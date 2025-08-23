Minden héten új és különleges fagyi ízekkel vár a mestercukrász

Zöldséges fagyik közül legnépszerűbb a cékla és a kukorica

Vannak fagylaltozók, ahol a hagyományos ízekre esküsznek, mert nem akarnak elriasztani egy vendéget sem. Balázs éppen ellenkezőleg áll a dologhoz, ő szeretne kitűnni a tömegből különleges ízeivel, még ha ennek az is az ára, hogy van, aki megborzong a fagylaltjain.

Damniczki Balázs székesfehérvári fagyizójában a cékla és a kukorica ízű fagylaltok a legnépszerűbbek.

– Talán az első zöldséges fagyink a lecsó volt – emlékszik vissza. – Itt, Székesfehérváron minden szeptemberben van egy hatalmas rendezvény, a Lecsófőző Vígasságok. Emiatt dobta fel ötletként egy vendég, hogy miért nem készítek egy lecsó fagyit?! Nem kellett kétszer mondani. Természetesen megcsináltam, és onnantól kezdve sorra jöttek a zöldségek, paradicsom, uborka, kovászos uborka stb.. A fagyi szezon nagyjából 20-25 hét. Minden hétvégére készítek egy-egy új ízt, így kísérletezek. Van, ami annyira beválik, hogy visszatérően megjelenik a pultunkban, és van, amire nincs érdeklődés, nem válik be, ilyen volt, például a karfiol. Talán a legnépszerűbb zöldséges fagyik a cékla bazsalikommal, menta lime uborka és a sós vajas kukorica. Szeretik a sütőtök narancsot is, ami egy érdekes kombináció. A sütőtök önmagában édes, kicsit semleges az íze, kicsit sűrűbb állagú, de a narancs levével nagyon jó egyveleget ad ki, ráadásul a sütőtök olyan brutális színt ad, hogy néha meg is kapom, hogy miért festjük a fagyit?! A gyümölcsökkel mindig nyersen dolgozunk, de a zöldségeknél változó, az uborkát szintén nyersen használjuk, míg a sütőtököt sülve, a céklát főzve.

„Idei sikerünk a Kapu Tibor-fagyi”

Elárulja, hogy a bohémnak tűnő kísérletezéseinek komoly kémiai háttere van.

Az idei nyár legnagyobb slágere a Kapu Tibor-fagyi volt.

– Ez nem úgy történik, hogy egybe borítjuk a zöldséget, gyümölcsöt, cukrot, vizet, megnyaljuk, és ha finom, kész is – magyarázza. – Az újdonságok először számítógépben, Excel táblában születnek meg. Előre kiszámoljuk a cukor-, szárazanyag-, zsírtartalmat. A zöldség fagyinak kicsit kristályosabb a szerkezete, mert kevesebb benne a rost, mint a gyümölcsösnél. Nagyon lényeges a cukor tartalom, amikor a receptúrát számoljuk, mert ezzel állítjuk be a fagyáspontot, ettől lesz kemény a fagyi, illetve adagolható. Két éve nagyot ment a túrós csusza bacon szalonnával fagyink, ami poénból született. Csináltam egy tejföl fagyit, aminek a tetején mangó maracuja-szósz volt. Nem lett olyan átütő sikere, de a kommentelők elkezdtek poénkodni, hogy még jó, hogy nem csinálok túrós csusza fagyit. Ilyenkor persze nekem az a reakcióm, hogy irány a bolt, pár óra múlva pedig ott volt a túróscsusza bacon szalonnával fagyi a pultban. Szintén gegnek indult, de óriási siker lett idén a Kapu Tibor-fagyink. Készítettem egy csokoládé szorbé fagyit kolumbiai, erős pörkölésű csokoládéból. A tetején kialakítottam kráter motívumokat és beleállítottam egy marcipán űrhajóst. Ártalmatlan poénnak szántam a törzsvendégeknek, de végül több tévé műsorban is szerepeltem vele. Mi már el vagyunk könyvelve annak a cukrászdának, akik ilyen őrültségeket csinálnak. Örülök neki, mert én pont ezeket az újításokat szeretem a munkámban, illetve azt, hogy a vendégeket mindig meg tudjuk lepni, érzéseket tudunk belőlük kiváltani.

