Egyetlen poszttal tönkreteheted a nyaralásod! Mutatjuk, mire vigyázz

7. Mások is vannak a fotón?

Akár családtagokról, akár a párunkról van szó, kérjünk engedélyt a közzétételhez, és válasszuk ki együtt, mi kerüljön ki. Jól gondoljuk meg azt is, hogy milyen jellegű tartalmat posztolunk. A pillanat hevében viccesnek tűnhetnek a kínosabb jelenetek, előnytelen arcok, pózok, a mindennapokba visszatérve viszont ezek zavarba ejtőek lehetnek.

8. Ne vigyük túlzásba!

A nyaralás alapvetően nem arról szól, hogy a külvilágnak mutogassuk. A szabadság pillanatait inkább mértékkel tegyük közzé, és a túl sok képválogatás, szerkesztés, és a közzététel percei helyett inkább legyünk jelen.

Gyerekfotók okosan

A legtöbb szülő szeretné a közösségi médiában is megmutatni, mennyire büszke a gyermekére, az internetet viszont tanácsos fenntartásokkal kezelni. Egyrészt azért, mert ami oda kikerül, az örökre ott is marad, ez pedig akár komoly visszaélések forrása is lehet. A közösségi médiafelületekre való regisztrálásnak nagyjából 13-14 év a korhatára, ezzel szemben érdekes belegondolni, milyen mennyiségben találkozunk az ennél sokkal fiatalabb korosztályt ábrázoló képekkel az üzenőfalat görgetve.

1. Kérdezzük meg őket is!

Ahogy a felnőtteknek, úgy a gyerekeknek is vannak jogaik, így rájuk is vonatkozik többek között a véleménynyilvánítás szabadsága, és a lehetőség, hogy érettségük alapján dönthessenek az őket érintő kérdésekben. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy milyen hatással lesz rájuk a jövőben, ha kamaszként saját digitális lábnyomukkal találkoznak a neten. Hogy elkerüljük a későbbi összezördüléseket, és betartsuk a gyerekek jogait, kérjük ki a véleményüket és hozzájárulásukat.

2. Kerüljük a pőre fotókat!

A strandon vagy otthoni medencézés közben készült meztelen képeket vagy ne is készítsük el a folyamatosan wifire, és akár felhőbe csatlakozó készülékünkkel, vagy ha mégis megtesszük, semmiképpen se tegyük nyilvánossá. Jobb, ha mellőzzük az olyan fotókat is, ahol csak hátulról látható a pucér csöppség.