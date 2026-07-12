„Kifelé megyek az életből, de még van egy feladatom” – Harsányi Gábor szervezete két sztrókot is kivédett

Harsányi Gábor jellegzetes orgánuma a legtöbb moziba járó ember fülének ismerősen cseng. A kiváló művész nemrégiben egy kisebb sztrókon esett át. Szerencsére gyorsan kigyógyult belőle. Ezt talán annak is köszönheti, hogy a mai napig aktívan karatézik.

Harsányi Gábor hangja sokak fülében ismerősen csenghet, most őszintén vallott a sztrókjáról és a jövendőbeli terveiről (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Harsányi Gábor sztrókjáról vallott

A nagyon gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően semmi nem maradt vissza, holott egy reggel a teljes bal oldalam lebénult

– árulta el a hot! magazinnak a művész.

„Az Amerikai úti kórházban kiderült, hogy a szervezetem két támadást sikeresen kivédett, és ennek köze van ahhoz, hogy a mai napig rendszeresen sportolok és meditálok. A harmadikkal azonban már nem tudott mit kezdeni.”

Ma is aktívan edz. Harsányi Gáborhoz hasonlóan a 96 éves Clint Eastwood is küzdősporttal tartja fitten magát. Évtizedek óta űzi többek között a jiu-jitsut is.

Harsányi Gábor a sportos életmód híve (Fotó: Knap Zoltán/hot! magazin/Archív)

„Szerencse és kapcsolatok nélkül nehéz megmaradni ezen a pályán”

Az egykor gátlásos fiatalember, aki tele volt komplexusokkal, talán maga sem gondolta, hogy valóban bejut a Színművészetire. Az, hogy végül sikeresen felvételizett, Várkonyi Zoltánnak volt köszönhető.

Mondjuk úgy, hogy középmagas, gátlásos, pattanásos, elálló fülű srác voltam, aki azt gondolta, hogy maximum karakterszínésznek lesz jó.

„Kovács Pista és Huszti Péter mellett az ember még inkább küzdött a komplexusaival. A felvételi vizsgába legalább háromszor belesültem, amikor is odajött hozzám Várkonyi Zoltán, és azt mondta, hogy ne azzal foglalkozzak, ki hogyan néz körülöttem, hanem adjam át az érzést, ami bennem van. Ez hatalmas erőt adott, ahogyan a későbbi mestereim is: Somogyvári Rudolf a technika mestere volt, Latinovits a szenvedélyeké, míg Szabó Gyuszi a népies, ösztönös és tudatos dolgokban volt kiemelkedő. Azonban szerencse és kapcsolatok nélkül nehéz megmaradni ezen a pályán.”

„Kegyetlen, ugyanakkor gyönyörű ez a szakma”

Van valami szelíd szomorúság a hangjában, miközben beszél. Azt mondja, kegyetlen pálya a színészeké. Itt kevés barátság születik.

Kegyetlen, ugyanakkor pedig gyönyörű a színházi szakma, mint általában az összes, az emberi érzéssel összefüggő hivatás, mert itt az emberi gyarlóság is jelen van.

„Előfordult, hogy embereket jelentettek föl csak azért, hogy valaki megkapjon egy szerepet. Erről szól a Börtönszínház című darabom is: a tehetség és a hatalom viszonyáról.”