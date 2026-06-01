Hűs erdei oázisok Budapest környékén, ahol könnyebb átvészelni a nyári forróságot a gyerekekkel

A főváros közigazgatási határán belüli erdők és parkok kiváló lehetőséget adnak a kikapcsolódásra anélkül, hogy elhagynánk a várost. Sokan nem is sejtik, hogy a legszebb Budapest környéki kirándulóhelyek egy része valójában a közigazgatási határokon belül található: a fővárosi területek csaknem ötödét ma is erdő borítja, amely gazdag élővilággal és változatos terepviszonyokkal várja a látogatókat. A június eleji kellemes melegben, a nyári főszezon előtti időszakban ezek a helyszínek még nem zsúfoltak, így valódi nyugalmat árasztanak.

A Budapest környéki kirándulóhelyek – mint a Hármashatár-hegyen található Guckler-kilátó – izgalmas hétvégi programot kínálnak.

Fotó: wikipédia

Panoráma tömeg nélkül: a Hármashatár-hegy, az Apáthy-szikla és a Róka-hegy tavasz végén még zsúfoltság nélkül kínál pazar kilátást.

a Hármashatár-hegy, az Apáthy-szikla és a Róka-hegy tavasz végén még zsúfoltság nélkül kínál pazar kilátást. Könnyű megközelíthetőség: mind az öt bemutatott rejtett helyszín gyorsan és egyszerűen elérhető tömegközlekedéssel is.

Melyek a legszebb Budapest környéki kirándulóhelyek, ha elkerülnéd a tömeget?

Az alábbiakban bemutatunk öt olyan Budapest környéki kirándulóhelyet, amelyek tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthetők, mégis közelebb hozzák a természetet, ha szívesen kimozdulnátok a családdal valamelyik hétvégén.

Hármashatár-hegy és a Guckler Károly tanösvény

A 495 méter magas hegycsúcs, a Hármashatár-hegy onnan kapta a nevét, hogy egykor három település határa találkozott ezen a ponton. A sűrű fenyvesek között kanyargó, 3,5 kilométer hosszú Guckler Károly tanösvény kiválóan bemutatja a környék erdei ökoszisztémáját. A hegytetőn álló, különleges geometriájú kilátóból pazar, 360 fokos panoráma nyílik a Dunára és a főváros jellegzetes épületeire.

Apáthy-szikla

A Budai-hegység keleti peremén, a II. kerületben magasodó hatalmas dolomit- és mészkőfal a főváros egyik rejtett kincse. Az egykori zoológus nevét viselő meredek sziklafal teteje könnyű sétával, akár a közeli Pasaréti térről is gyorsan elérhető. A tisztásokkal övezett kilátópontról lenyűgöző kilátás nyílik a Rózsadombra és a pesti oldal távolabbi negyedeire is.