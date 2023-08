Minél többet eszel ebből az isteni fagyiból, annál jobban olvad le rólad a hasi zsír

Ha nyár, akkor fagyi! de mitől lesz igazán diétás ez az egyszerű nyári finomság? A legjobb, ha magadnak készíted el otthon! Mindezt néhány perc alatt is megteheted - írja a dietaesfitnesz.hu.

Minél többet eszünk belőle, annál többet fogyunk / fotó: Diéta és Fitnesz

Szenzációként tört be néhány éve az egészséges finomságok kínálatába a felhőlángos, a felhőkenyér és a felhőpalacsinta, melyek egytől egyig cukor és liszt nélkül készülnek. A felhő-variációk szinte azonnal rendkívül népszerűek lettek az ínyencségek iránt sóvárgó nők körében, hiszen ezeket végre lelkiismeret furdalás nélkül lehet nassolni, akkor is, ha diétázol. A nyári meleggel megérkezett a felhőfagyi is, mely hiánypótló finomság lehet a kánikulában. Alapja dús tejszín, természetesen cukor nélkül ebbe pedig csak a natúr, zamatos gyümölcs kerül. Tiszta ízek, csupa egészség, imádni fogod!

HOZZÁVALÓK

2 dl habtejszín

édesítő ízlés szerint

1/2 tk vanília kivonat

20 dkg fagyasztott málna

ÍGY KÉSZÍTSD:

Verd kemény habbá a tejszínt az ízlésed szerinti mennyiségű édesítővel, illetve a vaníliával. Morzsold szét a jeges málnát. Forgasd bele a tejszínhabba a málnát, majd az így kapott krémet oszd szét csinos poharakba. Fogyasztásig mehet a mélyhűtőbe!

TIPPEK: