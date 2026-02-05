Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Szentendre látnivalói télen is izgalmas sétára invitálnak.

Unod a nagyvárosi nyüzsgést? Szentendre látnivalói azonnal elvarázsolnak

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 14:45
Fedezd fel Szentendre festői utcáit és a Duna kanyarulatának békéjét! Szentendre látnivalói között barangolva elmerülhetsz a művészet és a történelem izgalmas világában, a bájos múzeumoktól a hangulatos templomokig. Hagyd, hogy elvarázsoljon ez a különleges város a Dunakanyar szívében!
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Dunakanyar szívében, Budapesttől alig néhány kilométerre északra terül el Szentendre, egy varázslatos kisváros, amely évszázadok óta mágnesként vonzza a művészeket, a történelem szerelmeseit és mindazokat, akik a hétköznapok nyüzsgésétől távol, festői környezetben szeretnének feltöltődni. Alábbi cikkünkben Szentendre látnivalóit mutatjuk be, amelyeket egyetlen nap alatt is felfedezhetsz – még akár télen is.

Szentendre látnivalói, havas utcái télen is csalogatnak
Szentendre látnivalói télen is csalogatják az embert: számos izgalmas programot találunk ilyenkor is a kisvárosban.
Fotó: Jane Biriukova / wikipedia
  • Egy nap alatt is bejárható: művésznegyed, templomok, múzeumok és hangulatos utcák.
  • A Skanzen időutazást kínál (csak 2026. március 1-től lesz nyitva), a Duna-part és a Pilis pedig természetközeli feltöltődést.
  • Galériák, ikonikus kerámiák és panorámás kilátópontok teszik igazán sokszínűvé Szentendrét.

Szentendre látnivalói egy napba sűrítve: fedezd fel a Dunakanyar bájos ékszerdobozát!

A macskaköves utcákon sétálva olyan érzésünk támad, mintha csak egy képeslap elevenedne meg a szemünk előtt: öreg, színes házak sorakoznak egymás mellett, apró galériák és múzeumok rejtőznek a kanyargós kis utcákban, a templomtornyok pedig büszkén emelkednek a kék ég felé.

A festői Szentendre gazdag történelme a római korig nyúlik vissza, ám mai arculatát leginkább a XVII. században ide menekült szerb közösség formálta. Ők építették fel azokat a jellegzetes, balkáni hangulatot árasztó templomokat és lakóházakat, amelyek a város építészeti örökségének meghatározó elemei.

A szentendrei Fő tér és a A szentendrei főtér és a Blagovestenszka Szerb Ortodox templom egy karácsonyfával esti kivilágításban.
A szentendrei Fő tér és a Blagovestenszka Szerb Ortodox templom karácsonyi hangulatban.
Fotó: GELEFIN

A XX. század elején pedig Szentendre a magyar művészeti élet egyik vibráló központjává vált. Számos neves festő, szobrász és író lelt itt otthonra és ihletre, egyedi, kreatív atmoszférát teremtve a városka környékének.

Magyarország tájegységei dióhéjban

A város felfedezését érdemes a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeummal (Skanzen) kezdeni, ahol valóságos időutazásra indulhatunk Magyarország változatos tájegységeinek múltjába.

Az eredeti helyszínükről ide telepített épületek, a korhű berendezések és a bemutatott mesterségek segítségével a vidéki élet valósága elevenedik meg. A hatalmas terület bejárása során megismerhetjük a különböző régiók építészeti stílusait, lakókultúráját és a hagyományos foglalkozásokat.

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Skanzenrégi házai márciusban.
A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum kora tavasztól izgalmas programokkal fog várni. 
Fotó: Dace Kundrate

A Szentendrei Skanzen egy élő múzeum, ahol a látogatók interaktív programokon keresztül is megismerhetik a régi korok mesterségeit és hagyományait, legyen szó akár kenyérsütésről, kézműves foglalkozásokról vagy néptáncbemutatókról.

A múzeum területén gyakran rendeznek tematikus napokat és fesztiválokat is, amelyek még színesebbé teszik ezt a különleges időutazást. A Skanzen tájain sétálva az ember valóban átérezheti a múlt hangulatát és a vidéki élet ritmusát.

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum a téli szezonban, november 10. – március 1. között zárva tart!

A templomok és múzeumok városa

Szentendre méltán viseli a „templomok városa” elnevezést is. A szerb ortodox templomok, mint a díszes ikonosztázzal rendelkező Blagoveštenska-templom, vagy a barokk stílusú Pozsarevacska-templom, lenyűgöző betekintést nyújtanak a szerb vallási kultúrába és építészetbe. Emellett persze a katolikus templomok, köztük a Péter-Pál templom is figyelemre méltó látnivalók.

Szentendre templomai téli környezetben.
Szentendrét nem véletlenül nevezik a templomok városának is (előtérben a Belgrád székesegyház, a fehér templom a Kresztelő Szent János-plébánia, míg amögöt a Blagovestenszka Szerb Ortodox templom látható)
Fotó: GELEFIN

Az apró ékszerdobozhoz hasonló Szentendre a művészetek iránt érdeklődők számára is igazi paradicsom. A Ferenczy Múzeumi Centrum a város képzőművészeti életének központjaként a Ferenczy család – ifj. Ferenczy Károly, Ferenczy Noémi és Ferenczy Béni – kiemelkedő alkotásait és izgalmas kortárs tárlatokat kínál.

A Kovács Margit Kerámiamúzeum a világhírű keramikusművész egyedi, mesebeli kerámiáit tárja elénk, míg az Ámos Imre - Anna Margit Emlékmúzeum két jelentős XX. századi magyar festőművész munkásságának állít emléket.

A természeti szépségek nyomában

A kulturális élmények mellett Szentendre természeti vonzereje is kiemelkedő. A Duna közelsége ideális lehetőséget nyújt egy romantikus sétára a folyóparti sétányon, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Pilis lankáira. A városnak emellett van egy ingyenesen látogatható japánkertje is, amely tökéletesen ideáli az elcsendesülésre, a kikapcsolódásra és a feltöltődésre.

A szentendrei Duna-par télen, havas környezetben.
A behavazott Duna-part Szenendrén kellemes sétára csábít.
Fotó: GerdM

A környék felfedezésére vágyók pedig könnyen elérhetik a Pilis, vagy a Dunakanyar túraútvonalait, de ha csak egy rövidebb túrát tűznénk ki magunknak, kiváló program lehet egy kora reggeli séta a Szamárhegyen, a tobakosok keresztjénél található kilátóponthoz is, ahonnan lenyűgöző napfelkeltében lehet része az embernek.

Egy tartalmas nap után pedig érdemes betérni a város számos hangulatos éttermének egyikébe. A macskaköves utcákon sétálva számtalan lehetőség kínálkozik a tradicionális magyar ételek, a balkáni ízek vagy a nemzetközi konyha remekeinek megkóstolására.

A Duna-parti éttermek különleges atmoszférával várják a vendégeket, míg a helyi cukrászdák és fagylaltozók édes kísértésekkel csábítanak.

A szentendrei Duna-part éttermei télen.
A szentendrei Duna-parton sorakozó éttermek igazi gasztronómiai élménnyel kecsegtetnek. 
Fotó: essevu

Szentendre több, mint egy egyszerű kirándulóhely. Egy olyan atmoszférával rendelkező kisváros, ahol a történelem, a művészet és a természeti szépség harmonikusan olvad össze, felejthetetlen élményt nyújtva minden látogató számára. Ha egy kis elvonulásra és inspirációra vágysz, Szentendre tárt karokkal vár - még télen is!

