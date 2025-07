3 lenyűgöző kirándulóhely Budapesten, ahova babakocsival is könnyen eljuthatsz

Hűvösvölgyi Nagyrét – Játszótér

Fotó: Fotó: YouTube

A Gyermekvasút hűvösvölgyi végállomásától induló útvonal a kék jelzésen halad, és egészen a Hűvösvölgyi Nagyrétig visz. Ez a szakasz igazi családi kirándulóhely, amely minden korosztálynak megfelel: sík, széles, árnyas ösvény, amely babakocsival is kényelmesen bejárható.

A túraútvonalon több bográcsozóhely, tanösvénytábla, pad, és egy fitneszpark is található. A Nagyréten pedig egy modern, erdészeti tematikájú játszótér is várja a túrázó gyerekeket, ahol akár egy egész délutánt is el lehet tölteni.

Táv: kb. 2 km oda-vissza (vagy hosszabb, ha körbesétáljátok a rétet)

Mosdó, büfé: A Gyermekvasút végállomásánál

Ideális választás, ha a város közelében keresed a természet nyújtotta lehetőségeket

Erzsébet-kilátó, Budapest legmagasabb pontja

