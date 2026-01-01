Mesébe illő látványt nyújt a havas Dunakanyar – fotó

Ami nagy úgy fest, hogy ma még velünk marad, ugyanis a Köpönyeg előrejelzésé szerint újév napján a keleti és a középső tájakon is szállingózhat a hó, majd napközben nyugat felől csökken a felhőzet. A délnyugati szél egyre inkább megélénkül. +3 fok körül alakul a hőmérséklet.
Azonban meg kell ragadni a mai napot arra, hogy kiélvezzük a hó látványát, pénteken ugyanis már erősen felhős, délen borult lesz az ég. A déli tájakon többfelé várható eső, amit estefelé havas eső, havazás válthat fel. +1 és +6 fok között változik a hőmérséklet. Élénk lesz a délkeleti szél.
Közben egyre több helyről érkeznek fotók a havazásról, a délelőtti órákban még főleg Budapestről láthattunk mesés képeket, mostanra azonban már az ország minden tájáról.
