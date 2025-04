A Fővárosi Nagycirkusz bezár: posztolta éjfélkor hivatalos oldalán maga a cirkusz. Hogy ez nem hagyta hidegen az embereket, bizonyítja, mennyi komment született a meglepő közlés alatt.

A Fővárosi Nagycirkusz bezár? A poszt meglepetést keltett Fotó: Bánkúti Sándor / Fotó: Ripost

A Fővárosi Nagycirkusz bezár - igaz lenne ez?

A Fővárosi Nagycirkusz éjféli posztjában bejelentette látogatói számára, hogy bezárja kapuit. A profilképét, illetve borítóképét is megváltoztatták az oldaluknak, minden arra utalt, hogy a bezárást sugallják. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ma, április elsején van a bolondok napja, úgyhogy lehet, hogy ez nem más, mint egy vaskos tréfa. Vagy annak azért túl erős? A poszt alatt kommentelők közül többen is fel voltak háborodva vagy csak nem értették pontosan, mit is jelenthet ez: a Fővárosi Nagycirkusz bezár, tényleg?

A Fővárosi Nagycirkusz előadásai méltán népszerűek? Fotó: Knap Zoltán / Bors

A kommentelők közül sokan felháborodtak vagy aggodalmukat fejezték ki, hogy ténylegesen bezár-e a cirkusz.

Épp most kezdtünk újra járni és elterveztük, hogy minden előadást megnézünk, jegyet tudtunk venni a következőre, úgyhogy nincs hiba

- írta a poszt alá Szilvi.

Egy másik kommentelő értetlenkedve áll az eset előtt, nem tudja, hogy pontosan mi fog történni.

Ez azért sem korrekt, mert sok embernek okoztok rossz érzést ezzel, akinek a jegye meg van véve. Lehet, önök viccesnek találják, de nem az!!!

- méltatlankodott Zita.

Többen is aggódnak amiatt, hogy minden platformon közzétették a bezárásukat.

A weboldal is ezt adja ki.....most mi van??!!!

- írta Katalin.

Kérdésünkre a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. kommunikációs osztálya azt közölte, hogy délután részletes tájékoztatást adnak a Fővárosi Nagycirkusz bezárásával kapcsolatban. Kíváncsian várjuk a bejelentést!