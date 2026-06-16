Ez az 5 legjobb budapesti söröző, pub és bár a Tripadvisor szerint

A Tripadvisor rangsorai nem szakmai zsűri döntéseken, hanem több ezer vendég tapasztalatán alapulnak, ezért jól tükrözik a valós élményt. Az értékelésekben nemcsak a sörválaszték, hanem a hangulat, az ár-érték arány és a kiszolgálás is meghatározó szempont. Budapest esetében különösen erős a mezőny, hiszen a város a kézműves sörforradalom egyik hazai központja. A toplistára kerülő helyek rendszeresen magas pontszámot kapnak, és visszatérő vendégkörrel büszkélkedhetnek. A következő válogatás a Tripadvisor felhasználói szerinti legjobb budapesti sörözőket állítja sorrendbe.
Sok helyen külön figyelmet kap a csapolt sörök frissessége és az egyedi, máshol nem kapható főzetek kínálata is. A véleményekből az is kiderül, mely sörözők alkalmasak baráti összejövetelekre, és hol számíthatunk inkább nyugodt, beszélgetős hangulatra. A Tripadvisor rangsor így nemcsak sorrendet, hanem útmutatót is kínál a különböző sörözési élményekhez.
Az Andrássy út közelében megbúj Kiadó kocsma régóta az alternatív városi közeg egyik kedvelt találkozóhelye. Közvetlen hangulatával, egyszerű street food kínálatával és megfizethető italaival főként alterok, bringások és egyetemisták körében népszerű.
A Mitico egy különleges, dzsungel tematikájú koktélbár a Kazinczy utcában, ahol a misztikus enteriőr és a kreatív italok egyedi hangulatot teremtenek Budapest éjszakai életében. A helyben készült koktélokhoz élőzene és DJ-szettek társulnak, így a vendégek szórakozás közben valóban egzotikus világba csöppennek.
A James Joyce Ír Bár és Gasztro egy autentikus, ír tulajdonú gastro-pub Budapest belvárosában, ahol a kifogástalan Guinness, a laktató pub-ételek és a sportközvetítések egyszerre vannak jelen. Barátságos hangulatával, kényelmes tereivel és figyelmes kiszolgálásával ideális választás meccsnézéshez és kötetlen kikapcsolódáshoz egyaránt.
A Davy Byrne’s Irish Pub egy ír tulajdonú és működtetésű pub Budapest szívében, ahol csapolt ír sörök, kiemelkedő minőségű Guinness és barátságos, angolul is beszélő személyzet várja a vendégeket. Nagyképernyős sportközvetítéseivel és központi elhelyezkedésével ideális megálló városnézés után egy nyugodt italra.
Budapest egyik legismertebb ír pubja különösen sportesemények idején és nagyobb társaságokkal válik igazán pezsgővé. Nemzetközi közönsége, autentikus atmoszférája és az ír árszinthez igazodó kínálata miatt olyan érzés, mintha egy estére valóban Írországba csöppennénk.
Nézd meg a videót is a budapesti sörözőkről:
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