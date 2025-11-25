Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Top 5 balatoni vendéglátóhely, ahol télen is a víztől egy karnyújtásnyira élvezheted a páratlan ízeket

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 11:45
vendéglátóhelyBalaton
A magyar tengert évről évre turisták tömegei rohamozzák meg a melegebb és a hidegebb hónapokban is, hiszen a környék nemcsak lenyűgöző strandokat és kirándulóhelyeket, hanem gasztronómia élményeket is kínál. Cikkünkben ezért összegyűjtöttük azokat a mesés balatoni vendéglátóhelyeket, amiket semmi esetre se hagyj ki.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ha nyár, akkor Balaton, de mi a helyzet a hidegebb hónapokban? A magyar tenger ugyanis minden évszakban lenyűgöző látványt nyújt, miközben különböző programokkal és gasztronómiai élményekkel várja az ide látogatókat. Cikkünkben ezért most bemutatjuk azokat a balatoni vendéglátóhelyeket, ahonnan a víztől egy karnyújtásnyira élvezheted a mennyei ízeket.

Balatoni vendéglátóhely: a mesés magyar tenger télen.
Ezeket a balatoni vendéglátóhelyeket semmiképp se hagyd ki!
Fotó: Shutterstock 
  • Ezeken a vendéglátóhelyeken csodás kilátás mellett élvezheted az ízeket.
  • Mindegyik vendéglátóhely télen is várja az ízek szerelmeseit, de némelyikbe előzetes bejelentkezés szükséges.
  • Ezekben a lenyűgöző éttermekben bárki megtalálja a fogára valót.

Ezeket a balatoni vendéglátóhelyeket bűn lenne kihagyni

Kétségtelen, hogy a tó gasztronómiája kiemelkedő, melynek köszönhetően a környék rengeteg különleges éttermet és kávézót tartogat a számodra, köztük olyanokat, ahol a víztől szinte egy karnyújtásnyira élvezheted a gasztronómiát. Íme tehát 5 vízparti, balatoni vendéglátóhely, ahova mindenképpen érdemes betérni, ha egy felejthetetlen élményre vágysz.

  • Tópart Hotel és Étterem – Balatonvilágos

A Balatonvilágoson található vízparti étteremből páratlan kilátás tárul elénk, valamint a szálloda ősfás parkjára. A helyen a látvány és az ízek magukért beszélnek, ami utánozhatatlan élményt nyújt a vendégek számára. A gasztronómiai élvezetekről mesterszakács gondoskodik, az ételek friss alapanyagokból készülnek, az étlapon pedig hazai és nemzetközi ízek is helyet kapnak. Továbbá a specialitások mellé a magyar borvidékek legnemesebb nedűi közül választhatsz. Március közepéig azonban csak szállóvendégeket tudnak fogadni, illetve előzetes egyeztetést követően nagyobb csoportokat. Így, ha baráti társasággal érkeztek a tóhoz, ki ne hagyjátok!

  • Karolina Kávéház és Koktélbár – Balatonfüred

A Karolina Kávéház és Koktélbár hatalmas népszerűségnek örvend az északi parton, ahol a víztől egy karnyújtásnyira élvezheted a különleges ízcsodákat. A vendéglátóhely ugyanis frissen pörkölt, minőségi kávékkal várja vendégeit, emellett pedig egyedi ízvilágú teák is helyet kapnak az étlapon. A házi sütemények receptjei családi tradíciókon alapulnak, amiket kizárólag minőségi alapanyagokból készítenek el. Ha erre jártok, mindenképpen térjetek be egy finom falatra.

  • BL YachtClub Étterem – Balatonlelle

A vízparti étteremből gyönyörű panoráma nyílik a Balatonra, ahonnan a naplemente is páratlan látványt nyújt. Az étterem elképesztő kulináris élvezetet kínál a gasztronómia szerelmeseinek, akik kiemelkedő nemzetközi ételekből, valamint tradicionális fogásokból válogathatnak. Az vendéglátóhely kínálata évente többször is megújul, melynek célja, hogy megismertessék vendégeikkel a konyhaművészet legkülönlegesebb gyöngyszemeit.

  • Mandara Modern Italian Kitchen – Siófok

A közvetlenül a Balaton partján található siófoki étterem igazi olaszos hangulatot áraszt magából. A hely benti része rendkívül egyedi, de tartozik hozzá egy kinti terasz is, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik Siófok Aranypartjára és a tóra. (Ez csak a meleg hónapokban működik.) Főszezonban (júniustól szeptemberig) a hely olasz fogásokkal és pizzákkal várja vendégeit, cukrászdája pedig egész évben üzemel. A helyben készített, házi desszertek különleges ízélményt nyújtanak, és azoknak sem kell aggódniuk, akik ételallergiával küzdenek, ugyanis a pultban cukor-, glutén- és laktózmentes finomságok is helyet kapnak.

  • Táltos Pizzéria – Vonyarcvashegy

A Táltos Pizzéria 1997 óta várja vendégeit a Balaton partján, akik télen is páratlan kilátás mellett élvezhetik az ízek kavalkádját. Az étlapon mindenki megtalálja a fogára valót, a pizzáktól kezdve a frissensültekig. A minőségi alapanyagoknak köszönhetően igazi ízorgiában lehet részed, sőt, kis kedvenced miatt sem kell aggódnod, mivel őt is szívesen látják.

Az alábbi videóban egy gyönyörű, Balatonról szóló természetfilmet tekinthetsz meg:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
