Hűs erdei oázisok Budapest környékén, ahol könnyebb átvészelni a nyári forróságot a gyerekekkel

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 08:45
túraBudapestkirándulás
A tavasz végi hetek tökéletes alkalmat teremtenek arra, hogy magunk mögött hagyjuk a hétköznapok rohanását, és feltöltődjünk a természetben. Ha nem szeretnél órákat utazni a zsúfolt autóutakon, a következő Budapest környéki kirándulóhelyek kényelmesen elérhető, mégis csendes menedéket nyújtanak a zöldben.
Etédi Alexa
A főváros közigazgatási határán belüli erdők és parkok kiváló lehetőséget adnak a kikapcsolódásra anélkül, hogy elhagynánk a várost. Sokan nem is sejtik, hogy a legszebb Budapest környéki kirándulóhelyek egy része valójában a közigazgatási határokon belül található: a fővárosi területek csaknem ötödét ma is erdő borítja, amely gazdag élővilággal és változatos terepviszonyokkal várja a látogatókat. A június eleji kellemes melegben, a nyári főszezon előtti időszakban ezek a helyszínek még nem zsúfoltak, így valódi nyugalmat árasztanak.

A Budapest környéki kirándulóhelyek egyik példája a Hármashatár-hegyen található Guckler-kilátó.
Fotó: wikipédia
  • Karnyújtásnyira a zöld: Budapest területének közel 20%-át ma is erdő borítja, így nem kell messzire utazni a természetért.
  • Panoráma tömeg nélkül: a Hármashatár-hegy, az Apáthy-szikla és a Róka-hegy tavasz végén még zsúfoltság nélkül kínál pazar kilátást.
  • Könnyű megközelíthetőség: mind az öt bemutatott rejtett helyszín gyorsan és egyszerűen elérhető tömegközlekedéssel is.

Melyek a legszebb Budapest környéki kirándulóhelyek, ha elkerülnéd a tömeget?

Az alábbiakban bemutatunk öt olyan Budapest környéki kirándulóhelyet, amelyek tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthetők, mégis közelebb hozzák a természetet, ha szívesen kimozdulnátok a családdal valamelyik hétvégén.

Hármashatár-hegy és a Guckler Károly tanösvény

A 495 méter magas hegycsúcs, a Hármashatár-hegy onnan kapta a nevét, hogy egykor három település határa találkozott ezen a ponton. A sűrű fenyvesek között kanyargó, 3,5 kilométer hosszú Guckler Károly tanösvény kiválóan bemutatja a környék erdei ökoszisztémáját. A hegytetőn álló, különleges geometriájú kilátóból pazar, 360 fokos panoráma nyílik a Dunára és a főváros jellegzetes épületeire.

Apáthy-szikla

A Budai-hegység keleti peremén, a II. kerületben magasodó hatalmas dolomit- és mészkőfal a főváros egyik rejtett kincse. Az egykori zoológus nevét viselő meredek sziklafal teteje könnyű sétával, akár a közeli Pasaréti térről is gyorsan elérhető. A tisztásokkal övezett kilátópontról lenyűgöző kilátás nyílik a Rózsadombra és a pesti oldal távolabbi negyedeire is.

Róka-hegyi kőfejtő

A Csillaghegy felett fekvő, egykor legnagyobb fővárosi mészkőbánya területe ma már védett természeti ritkaság. A kilenchektáros egykori ipari zónát bejáró tanösvény hatalmas sziklatömbök, mély szakadékok és lyukacsos sziklatornyok között vezet végig. A változatos és kalandos, morzsalékos talajú terep kifejezetten alkalmas fotózásra, piknikezésre vagy akár sziklamászásra is.

Árpád-kilátó

A Látó-hegy 376 méteres magasságában található, terméskőből és fából emelt építmény, az Árpád-kilátó leginkább egy apró erődítményre hasonlít. Az Országos Kéktúra vonalán fekvő kilátóhelyet sűrű, árnyas erdő veszi körül, amely hűvös menedéket nyújt a melegebb tavaszi napokon. A fedett résszel és nyitott terasszal is rendelkező építménytől kényelmes erdei utak vezetnek tovább a környező magaslatok felé.

Kiscelli-Doberdó tanösvény

Óbuda zöldövezetében, a Kiscelli-kastély melletti parkerdőben található ez a kellemes, mindössze másfél kilométer hosszú sétaút. Az információs táblákkal ellátott útvonal hűen mutatja be a terület gazdag növény- és állatvilágát, valamint a környék földtani múltját. A sűrű lombú parkerdő hűvös klímája és érintetlen hangulata miatt ideális választás egy rövid, pihentető délutáni feltöltődéshez.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
