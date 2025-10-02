Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Petra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Bali, Indonézia, a spirituális elmélyülés egyik bölcsője

Spirituális elmélyülésre vágysz? Ezek a legjobb úti célok, ha szellemi feltöltődést szeretnél

spirituális
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 19:15
külföldi utazásutazáselmélyülés
A spiritualitás régóta létező fogalom és azt jelenti, hogy valaki hisz egy felsőbb létezésben. Az alábbi cikkben azokat az úti célokat szedtük össze, amelyek kifejezetten jók, ha spirituális elmélyülésre vágysz.
Simon Benedek
A szerző cikkei

Általában valamilyen nagyobb történés, netán trauma váltja ki, hogy az ember egyszer csak elkezd tudatosan a magasabb szférák felé fordulni. Ezt a spirituális elmélyülést különböző módokon erősíthetjük: imával, meditációval, jógával, különböző rituálékkal, vagy akár utazással is. Ezúttal utóbbira hoztuk néhány remek példát!

Kiotó, Japán és a Fuji vulkán remek választás, ha spirituális elmélyülésre vágysz.
Japán remek választás, ha spirituális elmélyülésre vágysz. 
Fotó: Mistervlad /  Shutterstock 

Ezeken a helyeken garantált a spirituális elmélyülés

Blue Mountains, Ausztrália

A Sydney-től körülbelül 100 kilométerre található Blue Mountains, azaz a Kék Hegység különleges atmoszférájával igazi mekkája a testi-lelki feltöltődésre vágyóknak. Nevét a levegőt kékes árnyalatúvá változtató eukaliptusz fákról kapta. A Kék Hegység az UNESCO Világörökség részét képezi és évente több mint 3 millióan keresik fel. A friss eukaliptusz erdők, lenyűgöző vízesések és a természet közelsége páratlan élményt nyújtanak, miközben a táj és a tiszta levegő javítja a mentális egészséget és csökkenti a stresszt. 

Goa, India

Goa India nyugati részén helyezkedik el az Arab-tenger partján, és bár az ország egyik legkisebb szövetségi állama, kulturálisan és történelmileg rendkívüli hagyományokkal rendelkező terület. Goa a jóga bölcsője, az indiai spirituális turizmus legnépszerűbb úti célja. A vallási hagyományok, a különböző guruk nevével reklámozott elvonulások, a jógatáborok mind-mind olyan lehetőségek, amelyekért érdemes idelátogatni annak, aki spirituális elmélyülésre vágyik. 

Sedona, Arizona (Egyesült Államok)

Sedona valóságos spirituális központ lett az elmúlt években. Elképesztő népszerűsége az itt található energiaközpontnak köszönhető, amely sokak szerint gyógyító hatással bír. A lenyűgöző vörös kanyonok között kristálygyógyászat, reiki, hangfürdő, sőt még indián szertartások is elérhetők.

Bali, Indonézia

Az istenek szigeteként ismert Bali a lenyűgöző hegyei, meseszép tengerpartja, vulkanikus domboldalai és csodálatos strandjai miatt vált ismertté. Egy mesés sziget pedig mindig remek úti cél, ha önismereti utazást tervezünk. A nagyobb turistairodák is szerveznek ide különféle spirituális utakat. A programok általában Ubud, a gyógyítók város, valamint a híres tenyérjósok meglátogatásából állnak, de több napos jógaelvonulásokat is kínálnak. 

Kiotó, Japán

A japán várost a béke és a nyugalom fővárosaként emlegetik, ugyanis Kiotó több mint ezer évig volt a japán kultúra fellegvára. Ez a japán város napjainkban is egyike a távol-keleti szigetország legtradicionálisabb helyeinek. A településen 1660 buddhista templom, 400 sintó szentély és 90 keresztény templom áll. Kiotó legszentebb helye a Fusimi Inari-nagyszentély, amely a 8. században épült. Kiotó egy olyan varázslatos hely, ahol a spiritualitás és a történelem találkozik egymással. 

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu