Több ezer forintot is spórolhatsz: elképesztő áron adják ezeket a SPAR-ban

A SPAR július 9. és 15. között valóságos kincsesbányává válik azok számára, akik szívesen kalandoznak az ázsiai konyha világában. A heti akcióban rengeteg népszerű alapanyag és félkész finomság kapott helyet, így most kedvező áron tölthetjük fel a kamrát vagy a fagyasztót. Legyen szó házi wokételekről, gőzölgő ramenről vagy akár sushi mellé kínált kiegészítőkről, most bőven van miből válogatni.

A Sparban számtalan ázsiai alapanyag akciós a héten /Fotó: Spar

Az ázsiai konyha kedvencei most olcsóbban

A wokos fogások rajongóinak érdemes a SPAR Asia wokzöldséget is a kosárba tenni, amely 1299 forint helyett 899 forintért vihető haza. A fagyasztott zöldségkeverék néhány perc alatt elkészül, és tökéletes alapja csirkés, marhás vagy tofuval készült egytálételeknek.

A panírozott garnéla sem maradt ki az akcióból: a 240 és 200 grammos kiszerelések 2299 forintért érhetők el. Elég sütőben vagy air fryerben megsütni, és máris kész a ropogós előétel vagy könnyű vacsora.

Kimchi, rizs és tészták is bekerültek a leárazásba

A koreai konyha egyik legismertebb fermentált finomsága, a SPAR Asia BIO kimchi most 20 százalékkal olcsóbb, vagyis 2399 forint helyett 1899 forintba kerül. A csípős-savanykás káposzta nemcsak köretként kiváló, hanem sült rizshez, szendvicsekhez vagy ramenhez is passzol.

Akciós a SPAR Asia jázminrizs is, amely 999 forint helyett 799 forint, így 200 forintot takaríthatunk meg. Illatos szemű rizsként tökéletes curryk, wokételek vagy grillezett húsok mellé.

Ha inkább tésztás fogásokat készítenél, most kedvező áron vásárolhatsz udontésztát (599 forint), mietésztát (499 forint) és üvegtésztát (349 forint) is. Az udon sűrű levesekhez és pirított tésztákhoz ideális, a mie klasszikus wokos receptekhez illik, az üvegtészta pedig salátákban és levesekben mutatja meg legjobb formáját - írta a Mindmegette, amelyen további akciók is vannak.