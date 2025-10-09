„Legyenek Önök a cirkusz szó nagykövetei!” - Interdiszciplináris konferenciát rendeztek Egerben

Fekete Péter Jászai Mari-díjas, érdemes művész megnyitó előadásában felhívást intézett a konferencia előadóihoz és közönségéhez.
Ha már szemiotika, akkor segítsenek abban, hogy visszaszoruljon a cirkusz szó csak Magyarországra jellemző, pejoratív jelentése, hiszen a benne dolgozó, naponta életüket kockáztató művészek, artisták nem azt érdemlik, hogy a balhé, a zűrzavar, a felfordulás szinonimája legyen a munkahelyük és a művészetük neve.” A cirkusz a csodák otthona: emberi erővel, kitartással, egymásra figyeléssel és szorgalommal megvalósítható csodák színtere. Nekünk, alkotóknak szentély, a közönség számára felemelő kulturális tér, a katarzis színhelye
- tette hozzá Fekete Péter.
A multidiszciplináris konferencia a cirkusz jelenségét filozófiai, művelődés-, művészet-, színháztörténeti, irodalmi, nyelvészeti, jelentéstani, pszichológiai, szociológiai, antropológiai megközelítésekkel járta körül, a közönség előadásokat hallhatott még a bohóc figurájának különböző megjelenéseiről, a cirkuszi audionarráció módszertanáról, a cirkusz és más művészeti ágak kapcsolódási pontjairól, a magyar cirkusz történetéről.
Az előadók több mint tíz magyarországi egyetemről, Romániából és Indiából érkeztek, továbbá előadásokat tartottak a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, Könyvtár és Archívum, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár kutatói és tudományos munkatársai is.
