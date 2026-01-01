SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Mesébe illő látványt nyújt a havas Dunakanyar – fotó

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 14:08
Akik karácsonykor hiányoltak a havat, azok most újévkor örülhetnek, hiszen mesés látványt az ország a váratlan hótakaró alatt.
Ami nagy úgy fest, hogy ma még velünk marad, ugyanis a Köpönyeg előrejelzésé szerint újév napján a keleti és a középső tájakon is szállingózhat a hó, majd napközben nyugat felől csökken a felhőzet. A délnyugati szél egyre inkább megélénkül. +3 fok körül alakul a hőmérséklet. 

„2026” felirat egy behavazott padon a Dobogó-kőn 2026. január 1-jén Fotó: Kocsis Zoltán

Azonban meg kell ragadni a mai napot arra, hogy kiélvezzük a hó látványát, pénteken ugyanis már erősen felhős, délen borult lesz az ég. A déli tájakon többfelé várható eső, amit estefelé havas eső, havazás válthat fel. +1 és +6 fok között változik a hőmérséklet. Élénk lesz a délkeleti szél.

Közben egyre több helyről érkeznek fotók a havazásról, a délelőtti órákban még főleg Budapestről láthattunk mesés képeket, mostanra azonban már az ország minden tájáról

A Dunakanyar látképe havazás után a Dobogó-kői-kilátó felől, előtérben a Vadálló-kövekkel 2026. január 1-jén Fotó: Kocsis Zoltán
Kirándulók a behavazott Dobogó-kőn 2026. január 1-jén Fotó: Kocsis Zoltán

 

