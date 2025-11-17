Budapest születésnapját ünnepeljük – Íme néhány izgalmas részlet, amit még biztos nem tudtál a fővárosról

Budapest napja: tudod miért november 17-én ünnepeljük a fővárost? Tudod mihez kötődik ez a dátum? Ha nem, most olvass tovább, megéri.

Buda és Pest 1850-ben, Budapest világvárossá válásának kezdetén. Innen indult, majd Budapest napja ünnepében csúcsosodott ki a folyamat, amely Buda, Pest és Óbuda egyesülését jelenti.

Fotó: wikipedia

Isten éltessen Budapest!

Nem leszünk ezentúl sem budaiak, sem pestiek, hanem leszünk ezentúl budapestiek

– Ágai Adolf, 1873.

1873. november 17-én három város, Pest, Buda és Óbuda (valamint a Margitsziget) egyesülésével született meg a magyar főváros, amely azóta a közép-európai térség egyik legfontosabb kulturális, gazdasági és szellemi központja lett. Noha az egyesülés már 1873. január 1-jén hatályba lépett, a város születésnapját a Fővárosi Tanács első alakuló ülésének napjára, november 17-re tették. Ezen a napon vette át az új testület az egyesített főváros irányítását.

Munkába álltak Budapest legelső várospolitikusai, mint Ráth Károly főpolgármester, illetve Kamermayer Károly polgármester. Utóbbi a tisztség gyakorlati vezetését jelentette, míg a főpolgármester főként reprezentatív, illetve ellenőrző feladatokat látott el.

Ráth Károly (1821-1897), Budapest első főpolgármestere.

Fotó: wikipedia

A városegyesítés gondolata már korábban, a reformkorban is felmerült, azonban csak a 1867-es kiegyezést követő években vált mind politikailag, mind gazdaságilag is megvalósíthatóvá. A kor szelleme, a második ipari forradalom lendülete, a polgárosodás igénye és a modern városépítés eszméje mind hozzájárultak ahhoz, hogy 1873-ban végül sikeresen egyesülhessen a főváros.

A döntés egyszerre volt adminisztratív lépés, de ezen túlmenően egy új korszak kezdete is.

Városegyesítésből identitás

Pest dinamikus, polgári városként már a reformkor óta a gazdasági és kulturális élet központja volt, míg Buda a királyi múlt és a hagyomány szimbóluma, míg Óbuda a római idők örökségét őrizte. Az egyesüléssel ezek az értékek egyesültek – múlt és jövő, történelem és haladás találkozott a Duna két partján.

A város gyors ütemben kezdett fejlődni: a századfordulóra megépült az Andrássy út, a Nagykörút, a hidak, kiépültek a rakpartok, az árvízvédelmi rendszer fővárosi védművei, a városi infrastruktúra, fejlődött a fővárosi tömegközlekedés, amelynek keretén belül megépült a világ egyik legelső földalatti vasútja, amely ma is Budapest jelképe, ugyanakkor a közintézmények is fejlődésnek indultak.