Ez az 5 legjobb budapesti söröző, pub és bár a Tripadvisor szerint

A Tripadvisor rangsorai nem szakmai zsűri döntéseken, hanem több ezer vendég tapasztalatán alapulnak, ezért jól tükrözik a valós élményt. Az értékelésekben nemcsak a sörválaszték, hanem a hangulat, az ár-érték arány és a kiszolgálás is meghatározó szempont. Budapest esetében különösen erős a mezőny, hiszen a város a kézműves sörforradalom egyik hazai központja. A toplistára kerülő helyek rendszeresen magas pontszámot kapnak, és visszatérő vendégkörrel büszkélkedhetnek. A következő válogatás a Tripadvisor felhasználói szerinti legjobb budapesti sörözőket állítja sorrendbe.

Söröző körkép a Tripadvisor szerint: ez az 5 legjobb budapesti söröző

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Valós vendégértékelések alapján rangsorolt budapesti sörözők.

Craft bárok, pubok és koktélbárok egy toplistán.

Hangulat, kínálat és ár-érték arány a döntő szempontok között.

Ez a Top 5 legjobb budapesti söröző, pub és bár a vendégértékelések alapján

Sok helyen külön figyelmet kap a csapolt sörök frissessége és az egyedi, máshol nem kapható főzetek kínálata is. A véleményekből az is kiderül, mely sörözők alkalmasak baráti összejövetelekre, és hol számíthatunk inkább nyugodt, beszélgetős hangulatra. A Tripadvisor rangsor így nemcsak sorrendet, hanem útmutatót is kínál a különböző sörözési élményekhez.

Kiadó kocsma

Az Andrássy út közelében megbúj Kiadó kocsma régóta az alternatív városi közeg egyik kedvelt találkozóhelye. Közvetlen hangulatával, egyszerű street food kínálatával és megfizethető italaival főként alterok, bringások és egyetemisták körében népszerű.

MITICO Budapest

A Mitico egy különleges, dzsungel tematikájú koktélbár a Kazinczy utcában, ahol a misztikus enteriőr és a kreatív italok egyedi hangulatot teremtenek Budapest éjszakai életében. A helyben készült koktélokhoz élőzene és DJ-szettek társulnak, így a vendégek szórakozás közben valóban egzotikus világba csöppennek.

James Joyce Ír Bár és Gasztro

A James Joyce Ír Bár és Gasztro egy autentikus, ír tulajdonú gastro-pub Budapest belvárosában, ahol a kifogástalan Guinness, a laktató pub-ételek és a sportközvetítések egyszerre vannak jelen. Barátságos hangulatával, kényelmes tereivel és figyelmes kiszolgálásával ideális választás meccsnézéshez és kötetlen kikapcsolódáshoz egyaránt.