyári szünet kezdetén, június 14-én nyílik meg.

Hajdúszoboszlón a Hungarospa strandja már május elsején elstartolt, de az aquapark és a prémium zóna csak június 14-én nyit.

Zalakaroson a szabadtéri medencék folyamatosan nyílnak, de a hullámmedence június 20-ig még várat magára.

Bükfürdőn is több medence használható már, de az Acapulco és a Delfin medencék, valamint a vizes játszótér csak később nyitnak.

Siklóson a kültéri medencék közül csak néhány működik, a többi csak június folyamán lesz elérhető.

A június közepétől kezdődő időszakban várható igazán a strandok nagy nyitása Fotó: Bors A nyári szünet a strandszezon igazi kezdete Bár a jó idő már sok helyen lehetővé teszi a pancsolást, a legtöbb szabadtéri élményfürdő és aquapark a nyári szünetre időzíti a teljes nyitást. Ez azt jelenti, hogy a június közepétől kezdődő időszakban várható igazán nagy nyüzsi a strandokon. A Római és a Pünkösdfürdői Strand mellett például a zalaegerszegi AquaCity, a dombóvári Gunaras vagy a kecskeméti Élményfürdő is csak ekkor nyitja meg kapuit teljes egészében. Tipp: kutyabarát strandok és éjszakai fürdőzések Ha valaki nem szeretne a szokványos strandokon lubickolni, idén is vannak különlegességek. Magyarországon például számos kutyás fürdetőhely is létezik, ahol a gazdik és kedvenceik együtt hűsölhetnek a vízben. Ez egy remek lehetőség azoknak, akik nem szeretnék otthon hagyni négylábú barátjukat a kánikulában. Délegyházi-tavak – Tavirózsa Kemping: egy 1000 négyzetméteres, teljesen körbekerített partszakasz, ahol a kutyák biztonságosan pancsolhatnak, a gazdik pedig fedett kiülőn pihenhetnek, ráadásul augusztusban kutyás családi nap is várja az érdeklődőket.

Balatonföldvári kutyabarát fürdőhely: a Balaton első kutyabarát strandja, közel 2500 négyzetméteren, rámpával és sekély parttal, ideális hely az úszni szerető kutyáknak és gazdáiknak.

Kőszegi Kutyastrand: Vas megye első kutyastrandja, 2700 négyzetméteres, biztonságos kerítéssel, kizárólag kutyák számára fenntartott fürdőhely, ahol árnyék és kutyajátékok is várják a négylábúakat.

Dunakeszi Duna-part: elkerített kavicsos partszakasz, lassan mélyülő vízzel, ahol a kutyák és gazdik együtt élvezhetik a hűsítő fürdőt.

Mindszenti Kutyás Strand: szabadstrand mellett kijelölt, ingyenes partszakasz homokos parttal és napernyőkkel, ahol a kutyák szabadon pancsolhatnak.

Az országban számos helyen kutyastrandot is találunk Fotó: Forrás: Dunakeszi Polgár / Facebook.com Az éjszakai fürdőzések is egyre népszerűbbek, több fürdőben is szerveznek ilyen programokat, ahol a nappali hőség után kellemes, hűvös vízben lehet lazítani akár éjfélig vagy még tovább. Hajdúszoboszlói Hungarospa: az ország egyik legnépszerűbb fürdője rendszeresen szervez éjszakai fürdőzéseket, ahol a nappali hőség után kellemes, hangulatos környezetben lehet lazítani a medencékben. (Például Strandok éjszakája)

Budapest, Palatinus Strand: nyáron több alkalommal tartanak éjszakai fürdőzéseket a margitszigeti Palatinuson, ahol a hullámmedence és a csúszdák is éjszakai fényekkel várják a fürdőzőket.

Zalakarosi Fürdő: a fürdő nyári időszakban szintén kínál éjszakai fürdőzési lehetőséget, különleges fény- és zenei programokkal, így igazán különleges élményt nyújt a kánikulában. Ha tehát a nyári kánikula megérkeztével szeretnénk hűsölni, 2025-ben sem kell messzire mennünk. A strandok és fürdők szép lassan nyitnak, hogy mindenki megtalálja a számára legjobb helyet, legyen az családi pancsolás, csúszdázás vagy csak egy csendes nap a vízparton. Érdemes figyelni a nyitási időpontokat, mert a legjobb élményekhez a legfrissebb információk elengedhetetlenek! Jó strandolást!